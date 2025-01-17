16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,3762   EUR  105,8072  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Больше опросов

​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте?

О важности металлургического комбината для Сургута

​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте?
Фото авторов

Если провести опрос сургутян по вопросу знают ли они, что в Сургуте строится металлургический комплекс, то 98 процентов ответят отрицательно. А зря!

Ведь не одной добычей нефти, причем падающей добычей, должен развиваться город. А комплексно!

В советское время началось строительство завода пластмасс в районе Сайгатино. Заброшено в связи с перестройкой и сменой власти. И вот сейчас, с 2021 года, начат этот проект ‒ строительство металлургического комплекса по переплавке металлолома и выпуску сортового проката и арматуры. Для города это ‒ 352 рабочих места и налоги в городской бюджет около 1,5 миллиардов в год.

Проектная стоимость два млрд руб. Без конкурса выделен участок земли в 3,5 га и «Фонд развития Югры» оказал поддержку инвестору, выдав льготный заем под три процента годовых в сумме 494 млн руб.

По информации СМИ сроки ввода завода переносились с 2022 года на 2023, затем 2024, сейчас указывается ‒ 2026 год.

Первая мысль: а по назначению ли ушли деньги, а может это просто умышленное затягивание сроков завершения строительства и в результате ‒ пшик?

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ‒ следуя этой мудрости, мы вдвоем, из неравнодушных жителей Сургута, отправились по адресу улица Глухова, 2. Это район ГРЭС-2.

Директор завода, он же инвестор строительства завода, Арнаут Николай Николаевич, встретил нас радушно и уважительно. Коротко обозначил перспективы и проблемы проекта. Назначил группу специалистов, которые и показали нам строящийся объект. Масштабы уже проделанной работы нас впечатлили, очень. Высокие, просторные помещения, частью реновационные советские производственные здания, а частью ‒ вновь построенные, предназначенные для резки, переплавки металлолома, получения проката и готовой продукции. Уже что-то построено для этапов технологического процесса, например, сталевозы. Возведены могучие опоры и фундаменты под плавильные печи. В наличии электросталеплавильная печь. Полностью смонтирован корпус по производству жидкого кислорода и азота.

Словом, строительство завода идет, масштабно и комплексно. Вот так будет выглядеть завод, мощностью 100 млн тонн проката, на финишной ленточке.

Но! На день посещения завода работы приостановлены, рабочие в вынужденных отпусках ‒ нет финансирования. Доллар прыгнул существенно, а оставшуюся часть оборудования надо закупать за рубежом, за эти самые доллары. Стоимость проекта выросла. Потребуется еще 1,5 млрд рублей для завершения строительства. «Фонд развития Югры» выделил дополнительно 200 млн. Недостаточно! Брать сейчас кредит при такой просто режущей ключевой ставке ‒ неподъемно. Но Николай Николаевич и его коллектив единомышленников не опускают руки. Округ, в лице губернатора, обещает дальнейшую поддержку.

А что Сургут? Именно в его бюджет пойдут налоги от работы завода. А Сургута как будто и не касаются проблемы завода. Бюджет на 2025 год масштабнее, чем в любом году ранее ‒ 45 млрд рублей. Но нет в нем строчки о выделении средств в помощь заводу или о предоставлении льготного кредита. При желании можно было бы изыскать какие-то средства, сократив, например расходы на украшательства города к праздникам, к дню города.

Заканчиваю на мажорной ноте: обязательно в Сургуте будет построен металлургический комбинат.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:13, просмотров: 200, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Госдума: мазутное пятно идет в сторону от Адлера и Сочи 788
  2. В Сургуте появится свой Бэнкси? 732
  3. ​Как заработать миллион, если ты простой учитель. Москвича задержали по делу о мошенничестве 618
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 января? // АФИША 614
  5. ​В Сургуте утонуло «Счастье»: горожане помогают восстановить Центр социальной инклюзии 611
  6. Государство vs телефонные мошенники: как власти РФ борются с аферистами 574
  7. Думая о будущем: наращиваем инвестиции в развитие собственного производства 511
  8. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы // ONLINE 453
  9. ​Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель по итогам 2024 года 393
  10. В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до пяти дней 218
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 3229
  2. Если убрать внешний лоск, то Сургут становится все более депрессивным городом, который повторит судьбу Детройта 2860
  3. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2114
  4. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1850
  5. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1826
  6. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1821
  7. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1742
  8. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1637
  9. ​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма 1543
  10. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме 1516
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82785
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11499
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9802
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7554
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7277
  6. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6379
  7. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5542
  8. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5369
  9. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4619
  10. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4573

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика