О важности металлургического комбината для Сургута

Если провести опрос сургутян по вопросу знают ли они, что в Сургуте строится металлургический комплекс, то 98 процентов ответят отрицательно. А зря!

Ведь не одной добычей нефти, причем падающей добычей, должен развиваться город. А комплексно!

В советское время началось строительство завода пластмасс в районе Сайгатино. Заброшено в связи с перестройкой и сменой власти. И вот сейчас, с 2021 года, начат этот проект ‒ строительство металлургического комплекса по переплавке металлолома и выпуску сортового проката и арматуры. Для города это ‒ 352 рабочих места и налоги в городской бюджет около 1,5 миллиардов в год.

Проектная стоимость два млрд руб. Без конкурса выделен участок земли в 3,5 га и «Фонд развития Югры» оказал поддержку инвестору, выдав льготный заем под три процента годовых в сумме 494 млн руб.

По информации СМИ сроки ввода завода переносились с 2022 года на 2023, затем 2024, сейчас указывается ‒ 2026 год.

Первая мысль: а по назначению ли ушли деньги, а может это просто умышленное затягивание сроков завершения строительства и в результате ‒ пшик?

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ‒ следуя этой мудрости, мы вдвоем, из неравнодушных жителей Сургута, отправились по адресу улица Глухова, 2. Это район ГРЭС-2.

Директор завода, он же инвестор строительства завода, Арнаут Николай Николаевич, встретил нас радушно и уважительно. Коротко обозначил перспективы и проблемы проекта. Назначил группу специалистов, которые и показали нам строящийся объект. Масштабы уже проделанной работы нас впечатлили, очень. Высокие, просторные помещения, частью реновационные советские производственные здания, а частью ‒ вновь построенные, предназначенные для резки, переплавки металлолома, получения проката и готовой продукции. Уже что-то построено для этапов технологического процесса, например, сталевозы. Возведены могучие опоры и фундаменты под плавильные печи. В наличии электросталеплавильная печь. Полностью смонтирован корпус по производству жидкого кислорода и азота.

Словом, строительство завода идет, масштабно и комплексно. Вот так будет выглядеть завод, мощностью 100 млн тонн проката, на финишной ленточке.

Но! На день посещения завода работы приостановлены, рабочие в вынужденных отпусках ‒ нет финансирования. Доллар прыгнул существенно, а оставшуюся часть оборудования надо закупать за рубежом, за эти самые доллары. Стоимость проекта выросла. Потребуется еще 1,5 млрд рублей для завершения строительства. «Фонд развития Югры» выделил дополнительно 200 млн. Недостаточно! Брать сейчас кредит при такой просто режущей ключевой ставке ‒ неподъемно. Но Николай Николаевич и его коллектив единомышленников не опускают руки. Округ, в лице губернатора, обещает дальнейшую поддержку.

А что Сургут? Именно в его бюджет пойдут налоги от работы завода. А Сургута как будто и не касаются проблемы завода. Бюджет на 2025 год масштабнее, чем в любом году ранее ‒ 45 млрд рублей. Но нет в нем строчки о выделении средств в помощь заводу или о предоставлении льготного кредита. При желании можно было бы изыскать какие-то средства, сократив, например расходы на украшательства города к праздникам, к дню города.

Заканчиваю на мажорной ноте: обязательно в Сургуте будет построен металлургический комбинат.