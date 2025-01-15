Поздравляем коллегу и старого друга редакции

Фото из архива автора, а также из студии СИА-ПРЕСС

Сегодня наш коллега и старый друг редакции Эдуард Иваницкий отмечает, трудно представить, 60 лет!

Эдуард более 30 лет знаком сургутянам как журналист, продюсер, шоу-мен и телеведущий. На его счету множество интересных проектов в сфере региональной журналистики. В свое время он был одним из организаторов и редакторов телекомпании Север, позже создал телекомпанию СибТВ.

Эдуард Иваницкий всегда - энергичный и приветливый человек, очень внимательный собеседник и просто хороший человек.

Редакция СИА-ПРЕСС присоединяется ко всем поздравлениям, которые сегодня слышит Эдуард!