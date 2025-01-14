Эксперты рассказали, как изменится ипотечный рынок России и Сургута в 2025 году

В России в 2025 году прогнозируют постепенное снижение ставок по ипотеке. Проценты по жилищным кредитам напрямую зависят от ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%, говорится в пресс-релизе федеральной компании «Этажи», который есть в распоряжении siapress.ru.

«Рынок недвижимости в 2025 году будет во многом зависеть от динамики ключевой ставки. Если опираться на прогнозы Центрального банка, можно ожидать, что во втором полугодии ключевая ставка начнет снижаться. Это станет важным драйвером роста для отрасли, поскольку более доступные ипотечные кредиты могут активизировать отложенный спрос, который формировался на фоне высоких ставок в 2024 году», ‒ пояснил руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

На сегодняшний день средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье составляет 29%. Однако в 2025 году сохраняются программы, позволяющие заемщикам рефинансировать кредит на условиях продавца или воспользоваться сниженной ставкой.

«Стоит отметить, что банки активно идут навстречу клиентам, и предлагают разные варианты, даже на таком сложном рынке. Компания «Этажи» также заинтересована в максимальной выгоде для своих клиентов, и нам удалось достичь договоренностей с одним из крупнейших банков страны о скидке 0,8% на ипотечную ставку», ‒ подчеркнула региональный руководитель ипотечного департамента сургутского филиала компании «Этажи» Лилия Петухова.

Семейная ипотека также остается актуальной в начале 2025 года. Проблем с лимитами, как в конце 2024 года, пока не наблюдается. Кроме того, в конце декабря один из крупных банков страны объявил о снижении первоначального взноса до 20,1% для всех заемщиков.

«Это значительный шаг вперед, поскольку ранее для клиентов без зарплатного проекта он составлял 50%. Более того, банк полностью отменил субсидирование, что устранило удорожание новостроек. В целом на рынке первоначальный взнос по Семейной ипотеке по-прежнему составляет 20-30%», ‒ пояснила Лилия Петухова.

По мнению экспертов компании «Этажи», 2025 год станет перспективным для рынка недвижимости Сургута. Помимо ожидаемого снижения ключевой ставки, положительную динамику поддерживают накопления сургутян, увеличившиеся благодаря высоким ставкам по вкладам. Так, доля сделок с наличными за год выросла более чем в два раза.