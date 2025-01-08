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​Был бы повод!

Какие даты мы отмечали в 2024 году

​Был бы повод!
ДК «Строитель» («Городской культурный центр») возведен в ноябре 1969 год, снесен по распоряжению властей Сургута в декабре 2024 года. Фото Яндекс Карты

395 лет назад управление Сибирью было разделено на две области: Тобольскую и Томскую. Сургут вошел в разряд Тобольска.

145 лет минуло, как в Сургуте на деньги и материал, пожертвованные временно сургутским купцом Степаном Глазуновым, установлена метеорологическая станция, устроенная геодезистом, подполковником Мирошниченко. Он первым вел наблюдения на метеостанции. Он же первый определил географические координаты Сургута – 61 градус 14 минут 15 секунд северной широты и 43 градуса 2 минуты 9 секунд восточной долготы.

110 лет кануло в лету, как в Сургуте впервые прошел первомайский митинг. Его устроили политические ссыльные.

105 лет со дня освобождения Сургута от колчаковских войск. Создан уездный военно-революционный комитет.

100 лет назад образована Сургутская районная прокуратура. Она осуществляла государственный контроль за соблюдением законодательства предприятиями, организациями, гражданами. Этими же функциями располагает и по сей день.

95 лет прошло с тех пор, как в Сургуте организован первый колхоз «Красный северянин».

65 лет назад создана Сургутская комплексная геологоразведочная экспедиция Тюменского территориального геологического управления Главгеологии РСФСР.

55 лет на базе треста «Сургутгазстрой» был открыт Дом культуры «Строитель», ставший реальным воплощением многочисленных пожеланий молодых строителей Сургута и настойчивой организаторской работы начальника СУ-22 этого предприятия В.П. Пересыпкина. В здании Дома культуры разместились зрительный зал на 320 мест, большой оборудованный спортзал, библиотека с читальным залом, несколько просторных комнат для кружковой работы и занятий спортивных секций. На внутреннюю облицовку были выделены материалы из мастерской Московского управления, занимающегося отделочными работами в Кремле. В конце шестидесятых ДК «Строитель» стал одним из основных мест проведения городских торжеств, там начала формироваться концертная деятельность, был организован вокально-инструментальный ансамбль. Дом культуры с богатейшей историей позднее стал называться МАУ «Городской культурный центр» - учреждение культуры для организации досуга и отдыха, сохранения и развития народного творчества и национальных культур. Эпохальное здание в нашем городе почти ровесник ДК «Железнодорожник» в Тюмени, который в свое время отреставрирован и стал краше прежнего. А вот наш любимый «Строитель» постигла трагическая кончина. В декабре 2024 года его снесли. Досадно.

55 лет назад был образован комитет по физической культуре и спорту при Сургутском городском исполнительном комитете.

45 лет со дня основания АО «Тюменьэнерго». В энергосистему вошло пять энергетических предприятий Тюменской области, в том числе Сургутские электрические сети.

40 лет истекло, когда впервые в Сургуте зазвучал оркестр русских народных инструментов «Былина». Инициатор и первый руководитель – баянист и композитор Владимир Меркушин. В тот же год горожане услышали первое выступление камерного оркестра Сургутского музыкального училища, основанного Виктором Гришиным.

Камерный оркестр народных инструментов «Былина» создан в 1984 году. Инициатором и первым руководителем был баянист и композитор Владимир Меркушин. Фото: sfil.ru

30 лет миновало после распоряжении Главы администрации Сургута «О создании юридического лицея». Лицей милиции в настоящее время носит имя генерала-майора Хисматулина В.И.

25 лет назад по инициативе краеведов Раисы Истоминой и Ивана Захарова вышел первый библиографический указатель по истории нашего города «Сургут: история и современность». Они же выступили и авторами-составителями.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 78, комментариев: 0
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