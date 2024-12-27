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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря в 14:55
    729 0
  • ​В Сургуте зажгут еще одну новогоднюю елку

    ​В Сургуте зажгут еще одну новогоднюю елку

    Сегодня в 16:36
    281 0
  • ​Возле мэрии в ХМАО провалился асфальт под снегоуборочной техникой

    ​Возле мэрии в ХМАО провалился асфальт под снегоуборочной техникой

    Сегодня в 16:18
    325 0 
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Лада действительно на две головы выше китайских автомобилей, как заявил руководитель АвтоВАЗа?

Конечно, лучше 7.3%

Конечно, хуже 22.9%

И те, и другие - дрова 57.8%

И те, и другие - отличные машины 4.6%

Не знаю 7.3%

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​Покушение на «Аврору»: в Сургуте решили снести бывший кинотеатр

В Сургуте определили судьбу бывшего кинотеатра «Аврора»

​Покушение на «Аврору»: в Сургуте решили снести бывший кинотеатр
Фото: siapress.ru

На прошлой неделе в редакцию siapress.ru обратилась местная жительница по поводу бывшего кинотеатра «Аврора». Она стала очевидцем того, как подростки кидали петарды в одно из окон здания, которое ранее было заколочено фанерой. А уже на этой неделе стало известно − «Аврору» снесут.

«Никому нет дела»

Во вторник, 17 декабря, сургутянка заметила открытое окно бывшего кинотеатра «Аврора». А ведь еще летом здание со всех сторон было заколочено − об этом в фоторепортаже siapress.ru.

«Увидев это я позвонила в полицию, они перенаправили мой звонок участковому, к которому относится «Аврора». Участковый мне перезванивает и с недовольным тоном говорит: «Ну и что я должен делать?». Сегодня уже четверг (прим. ред. ‒ 19 декабря), я прохожу мимо «Авроры», а дети бросают во внутрь петарды», ‒ рассказала она.

Тогда местная жительница подошла к машине ГАИ, припаркованной на улице Ленина, где было прекрасно видно, как дети 10-12 лет бросаются петардами.

«В итоге никому дела нет. Нам что дождаться взрыва, пожара? Сейчас рядом с бывшим кинотеатром уже крутятся люди без определенного места жительства», ‒ добавила горожанка.

Выслушав ситуацию, корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Сургута: описал инцидент и уточнил, охраняется ли «Аврора», как было заявлено ранее.

Ответ поступил в понедельник, 23 декабря.

«Работы по восстановлению завершены. Оконный проем закрыт. Охраной здания занимается частная охранная фирма. Охрана осуществляется путем патрулирования шесть раз в сутки», ‒ отчитались в пресс-службе администрации.

И тут возникает несколько вопросов. Как допустили «взлом» здания, если объект патрулируют шесть раз в сутки? И почему мэрия не устранила недавнее нарушение самостоятельно и оперативно, а лишь спустя почти неделю?

«Снести. Другого варианта нет»

Вчера, 26 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов заявил ‒ здание бывшего кинотеатра «Аврора» нужно снести.

«Сейчас я не хочу уходить в детали, просто боюсь спугнуть предложение, которое у нас есть. Мы сохраним это историческое место и создадим там объект, которым будут пользоваться все горожане. Теперь мы думаем о его наполнении, что это будет. Центр города просматривается со всех сторон, поэтому мы к нему очень нежно относимся, и, конечно же, мы его не отдадим ни под какие застройки. <…> В следующем году мы его, конечно же, еще не реализуем. Надо снести прежнее здание, потому что оно аварийное. Другого варианта нет», − указал мэр.

Напомним, что депутат Думы Сургута Владимир Болотов хотел реконструировать «Аврору». Он был готов построить на той земле спортивно-досуговый центр с общепитом. Однако, этот план не увенчался успехом.

«В течение практически года согласовывали план, финансовую модель и все необходимое. Не только с городом, но с Фондом развития Югры. Согласовали − вышли на стадию подписания. И на стадии банковской гарантии нам дали отрицательное заключение по мотивам наличия в составе маркетингового плана наличие помещений, предназначенных под общественное питание. В соответствии с законом о государственно-частном партнерстве общественное питание не может быть предметом договора. Нас год уверяли, что это такая схема возможна. Причем у нас есть согласованные финансовые модели, включающее в себя общественное питание, − объяснил Владимир Болотов. − Тем не менее, после мы писали, что готовы выкупить этот объект и реализовать его по тем же параметрам, но по другой юридической схеме, предполагающей реконструкцию, находящуюся в частной собственности. Получили ответ, что такое решение пока принят не может».

Несмотря на то, что реконструкция «Авроры» обошлась бы минимум в два раза дешевле, чем новое строительство, власти Сургута все же решили снести здание.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 328, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 18:13
В послании Губернатора Югры Руслана Кухарука, который я читал с карандашом в руке, лейтмотивом звучала мысль, что все мы югорчане первопроходцы и отправляемся с ним в пятилетнюю экспедицию по новому освоению Югры, где много ещё «белый пятен». Спичрайтеры креативно подошли к подготовке послания и с 24 декабря 2024 года мы уже все югорчаны в пути. А как 14 лет правления Натальи Комаровой и почти 20-летний период правления Александра Филиппенко? Об этом в послании ничего не говорится. Ну да ладно. Перейдём к нашим делам насущным. Почти семь месяцев Губернатор Югры Руслан Кухарук изучал проблемы Югры и всех ее 22 муниципалитетов. Казалось, что по проторенным путям его предшественниками, с их достижениями и с их ошибками, ему легче. Казалось, что в Послании будет оглашён его Кухарука новый курс работы в Югре, вместе с его Правительством Югры на предстоящие пять лет. Но не услышали той новизны, без которой жизнь пресна, как пища без соли. В чем же соль жизни тогда в Послании Губернатора? Соли то и не оказалось. А как работать на местах со старыми лекалами Главам муниципалитетов? А кто дал Главам муниципалитетов Югры эти новые лекала в качестве инструмента для их работы? Понятно, что конструкторы в Правительстве Югры остались «комаровского разлива», правда чуть -чуть разбавленные «тюменским спиртом». Оттого и не фонтанирует новизной Послание Губернатора Югры, потому что как не крути, а «короля определяет его свита». Свита нынешнего «короля Югры» немного пропахла нафталином. К чему я это говорю? К тому, что ждать резкого поворота к новому в жизни Югры от нового похода «первопроходцев» нового Губернатора не следует. Мы в своё время не считали себя первопроходцами, ибо до нас Сургут существовал 375 лет. Однако новая волна сургутян построила этот наш новый город, который сегодня сильно зависит от решений в «Белом чуме». Пока есть острожные опасения, что ждать новой политики от новой экспедиции нового Губернатора Югры и «первопроходцев» из Белого дома не следует.
Видимо поэтому страдания сургутян по «Авроре» могут закончится скоро. Снос как решение всех проблем устраивает сегодня верха. Низы молчат. Это будет знаковое событие для Югры. Можно долго смотреть на горящий огонь, на текущую в ручье воду, на то как работает другой человек и как протекают мимо Сургута окружные бюджетные инвестиции в реконструкцию «Авроры», «Дома Пионеров», исторического железнодорожного вокзала (снес единолично Филатов, сегодня находится под домашним арестом), театра Актера и куклы и так далее и так далее по списку. Возможно, губернатор Югры Руслан Кухарук как первопроходец свернёт с проторённой «Филиппенко- Комаровской тропы» и через призму времени, проведённой в Югре наконец-то начнет свой новый курс обновления в Югре и паруса надежды вновь наполнятся ветром и энергией движения. Однако время это самое дорогое в жизни человека. Вернутся в начало пути и исправить свои новые ошибки трудно, практически невозможно.
Кстати, на послании Губернатора Югры 24 декабря сенатор от Югры Наталья Владимировна Комарова не присутствовала.
И тем не менее, с наступающим Новым 2025 годом, друзья!

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