В Сургуте определили судьбу бывшего кинотеатра «Аврора»

На прошлой неделе в редакцию siapress.ru обратилась местная жительница по поводу бывшего кинотеатра «Аврора». Она стала очевидцем того, как подростки кидали петарды в одно из окон здания, которое ранее было заколочено фанерой. А уже на этой неделе стало известно − «Аврору» снесут.

«Никому нет дела»

Во вторник, 17 декабря, сургутянка заметила открытое окно бывшего кинотеатра «Аврора». А ведь еще летом здание со всех сторон было заколочено − об этом в фоторепортаже siapress.ru.

«Увидев это я позвонила в полицию, они перенаправили мой звонок участковому, к которому относится «Аврора». Участковый мне перезванивает и с недовольным тоном говорит: «Ну и что я должен делать?». Сегодня уже четверг (прим. ред. ‒ 19 декабря), я прохожу мимо «Авроры», а дети бросают во внутрь петарды», ‒ рассказала она.

Тогда местная жительница подошла к машине ГАИ, припаркованной на улице Ленина, где было прекрасно видно, как дети 10-12 лет бросаются петардами.

«В итоге никому дела нет. Нам что дождаться взрыва, пожара? Сейчас рядом с бывшим кинотеатром уже крутятся люди без определенного места жительства», ‒ добавила горожанка.

Выслушав ситуацию, корреспондент направил запрос в пресс-службу администрации Сургута: описал инцидент и уточнил, охраняется ли «Аврора», как было заявлено ранее.

Ответ поступил в понедельник, 23 декабря.

«Работы по восстановлению завершены. Оконный проем закрыт. Охраной здания занимается частная охранная фирма. Охрана осуществляется путем патрулирования шесть раз в сутки», ‒ отчитались в пресс-службе администрации.

И тут возникает несколько вопросов. Как допустили «взлом» здания, если объект патрулируют шесть раз в сутки? И почему мэрия не устранила недавнее нарушение самостоятельно и оперативно, а лишь спустя почти неделю?

«Снести. Другого варианта нет»

Вчера, 26 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов заявил ‒ здание бывшего кинотеатра «Аврора» нужно снести.

«Сейчас я не хочу уходить в детали, просто боюсь спугнуть предложение, которое у нас есть. Мы сохраним это историческое место и создадим там объект, которым будут пользоваться все горожане. Теперь мы думаем о его наполнении, что это будет. Центр города просматривается со всех сторон, поэтому мы к нему очень нежно относимся, и, конечно же, мы его не отдадим ни под какие застройки. <…> В следующем году мы его, конечно же, еще не реализуем. Надо снести прежнее здание, потому что оно аварийное. Другого варианта нет», − указал мэр.

Напомним, что депутат Думы Сургута Владимир Болотов хотел реконструировать «Аврору». Он был готов построить на той земле спортивно-досуговый центр с общепитом. Однако, этот план не увенчался успехом.

«В течение практически года согласовывали план, финансовую модель и все необходимое. Не только с городом, но с Фондом развития Югры. Согласовали − вышли на стадию подписания. И на стадии банковской гарантии нам дали отрицательное заключение по мотивам наличия в составе маркетингового плана наличие помещений, предназначенных под общественное питание. В соответствии с законом о государственно-частном партнерстве общественное питание не может быть предметом договора. Нас год уверяли, что это такая схема возможна. Причем у нас есть согласованные финансовые модели, включающее в себя общественное питание, − объяснил Владимир Болотов. − Тем не менее, после мы писали, что готовы выкупить этот объект и реализовать его по тем же параметрам, но по другой юридической схеме, предполагающей реконструкцию, находящуюся в частной собственности. Получили ответ, что такое решение пока принят не может».

Несмотря на то, что реконструкция «Авроры» обошлась бы минимум в два раза дешевле, чем новое строительство, власти Сургута все же решили снести здание.