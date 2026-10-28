В Тюмени завершают строительство дороги к межуниверситетскому кампусу

В Тюмени к 1 ноября планируют завершить первый этап строительства дороги к межуниверситетскому кампусу. Участок протяженностью 900 метров соединит улицу Мельникайте с гостиничным комплексом кампуса, сообщает «ФедералПресс».

Дорожникам осталось уложить асфальт на тротуарах, установить фонари и привести в порядок прилегающую территорию. Проезжую часть на улице Мельникайте расширили, чтобы повысить безопасность и пропускную способность участка.

«Обеспечиваем синхронизацию работ вместе с концессионером. Это позволяет к 1 ноября завершить первый этап строительства дороги. 900 метров уличной дорожной сети практически готово. Можно сказать, что именно этим объектом завершаем строительный сезон. Погода позволяет выполнять все принятые на себя обязательства», – рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Новая дорога обеспечит подъезд к гостиничному комплексу кампуса. Возле объекта создали более 170 парковочных мест. На улице Мельникайте также перенесли остановочный комплекс, обустроили отдельную полосу для правого поворота и разгонный карман.

По словам заместителя главы города, директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, новая схема позволила разделить транспортные потоки. Автомобили, выезжающие с территории кампуса, не будут пересекаться с основным потоком машин на улице Мельникайте.

Первый этап работ начался примерно полтора месяца назад. Развитие улично-дорожной сети возле межуниверситетского кампуса продолжится в 2027 году.

Ранее siapress.ru сообщал, что готовность гостиничного комплекса межуниверситетского кампуса достигла 97%. Еще девять объектов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров находятся в процессе строительства. Проект также предусматривает создание тротуаров, велодорожек, набережных и причалов.