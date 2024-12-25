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Новости

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​«Сейчас волонтеры берут на себя основную ответственность за содержание бездомных животных, выполняя некоторые государственные функции»

В Сургуте запретят возвращать бездомных животных на улицы: готов ли город к переменам?

​«Сейчас волонтеры берут на себя основную ответственность за содержание бездомных животных, выполняя некоторые государственные функции»
Фото: Дума Сургута

С 1 января 2025 года в России вводится запрет на выпуск отловленных животных обратно на улицу – теперь они будут содержаться в приютах до конца жизни или до передачи новому владельцу. Ранее такая практика применялась к чипированным собакам, не проявляющим немотивированной агрессии. В Сургуте новые правила начнут действовать сразу после Нового года, что неизбежно увеличит нагрузку на местный бюджет. Но готов ли город к этим изменениям, если приют для животных до сих пор не построен? С этим вопросом редакция siapress.ru обратилась к депутату Думы Сургута Богдану Гужве.

У нас активно развивается движение, которое можно было бы назвать волонтерским, но на самом деле это уже скорее коммерциализированная история. Речь идет о негосударственных организациях, которые возглавляют люди, искренне любящие животных и радеющие за свое дело. Эти организации получают поддержку из бюджета.

Сейчас они берут на себя основную ответственность за содержание животных, выполняя при этом и определенные государственные функции. По сути, в этой сфере уже формируется рынок услуг, аналогичный другим подрядным организациям.

Если законом предусмотрена такая необходимость, то под нее создаются учреждения, зачастую выросшие из волонтерских инициатив. Это люди, которым не безразличны судьбы наших меньших братьев, и они оказывают огромную помощь в решении этой проблемы.

Я знаю, что для таких организаций предусмотрено выделение новых земельных участков, что заложено в генеральный план города, для расширения приютов. Однако, на мой взгляд, с учетом изменения условий, мы должны прийти к четкому и окончательному решению в этом вопросе.

Сейчас в обществе есть запрос, основанный на принципах гуманизма и уважения к животным. Мы должны исходить из этих принципов, определяя, как действовать дальше, какие подходы использовать и за чей счет реализовывать эти меры. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем изменения требований, нормативные недопонимания и правовые коллизии. Это касается и администрации, как стало понятно из докладов на комитетах. Эти вопросы требуют активной работы для создания долгосрочных и понятных правил.

Что касается муниципального приюта, средства были предусмотрены, контракты заключены – нужно просто выполнять обязательства. Если кто-то не выполняет условия муниципальных контрактов, с него следует спрашивать. Здесь все очевидно.

Выделенные средства и земельные участки необходимо использовать эффективно. То, что начато, должно быть завершено. Возможно, потребуется доработка проектов с учетом новых условий содержания животных или других специфических требований. Но в целом важно, чтобы все работы были доведены до конца.

Напоминаем, городские власти не рассматривают строительство приюта для бездомных животных в 2025 году. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Вячеслава Адушкина, мэрия хочет дождаться официальных требований к пункту содержания кошек и собак.

Всего на программу обращения с бездомными животными в следующем году выделено 65 миллионов рублей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы: в 2023 году сумма составляла 53 миллиона рублей, а в 2024 − 58 миллионов.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 100, комментариев: 0
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