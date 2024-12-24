К 55-летию восьмой школы Сургута

22 декабря школа №8 в Сургуте отметила юбилей – ей исполнилось 55 лет. Образовательное учреждение является одним из старейших в городе.

«Одно из старейших образовательных учреждений в городе делает акцент в своей работе на успешность, конкурентоспособность учеников, их компетентность в различных областях знаний. И это не случайно – первый директор, почетный гражданин Сургута Андрей Сибирцев создал высокопрофессиональный педагогический коллектив, традиции которого сильны в школе до сих пор», – указали в сообщении Думы города.

МОУ СОШ №8 начала свою работу в 1969 году в сургутском микрорайоне «Энергетик». Школа была построена для детей сотрудников ГРЭС-1. С момента основания учреждение имеет статус средней общеобразовательной школы.

С апреля 2008 года, согласно распоряжению Главы Сургута, школа носит имя ее первого директора – Андрея Сибирцева.

Комсомольский активист, педагог, партийный и советский работник. Фото из архива Л. Захаровой

29 октября 2024 года Сибирцеву Андрею Николаевичу, участнику Великой Отечественной войны, Отличнику просвещения РФ, Почетному гражданину города Сургута исполнилось бы 100 лет.

Он родился в деревне Малый Камышлов Ирбитского района Свердловской области. Трудовую деятельность начал кормприемщиком Самаровского рыбокомбината.

С 1942 по 1947 год служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с Японией. Затем до 1951 года работал в комсомоле. С 1951 по 1954 год возглавлял окружной отдел культуры.

Затем более 40 лет он посвятил сфере образования. С 1954 по 1957 год был директором Тром-Аганской восьмилетней школы Сургутского района. С 1959 по 1986 год руководил сургутскими школами № 1, 8 и 3.

В этом году у МКУ «Муниципальный архив города Сургута» был совместный проект с восьмой школой – выставка, посвященная 100-летию первого директора школы, Андрея Сибирцева: «Вместе мы смогли отдать дань уважения этому выдающемуся педагогу и человеку, который внес огромный вклад в становление и развитие образовательного учреждения. Его имя с гордостью носит школа, а его наследие живет в каждом ученике и педагоге».

Торжественное открытие школы № 8 в мкр. ГРЭС директором Андреем Сибирцевым, 1972 год. Фото: Муниципальный архив города Сургута

Вынос знамени на торжественной линейке в честь начала учебного года № 8 в мкр. ГРЭС (Энергетиков), 1970 год. Фото: Муниципальный архив города Сургута

Так выглядело здание МБОУ СОШ №8 в микрорайоне Энергетиков в 1970-е года. Фото: музейный фонд «Сургутского музея истории народного образования»

Отметим, что существует виртуальная выставка, посвященная жизнедеятельности Сибирцева. Посетить ее можно на сайте.

Ученики восьмой школы об Андрее Николаевиче: «Сибирцев А.Н. – первый на все времена». Скрин выставки

Еще одна важная фигура восьмой школы – Нина Алантьева, третий директор, учитель английского языка, отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР. Нина Сергеевна руководила школой с 1978 по 1989 год.

«Восьмидесятые. Школе нужны особые люди. Таким человеком стала директор Нина Сергеевна Алантьева. Она высоко ценила профессионализм, во всем любила порядок, была педагогом от бога, с кристально чистой душой... И началась история побед и смелых решений, вдохновения и творческих взлетов», – рассказывали о ней в ugra-news.ru.

Журналист Тарас Самборский вспоминал третьего директора восьмой школы так: «Дисциплина при Алантьевой была беспощадной. Ее появление перед школьниками сопровождалось мгновенным замиранием всего живого. Ей не нужно было ни на кого кричать: она говорила не просто шепотом, она говорила беззвучно. Все - учителя, ученики - умели читать по ее губам. В школе № 8 во время уроков двери классных кабинетов всегда были открыты настежь: Алантьева ходила по рекреациям и должна была слышать, как проходят занятия. Поэтому любой, кто проникал в школу № 8 во время урока, был неизменно потрясен гробовой тишиной в здании: поверить, что в данный момент в нем находятся больше тысячи человек, невозможно!»

Нина Алантьева была классным руководителем будущего мэра Сургута Александра Сидорова в пятой школе. Архив

Нина Алантьева стала инициатором педагогического эксперимента под названием «Моя школа, мой дом, мой город». Его реализовали в микрорайоне Энергетиков, где находилась школа №8. В рамках этого эксперимента каждый дом района закреплялся за определенным классом – с четвертого по десятый. Ученики занимались уборкой и благоустройством, приводя дома и дворы в идеальный порядок.

«Соревнование было социалистическим, но с материальным результатом: классы-победители получали турпоездки или другие награды. Кто помнит те времена, подтвердит: во дворах и подъездах подведомственных школе домов было чище, чем в иных квартирах! Подобная трудотерапия не просто принуждала нас махать вениками, но, главное, научила уважительно относиться к собственной и чужой среде обитания», – вспоминает Тарас Самборский.

23 февраля 1987. 8Б. Тарас Самборский и Сергей Жевна. Архив

В ближайшие годы восьмую школу Сургута ждут значительные изменения. Один из старейших образовательных объектов города станет выглядеть гораздо современнее: отделка, новая мебель, картины и другие декоративные элементы создадут комфортное пространство. Капитальный ремонт стартовал 1 июня 2024 года и завершится в мае 2025, сообщает СургутИнформТВ.

«Начальная школа перейдет на Просвещения, здесь будут заниматься дети начальных классов и пятые-седьмые классы, которые занимаются по адаптивным программам для детей с ОВЗ. В здании на Энергетиков планируют заниматься 8, 9, 10 и 11 классы. Я думаю, год стоит какие-то неудобства потерпеть, чтобы продолжить в дальнейшем уже обучение в отремонтированном, приведенном к современным требованиям здании образовательного учреждения», – отметила заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

Напоминаем, в Сургуте также запланирован капитальный ремонт ряда школ – 1, 3, 20, 24 и лицей №3. А также учреждения дополнительного образования – технополис и центр плавания «Дельфин», рассказал глава Сургута Максим Слепов.