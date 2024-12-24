Как Сургут может за пару лет построить хоть 100 новых скверов?

В Сургуте открылся новый сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как он вписывается в городскую среду, и почему Сургуту на самом деле можно и нужно строить не один большой сквер за 50 млн, а хоть сотню, но небольших и уютных сквериков – по всему городу.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте появился новый сквер. Он располагается на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, возле СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа, по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Там установили амфитеатр, там установили различные малые так называемые архитектурные формы, ну и, в принципе, принципиально новый сквер образовался в Сургуте – это хорошо, это можно приветствовать. Давай обсудим, что Сургут может еще делать в этом направлении. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет. Как тебе новый сквер?

Тарас Самборский: Привет всем. Привет, Дима. Прекрасное начало дня. Так, мне трудно ответить сходу на этот вопрос. Но я вот хотел бы объяснить, как он появился, этот прекрасный сквер. Об эстетике, об оценках чуть позже. На самом деле, это не счастливое стечение обстоятельств, а вполне закономерный ход событий.

Очень много лет назад, лет 15, если не больше, когда мы только приступали к проектированию здания СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа по адресу бульвар Свободы, дом 1, мы предоставили множество эскизных проектов, даже предэскизов, просто размещения на территории чиновникам городской администрации тогдашней. На столе были эти бумаги и у мэра, и у его заместителей, и в департаменте архитектуры, где предлагали свое видение развития всей территории от бульвара Свободы до «Газпрома». В то время у меня был достаточно содержательный разговор с Юрием Ивановичем Важениным, который согласился каким-то образом продвигать идею развития вот этого района, которому название «Квартал №6». «Квартал №6» – это вся территория между бульваром Свободы, улицей – что у нас тут идет? – Энгельса, Ленина, Университетской, вот эта вот вся зона – это «Квартал №6», часть ядра центра города.

И по этим эскизам я предлагал, ну, много чего предлагал. Мы предлагали городу объединить территорию Дворца торжеств и СИА-Пресс центра, сделать огромную парковку – там на несколько сот автомобилей выходило – между нашими зданиями. Она бы ушла туда дальше в сторону «Газпрома», и, таким образом, весь автотранспорт в этой центральной части города, которая предполагается как самая центральная, в том числе административная, часть, он бы ушел, и это была бы сверху пешеходная зона. То, о чем мы говорили в одном из выпусков, как можно использовать территорию над гаражами капитальными, в частности на улице Республики – над ними построить общественное пространство, а гаражи приводятся в порядок, остаются внизу: сухие, чистые, без снега, без дождя.

Значит, не прошел этот вариант, к сожалению большому, потому что город страшно спешил достроить этот Дворец торжеств, и он уже на последнем издыхании это делал. Я помню свой памятный диалог с Андреем Сурлевичем, заместителем по стройке тогда был у Дмитрия Попова, который мне просто сказал: «Тарас, если мы сейчас начнем опять новые изменения какие-то вносить, мы этот проклятый Дворец торжеств не достроим просто никогда». Хотя ситуация была очень благоприятная для реализации, в частности, идеи по подземному паркингу, потому что, кто помнит, что здание СИА-Пресс центра, что ЗАГСа находятся в некоторой такой низине, от 1,5 до 3 метров, если брать за точку 0 бульвар Свободы, строения уходят вниз.

И я с ужасом наблюдал, как город, я не знаю, огромное количество, сотен тысяч кубометров песка навозил, чтобы выровнять площадку, и чтобы заезд с бульвара Свободы к Дворцу торжеств был не через яму вот эту, в которой стоял один из бывших болгарских ресторанов, а прямо наверх. Мы не стали этого делать. У нас возле здания осталась вот эта низина – в ней мы сохранили березовую рощу прекрасную. Мы поставили здание таким образом, что оно как бы немножко внизу, архитектурно мы эту задачу для себя решили. Нам удалось сделать подземную парковку, и мы сохранили вот в этом в минус сколько-то метров уровне уличную парковку, которую активно сегодня используют посетители здания. И самое главное, что это позволяет при любом будущем возможном строительстве уже заходить с готовым подземным паркингом. Это очень сильно делает качественным любое новое строительство.

Но не реализовали эту идею. И вот там было много идей, предложений, в том числе перекинуть через реку Сайму в виде моста огромный культурный комплекс, который был бы городским, вероятно, культурным центром, киноконцертным залом на 2 тысячи мест, для того чтобы с такой посадочной мощностью Сургут мог попадать уже в шорт-листы всяких турне концертных – да, тогда была другая жизнь, по России путешествовали многие знаменитые иностранные исполнители – и, наконец, в частности на месте бывшей компрессорно-насосной станции, канализационной (КНС), мы предложили сделать сквер и амфитеатр.

И тут вот пошли подробности. Теперь мы подходим к тому, что мы имеем на сегодня. Я к тому, что где-то вот в этих бумажках кто-то что-то увидел, что-то кому-то понравилось, запало в душу, и вот, видимо, реализовали это как концепцию. Ну, я без вопросов как бы, тут, пожалуйста, никаких претензий, никаких авторских прав. Сделали – молодцы. Потому что сквер там и так естественным образом сложился. Скверик неплохой, мы при строительстве нашего здания определенное участие в жизни того сквера, как могли, принимали. Мы всегда вырезали весь подлесок, весь вот этот вот биологический мусор убирали, обрезали ветки у берез до уровня 3 метров, чтобы на уровне человеческого взора все это просматривалось, было все красиво, сделали там некоторую подсветку, которая попадала в том числе на часть этого сквера. В общем, по-соседски мы как-то так более или менее присматривали за этим делом. И все, спасибо большое тогдашнему заместителю главы Сургута Владимиру Базарову, а еще, конечно же, Сергею Полукееву, директору департамента имущественных и земельных отношений, и Андрею Анохину, который отвечал за нашу…

Д.Щ.: Экологию и природопользование.

Т.С.: Экологию, да. Были там определенные поползновения кусочек этой земли, где КНС, использовать, опять тут точно так же каким-нибудь коммерсантам тоже это все в руки отдать. Возник бы там очередной «Магнит» – это все понятно – или «Красное & Белое». Но они очень оперативно провели весь документооборот через городскую Думу и вывели эту территорию в зону парков, что, понятно, не позволяет никаких манипуляций совершать с землей. Это было прекрасное решение. То же самое они сделали на территории за ЗАГСом, вот кто из сургутян знает, где там тоже какой-то скверик сделали. В общем, это было правильное решение, иначе бы мы там получили какое-нибудь строительство, кто-нибудь воткнул бы там какую-нибудь свечку, как вот мы сейчас наблюдаем в микрорайоне Нефтяников: то там, то там какие-то 16-этажки в 1-2 подъезда попадаются. Это, конечно, ужасно с градостроительной точки зрения.

Все. Скверик. Сделали и сделали. Теперь у меня вопрос. На самом деле, после того, как само инженерное сооружение под названием КНС было демонтировано, вывезено, образовался ровный чистый участок земли, чем там можно было заниматься то ли 5, то ли 6 лет? Я вот, ей-богу, этого не понимаю.

Д.Щ.: Ну, строили 2 года, вот именно что строительство заняло 2 года.

Т.С.: Ну, там столько было к этому строительству подготовки. 2 года – это тоже очень много.

Д.Щ.: Ну да, это другой разговор.

Т.С.: Ну, товарищи, ну что вы говорите? Опять-таки, вот наше здание, оно было построено от котлована до заселения: со шторами, цветами, с туалетной бумагой – 1,5 года процесс шел.

О чем мы говорим то есть? А еще вот этот весьма впечатляющий бюджет в 50 миллионов рублей. Я хочу сказать, что тот конструктив, который вот мы видим – а это черный металл, крашеный, дерево – все это не выдержит двух сезонов. Будут непрерывно ремонтировать, красить, выделять деньги на содержание. И вот этот конкретный сквер, у которого прекрасная концепция, идея, он будет постоянно тянуть из бюджета вот эти вот раздражающие деньги. Это какие-то миллионы в год будут уходить. Ну, слушай, это огромные суммы.

Я вас уверяю, что… никоим образом на нас не намекаю, но если бы кто-то в тендер муниципальный выбрасывал эти миллионы на обслуживание сквера, там бы выстроилась очередь из желающих, понимаете, да? Потому что это заработок, и это все может быть дешевле. Что там будет дальше, не знаю. Мы предлагали амфитеатр более капитального исполнения, в таком, брутальном стиле: бетонная заливка – сейчас очень модны эти материалы во всем мире – бетон плюс натуральное дерево, хорошо очень обработанное, которое действительно держит климатические все сложности.

И этот бы амфитеатр работал как место притяжения молодежи, творческой молодежи, тех, кто хочет там собираться, не знаю, заниматься там музыкой уличной – это было бы место проведения таких локальных публичных акций. Может быть, это собрания граждан, может быть, это какие-то там небольшие концерты, приуроченные к Дню города, к Дню нефтяника, рождественские всякие мероприятия, то есть это не массовое – это локальное.

И вот тут я хотел бы объяснить, как бы я видел развитие «скверной» (простите меня за игру слов) политики города Сургута. Значит, вот сквер. Что такое «сквер»? Должен ли он быть дорогим? Должен ли быть проект масштабным? Я полагаю, что совершенно не обязательно это все делать. Можно и нужно составить городскую программу через тот же экологический департамент, через департамент архитектуры и поставить задачу, как в Москве, кстати, есть: столько-то парков в год Москва строит. Вот у них просто есть программа, ну, с приписками, они парками – как в Сургуте, кстати говоря – называют переделанные природные растительные всякие массивы, но тем не менее их же тоже надо облагородить, тоже надо вырезать подлесок, делать дорожки, освещение – в общем-то, это работа.

Значит, что такое «сквер»? По мне, сквер – это любая территория, не используемая под застройку, под какие-то другие сооружения, где растут деревья, где есть дорожки, где можно сделать минимальное благоустройство и потом через управляющие компании минимально поддерживать это все в чистоте и порядке, где люди проводят свое время на воздухе. Но вот если навскидку мы возьмем, это большинство территорий между жилыми дворами, особенно старой застройки, все 5-этажки, все эти старые микрорайоны: Энергетиков, микрорайон Дзержинского – вот эти все вот.

Значит, вы заходите внутрь… пройдите, кстати говоря, насквозь от памятника Георгию Димитрову, проспект, Набережный, переход в Майскую и пройдите насквозь параллельно улице Дзержинского до «Сити-Центра», вот этими кварталами. Вы обнаружите огромное количество пустых, зеленых территорий, где растут деревья, где трава, где люди ходят ногами по тропинкам, а может быть, даже по тротуарам. Вот из этого всего можно делать мини-скверики. То есть это маленький кружок, какая-то лавочка, какое-то там, может быть, где-то что-то для детей, может быть, где-то что-то для уличного фитнеса, понимаете, да?

И вот таким макаром можно территорию города очень сильно оживить и превратить ее в совершенно живое пространство. У нас же к каждой идее детской площадки, сквера того же подходят с каким-то таким пафосом, как будто вот это все, это вот уже последняя детская площадка в жизни, вот мы сейчас на нее убьемся, навешаем себе за это медалей. Да нет, это все должно делаться гораздо проще, на раз-два, потому что мы, каждый из нас, подобным занимаемся, ну, большинство из нас, подобным занимаемся на своих земельных участках, на дачных, в домах. Мы же постоянно облагораживаем территорию. Мы же понимаем, что под силу любой семье, у которой есть свой дом, высадить кустики, поливать их, подрезать цветочки там всякие, сгребать листву и, в общем-то, следить за порядком, да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И это все умещается в бюджет любого домовладения. Значит, зачем такой же маленький по площади участок превращать в ударную стройку, пыхтеть там изо всех сил, рвать себе пупы, если все можно сделать более рационально, спокойно, без помпы. Я бы предложил нашему муниципалитету подумать над этим, прямо взять карту, поработать с населением – люди очень любят участвовать во всяких подобных совещательных акциях – и прямо пойти, и на каждый микрорайон, на каждую управляющую компанию разработать план действий и, например, в течение 2 лет создать в Сургуте 100 скверов. Чем плохо?

К вопросу о 430-летнем юбилее Сургута. Мы говорили о том, что он был просто провален, пропущен, люди не понимали, что такое история города, в котором они работают – ладно. Но можно взять несколько подобных программ и, там, «430 скверов в Сургуте». Понимаете, что речь не надо вести о чем-то большом, о чем-то глобальном. Парк – это парк, это отдельная работа. Парки строятся на субсидированные деньги, на деньги, собранные из разных источников. А вот скверы – это вполне себе задача по плечу для управляющих компаний и муниципалитета. Заканчивая – сквер на пересечении бульвара Свободы и улицы Ленина. Спасибо большое за почин, за то, что там не возникло коммерческое строение, какое-нибудь торговое – это прекрасная работа, вопросов нет. Будет ли оно, место это, популярным, надо просто смотреть, потому что как-то вот так получается: что-то становится популярным, а что-то, на что рассчитывают все, не живет своей жизнью, как Центральная площадь так называемая перед «Газпромом».

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Абсолютно мертвое пространство, и оно приобрело смысл только после того, когда туда муниципалитет пустил частного оператора: с катком, со всеми этими уличными аттракционами. Это правильное решение, но, конечно же, это никакой центральной площадью не является, концепция была ошибочной изначально. Собственно, использовать можно сквер уже сейчас. Сейчас подготовка к Новому году. Это место, где можно ставить одну из городских елок, например, высоких.

Д.Щ.: Ну да. Между прочим, мне кажется, это надо было сразу делать, то есть если предполагалось, что сквер закончат в октябре-ноябре, явно там надо было елку ставить.

Т.С.: Это всем я говорил. Безусловно, место просится для этого. Я также пропагандирую уже много лет проведение новогодних ярмарок. Пожалуйста, выделите в городе несколько точек. Их должно быть ну не меньше 10 в каждом районе. Новогодние ярмарки, где люди в киосках каждый день что-то там продают, глинтвейн продают, какие-то блины продают, всякие вкусности, сувениры, игрушки елочные – вот эта вся вот белиберда, которая оживляет пространство. Вот этот сквер очень подходит для небольшого такого ярмарочного пространства, очень удачно. Если успеют как-то наши власти вот сейчас его уже отработать, потому что вы же построили, ну, построили квартиру – заселяйте, ставьте диван, кровать, мебель заносите и начинайте жить. Вот я бы рекомендовал как бы. Это очень было бы здорово.

А дальше надо подумать над такой программой – еще раз придется мне пошутить – «оСКВЕРнения» Сургута и делать эти скверы где только можно. Сквер – это маленькая площадка, пара лавочек, от пары лавочек, какое-то освещение. Может быть, еще что-то там ландшафтное, может быть, цветочки летом, а может быть, какая-нибудь малая архитектурная форма, скульптурка, а может быть, даже –упаси, Боже – фонтанчик какой-то. Тем более что сейчас фонтанчики эти все не требуют электричества, на батарейках работают, солнечных. В общем, пространство для мысли большое.

Д.Щ.: Ну да, можно какими-нибудь грантами это все дело обкидать, то есть запустить грантовый конкурс. Пара миллионов на один такой скверик – этого более чем достаточно, скорее даже еще и меньше. То есть инструменты есть, и если поговорить с депутатами, поговорить с управляющими компаниями, с просто инициативными людьми, то все это вполне себе реализуемо.

Т.С.: Да, вон сколько инициативных домов и ТСЖ, которые ухаживают за своей придомовой территорией. Вот ты же правильно говоришь: подбросьте гранты, и вам сделают скверы, не просто будет аккуратная территория. Как люди украшают свои дома к Новому году, многие? Это же инициативные граждане, которым надо просто дать возможность свою инициативу расширить и применить ее на благо уже не конкретного дома или подъезда, а гораздо большей территории, практически городского пространства.

Д.Щ.: Ну что ж, уважаемые наши зрители, пожалуйста, комментируйте, предлагайте свои идеи по этому поводу, насколько вам бы хотелось самим видеть подобные инициативы, где бы вы сами видели новые скверы, и что бы вам потребовалось для того, чтобы это реализовать. Все будем читать, на все будем реагировать. И до новых встреч, через неделю вновь увидимся и поговорим о чем-то очень важном. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. С наступающим Новым годом и Рождеством.