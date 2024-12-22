Женсовет «Комсомольскнефти» запустил марафон зимних встреч и конкурсов

Продлевая волшебство новогодней атмосферы помогает подготовка к зимним праздникам: оформление дома, составление праздничного меню, подготовка подарков и нарядов… Женсовет НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» предложил семьям работников управления целый марафон зимних встреч и конкурсов.

Например, коллектив легко подхватил массовый челлендж по вырезанию снежинок. О том, как это было в ее семье рассказывает ведущий бухгалтер группы по учету затрат Тамила Юсуповна Хамхоева:

– Мои дочери Дали (10 лет) и Дани (8 лет) любят участвовать в конкурсах нашего женсовета и постоянно о них спрашивают. Вот и первые в этом году снежинки вырезали, благодаря корпоративному анонсу. Но выкроить ножницами начерченные на бумаге узоры для моих творческих девочек показалось слишком просто: они решили нарядить свои снежинки в яркие стразы, и бусины, дополнить аппликациями сердечек. Придумывали и воплощали гламурный декор самостоятельно, пока мама была на работе, вместе мы уже вечером украшали окно в детской комнате, и часть очаровательных снежинок девочки отнесли в школу – для оформления классов.

В общей фотогалерее зимнего кружева очень выделяется творение инженера отдела материально-технического снабжения Ольги Александровны Мартыновой и ее деток Александра (7 лет) и Валерии (15 лет).

– Вырезание снежинок для нас в новинку, конкурс стал отличным стимулом, чтобы это попробовать, – делится впечатлением Ольга Александровна. – В любой творческий процесс, главное, вложить желание создать красоту. Дети это уже впитали и если трудятся, то с вдохновением. У них много своих идей, я только помогаю их реализовать. Так было и со снежинкой, замеченной на просторах интернета: из просмотренных мастер-классов подобрали технику, для основы склеили между собой крафт-пакеты, а уникальность готовому изделию придали по-современному – стильными надписями и оригинальными вкраплениями авторских тематических фигурок. Созданное чудо повесили на окно в гостиной, где уже стоит наряженная елка. Снежинка очень красиво вписалась в наш новогодний интерьер и создает праздничное настроение.

Впереди у коллектива нефтегазодобывающего управления – традиционные встречи на катке, конкурс снеговиков, семейных фотографий о проведении длительных выходных, эстафета видеопожеланий и еще множество увлекательных вариантов зимнего досуга, о чем женсовет расскажет на своей страничке в социальной сети.