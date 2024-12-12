В России продуктовая корзина на Новый год подорожала на 11,4%

Продуктовая корзина на Новый год обойдется россиянам минимум в 8 100 рублей. Такую сумму назвал «Роспродсоюз». Ассоциация крупнейших производителей зафиксировала подорожание стандартного списка продуктов за год на 11,4%. В перечне ингредиенты для традиционных салатов «Селдь под шубой» и «Оливье», бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское, шоколадные конфеты. Можно ли сэкономить на застолье, объясняет старший преподаватель кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Елена Кортес-Переа.

На изменение цен влияет множество факторов, в том числе увеличение цен на сырье, рост транспортных расходов и инфляция. Также стоит учитывать тот факт, что перед новогодними праздниками потребительский интерес к продуктам для праздничного стола традиционно возрастает. Это тоже отражается на ценах. Безусловно, и ритейлеры могут увеличивать цены на определенные товары в преддверии Нового года. Однако в этому году многие производители и продавцы стараются удерживать цены на приемлемом уровне, чтобы не потерять покупателя.

В этом году рекордсмен по росту цен ‒ сливочное масло, это, конечно, отразится на общем чеке за новогодний стол, поскольку масло входит в перечень ингредиентов некоторых блюд, в основном, выпечки. А какое праздничное чаепитие обходится без тортов и пирожных?

Общий чек зависит от вкусовых предпочтений конкретной семьи. Кто-то, например, не ест красную икру или мясные деликатесы. В таком случае стоимость новогоднего стола будет ниже, чем 8 тысяч рублей.

Есть несколько советов накрыть богатый новогодний стол и не разориться. Во-первых, перед покупкой продуктов проанализируйте цены в разных магазинах, обратите внимание на скидки и акции - цена одного и того же товара в разных торговых точках может существенно отличаться.

Во-вторых, ориентируйтесь на продукцию местных производителей, старайтесь готовить из доступных ингредиентов и исключите из меню блюда из дорогих экзотических продуктов.

В-третьих, ограничьте количество основных блюд, лучше приготовить два-три салата, одно горячее блюдо, при этом сделать акцент на закусках: овощные нарезки, зелень, тарталетки с разной начинкой, рулетики из соленой рыбы - думаю, у каждой хозяйки есть большой список подобных закусок. Для детей можно приготовить пиццу и морс из замороженных ягод. Какие-то блюда можно сделать заранее, например, пельмени или манты.

А главное, планируйте меню заранее: изучите рецепты блюд, которые хотите подать на праздничный стол, составьте список продуктов, которые необходимо купить, подсчитайте общий чек. Это поможет избежать импульсивных покупок, а, значит, сэкономить.