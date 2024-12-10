Дума Сургута отметила юбилей

В минувшие выходные в Сургутском краеведческом музее отметили важную дату – 30-летие городской Думы. Празднование проходило в рамках проекта «Люди нашего города», посвященного тем, кто внес значительный вклад в развитие муниципалитета. Три десятилетия работы Думы стали эпохой масштабных перемен. На торжество пришли депутаты семи созывов. Из числа первых народных избранников город поздравили Вера Кифорук, Сергей Кандаков, Александр Сальников, Леонард Кочетков и Дмитрий Попов.

Еще в конце 1994 года сургутяне сделали важный шаг в истории городского самоуправления. После неудачной попытки провести выборы в марте того же года, когда явка избирателей не превысила 15%, жители города проявили высокую активность в ноябре. На избирательные участки пришло более 25% граждан, и это позволило избрать первых 13 депутатов городской Думы.

Выборы сопровождались значительной подготовительной работой. Чтобы повысить интерес горожан, администрация города организовала масштабную кампанию. По всему Сургуту проходили концерты, бесплатные киносеансы, предоставлялся транспорт для удобства избирателей, а главным стимулом для участия в выборах стала лотерея, где разыгрывался автомобиль «Волга». Такие меры дали свои результаты – явка достигла рекордных 69,8 процента. Этот успех стал основой для зарождения новой системы муниципальной власти.

Несмотря на сложности, это время вспоминают с улыбкой и теплотой. На праздновании юбилея Артур Азнауров, возглавлявший Территориальную избирательную комиссию Сургута с 1994 по 2002 годы, поделился, как прошли выборы:

«Сейчас вспоминали 1994 год, когда, смешно об этом говорить, но даже не по закону выбирали, что в марте, что в ноябре. Тогда просто не было такого закона. И было чуть ли не на коленках написано положение о порядке выборов депутатов. Время такое было, тогда многое было впервые. В первый раз выбирали депутатов, Думу. В первый раз сталкивались с избирательным процессом, который существенно отличался от привычного. Было сложно, но интересно. Как мы радовались, когда в ноябре выборы все-таки состоялись. Депутаты первого созыва помнят это. Наконец-то! И по сей день все идет своим чередом, и хотелось бы, чтобы народные избранники продолжали всегда думать о городе».

20 декабря 1994 года состоялось первое заседание городской Думы, которое длилось три часа 45 минут. Депутаты утвердили временный регламент и основополагающие документы, заложившие фундамент работы представительного органа. Впечатление о работе Думы сложилось хорошее: решения принимались, как и сегодня, не спорами, а голосованием. Это стало началом большой истории, которая продолжается и сегодня.

«Очень интересно вспомнить, как все начиналось. Что не забылось, а продвинулось вперед и дало высокую оценку от горожан. Я была совсем молодой… Николай Васильевич Соловьев активный был политик, еще со времен Совета народных депутатов. Он провел собрание в нашей первой больнице и сказал: «Вера, надо идти!» Ничего не понимали, но пошли. Прошли четверо из больницы и работали. Разобрались, создали новый регламент, положение, в котором было на 13 депутатов − столько же полномочий. Администрация и сами мы боялись, что повернем куда-то не туда и возникнет конфликт. Но хватило ума, помогли заместители Сидорова, которые с нами работали: Любовь Николаевна Кошелева, Яков Семенович Черняк, Зябликова Татьяна Павловна, Браташов Владимир Алексеевич…» − рассказала о тех временах одна из старейших городских депутатов, которая представляла интересы своих избирателей в первых четырех созывах Думы Вера Кифорук.

В 1996 году сургутяне избрали депутатов второго созыва городской Думы. Из 13 народных избранников шестеро продолжили работу с первого созыва. Вторую Думу за возрастное разнообразие прозвали «молодежной». Молодые депутаты с энтузиазмом взялись за редактирование устава города, предложив 101 поправку. Однако итоговый документ включил лишь несколько из них.

«Для меня это событие особенно значимо, ведь именно в Сургуте я избирался депутатом городской Думы двух созывов с 1996 по 2006 годы. За три десятилетия было принято множество важных решений, возникали жаркие споры и жесткие дискуссии, но, несмотря на все вызовы, народные избранники всегда оставались верны своим принципам в отстаивании интересов горожан», – поделился депутат второго и третьего созывов Александр Сальников.

По словам Сальникова, в то время были «шикарные проекты», которые сейчас называют «инвестиционными». Например, троллейбусная реформа или путепровод через Сайму.

«Какие дебаты тогда кипели! Но сейчас даже подобных вопросов не поднимают», − отметил он.

А вот третий созыв отличился своим составом − впервые избралось большинство работников нефтяной отрасли − почти 70%. В это время городу требовались опытные экономисты, способные грамотно управлять финансами в условиях заметно сокращенного бюджета, так как по новым законам большая часть доходов уходила в окружную казну.

«Неожиданно для всех Сургут стал дотационной территорией из-за изменений в законодательстве. Мы считали буквально каждую копейку. Тогда ходил анекдот: «На повестке дня два вопроса – проект нового здания музея и строительство светлого будущего. Поскольку денег в бюджете нет, депутаты сразу приступили к рассмотрению второго вопроса», – поделился депутат третьего и четвертого созывов, а также бывший глава Сургута Дмитрий Попов.

В четвертом созыве эпохальным решением станет непринятие двуглавой системы управления. В итоге Сургут окажется единственным городом в округе, где система сити-менеджера не будет опробована.

А вот Дума пятого созыва стала новатором еще на старте избирательной компании. Выборы проводились по двадцати пяти одномандатным округам: каждый депутат нес персональную ответственность перед горожанами, проживающими в его избирательном округе. Кроме того, пятая городская Дума впервые в России стала мониторить выполнение ремонта дорог.

Молодежный парламент создали во время шестого созыва. Он помогал депутатам реализовывать совместными проекты. Например, благодаря молодежи тема аптечной наркомании стала резонансной и вышла в окружную повестку.

К тому же, Думу Сургута впервые возглавила женщина − Надежда Красноярова. Под ее руководством депутаты приняли важные решения, отклонив приватизацию хлебозавода и концессию городских теплосетей. По мнению Надежды Александровны, такие ключевые ресурсы, как тепло, вода, электричество и хлеб, должны оставаться под контролем города, а не переходить в частные руки.

Однако шестой Думе в наследство от коллег достались и долгоиграющие вопросы города: рекламные конструкции, проблемы СПОПАТа, ремонт стадиона Спортивного ядра города, создание парковок возле соцучреждений и многое другое. Тем не менее, многое удалось реализовать. В том числе, город смог отремонтировать долгожданные беговые дорожки в Спортивном ядре, создать две летние зоны отдыха у воды, увеличить количество автомобильных магистралей…

«Все решения как-либо влияют на наш город. Например, шестой созыв − в этот период были существенно переработаны правила благоустройства, в 2017 − приняты существенные изменения в генеральный план. Ежегодно в бюджете принимались решения о благоустройстве общественных пространств, что даже стало трендом. Кроме того, нельзя не упомянуть откорректированную Стратегию города», − высказался о лучших решениях Думы депутат шестого созыва и замглавы Сургута Артем Кириленко.

Максим Слепов, занимавший пост главы Сургута и работавший депутатом Думы города в V, VI и VII созывах, а также возглавлявший Думу VII созыва с октября 2021 по июль 2024 года, также поделился воспоминаниями на торжественном мероприятии.

«Я горжусь тем, что со своими коллегами по созывам, также присутствующими на торжестве, Верой Кифорук, Сергеем Кандаковым, Леонардом Кочетковым и Дмитрием Поповым был и остаюсь частью истории развития города. Каждый из нас привнес что-то свое в работу, благодаря нашему разнообразному профессиональному опыту», – отметил Максим Слепов.

Седьмой созыв городской Думы продолжает свою работу, и то, каким он запомнится сургутянам и войдет в историю муниципального самоуправления, станет ясно со временем.