Поздравление и.о. председателя Думы Сургута по случаю 94-летия со дня образования автономного округа

Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры!

Сегодня Югра отмечает 94-годовщину. Поздравляю всех с этой датой! Нам повезло – мы живем на земле богатой полезными ископаемыми, природой, самобытной культурой и самое главное – людьми.

Многие из нас – потомки тех, кто в середине шестидесятых годов прошлого столетия приехал покорять Западную Сибирь. Это были сильные, волевые и целеустремленные люди. Они передали эти качества своим детям и внукам…

Уважение к делу первопроходцев, любовь к своей малой родине дает югорчанам силы для того, чтобы делать округ еще лучше, еще привлекательней для жизни. И как следствие – ХМАО-Югра сегодня основной нефтегазоносный регион России, входящий в тройку лидеров рейтинга регионов с сильнейшим экономическим потенциалом.

Авторитет округа – это копилка достижений и побед каждого жителя Югры, поэтому желаю всем нам уверенности в своих силах и успехов во всех начинаниях, а нашему округу – дальнейшего развития и процветания!