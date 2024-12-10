​«Югра Молл»: торговый центр вместо медицины – что пошло не так?

История ТЦ «Югра Молл» в Сургуте – это не просто градостроительный скандал, а показатель того, как в крупнейшем городе ХМАО принимаются решения. Вместо обещанного объекта медицины вырос торговый центр, а его легализация поставила под сомнение принципы управления городом. Что пошло не так, почему администрация города сдалась, и что это значит для Сургута? Обсуждаем с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: Градостроительная драма развернулась в Сургуте. Может быть, вы слышали эту историю о том, как на некой шиномонтажке были убиты двое сургутских чиновников. Это было достаточно давно. С тех пор на том месте должна была появиться какая-то медицинская штука, на месте этой самой шиномонтажки. Появился там торговый центр. В этом году выяснилось, что администрация Сургута пошла на жесткий принцип и начала судиться с владельцами этого торгового центра, сказав, что, раз вы построили здесь не то, что должно быть, не медицинскую какую-то штуку, не стоматологию, условно говоря, а какой-то торговый центр, то, будьте добры, или перестраивайтесь, или сноситесь.

Это продолжалось некоторое время. Изумленная общественность за этим наблюдала внимательно, после чего выяснилось вот уже буквально на днях, что ничего не случится с этим самым торговым центром «Югра Молл». Как выяснилось, у нас в Думу внесли поправки в генплан генплана с правилами землепользования и застройки и назначение этой земли поменяли. Теперь «Югра Молл» будет находиться на своем месте, он полностью легален. Суды администрации против него ни к чему не привели и уже не приведут, и мы получили то, что получили. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас. Что думаешь про всю эту замечательную историю?

Тарас Самборский: Я думаю, что, если бы перед окнами мэра или заместителей мэра построили эту штуку, все суды были бы выиграны в пользу городской администрации. Поэтому простите, господа, я не верю в эту историю от начала до конца. На самом деле, несмотря на ее локальность и в рамках городских проблем не очень большую значимость, история с этой шиномонтажкой, а это, безусловно, шиномонтажка, правда?

Д.Щ.: Разросшаяся, да, в определенной степени.

Т.С.: Показывает очень наглядно на очень простом хрестоматийном примере, который надо вписывать в учебники по коррупции, по тупости, по неуважению к своему городу, как Сургут превратился в город – он долго превращался, очень методично, планомерно эта работа проводилась. Я думаю, эта работа проводилась скрупулезно, профессионально, на высшем квалификационном уровне – как Сургут планомерно превращался и превратился в город, который торгует своим будущим, вот и все. У меня, вообще, когда я подобные новости слышу, одно желание: выйти куда-нибудь повыть просто, на берег Оби или на железную дорогу.

Значит, просто сама по себе история говорит об одном единственном: если предприниматель, не обладающий ни желанием преобразить свой город, привнести в него что-то новое, создать новый бизнес или новое производство, не обладающий чувством вкуса, не понимающий, что такое архитектура, что такое элементарное чувство такта, чего можно строить, чего нельзя строить, где можно строить, где нельзя строить. Но если он обладает деньгами, каким-то образом заработанными, то он в Сургуте пробьет проект любой шиномонтажки. Это вот сургутский закон, да, мы это понимаем.

Вот если кто-то захочет построить музей – вот хрен вам. Не будет у вас никогда никакого музея, планетария не будет, не будет у вас даже перестроенной подо что-то более или менее человеческое «Авроры», вот не будет. Вы не сможете пробить. Вы будете приходить в мэрию, в эти все службы, на вас будут смотреть абсолютно с усталым видом равнодушные глаза, и ничего вы не докажете, понимаете? Вот хотели сделать из «Авроры» что-то социально-ориентированное, я так понимаю, у Владимира Болотова какой-то циикл переговорных процессов был осуществлен, и не только у него, выслушал он все эти «развеселые» в кавычках контраргументы нашего чиновничества, развернулся, пожал плечами, подумал, ну господи, не хотите – не надо. Вот так это все есть.

Но если бы тот же Болотов или любой другой предприниматель предложил сделать из «Авроры» шиномонтажку, ну хорошо, стоматологию, какую-нибудь больничку с кучей магазинчиков, торгующих семечками, водкой, пивом, сигаретами, трусами, чулками, вот я уверен, уже давно бы все бумаги были подписаны, и все бы функционировало. Вот и все.

Отсюда мы видим, как при возможностях выкупить торговый центр «Вершина» и вернуть его к осознанной идее, осмысленной идее, выкупить за деньги, за которые вы никогда не построите ни одного социального объекта. Те самые 500-600 миллионов рублей – нет таких денег даже с учетом возможной дореконструкции, переоборудования помещения, вы попадаете в 1 миллиард рублей, не построите, за 1 миллиард рублей сегодня строится типовая школа. А вот если бы там была шиномонтажка с магазинчиками – ну пожалуйста, живите, работайте, заносите бабло, все будет хорошо. Вот так это выглядит.

Мне непонятно одно: почему на уровне, я уж не знаю, какой администрации вся эта история с шиномонтажкой, по-моему, во-первых, она начиналась еще при Дмитрии Попове, когда была стрельба, это была тоже очень мутная история, очень непонятная и очень замаскированная под некий конфликт, который на самом-то деле скрывал там другие процессы. Но мы не будем сейчас вот в эту более чем 10-летнюю историю углубляться. Потом уже вот эти все истории с судами были при Андрее Филатове, который декларировал борьбу с незаконными строениями. Все замечательно, мы тут просто аплодировали, радовались жизни – ну, сейчас начнут сносить.

И как только я услышал новость о том, что вот администрация подала в суд, я все сразу понял. Вот эта вот тема с судом – это коронный номер у чиновников показать, что ты вроде бы борешься с проблемой, в данном случае с незаконной стройкой. А на самом деле протащить через суд те же самые бумаги, которые тебе, как чиновнику, который ходит с бумагами, с заносами, с выносами, легализовать вот это все дело. Вот так вот у нас возник этот «Югра Молл», так называемый торговый центр. Так у нас возник урод на улице Рабочей, который строился как гараж, а превратился в торговый центр.

Так у нас возник какой-то урод напротив памятника Пушкину, светочу нашему и нашему всему, напротив библиотеки на улице Республики. Сто раз писал, сто раз фотографии выставлял на сайте, в газете, сто раз лично показывал, вот я лично показывал эти фотографии Андрею Филатову. Я тогда достал свой телефон, говорю: «Ну вот смотри, ну нельзя такое иметь в городе просто, ну центральная улица. Как вы это построили, кто это согласовал?» Так у нас появилось вдоль Бардаковки огромное количество совершенного какого-то неликвида, архитектурного мусора, и так, в общем-то, город Сургут застраивается.

Слушайте, мы вот каждый выпуск не можем поговорить о чем-то нормальном, да, у нас все сводится к тому, что Сургут какими-то титаническими маниакальными усилиями превращается в архитектурный срам. В городе нет архитектурных объектов, на которые вот можно просто смотреть глазом. И никто не хочет их строить. А там, где можно всего лишь четким, конкретным решением воли руководства города сказать: «Югры Молла» не будет, и мы пройдем все суды. Параллельно мы будем с предпринимателем вести «бракоразводный процесс» – тоже один из методов выхода из конфликта в подобных ситуациях.

Дай ему что-нибудь другое, дай ему кусок земли с нормальным архитектурным проектом, который ты будешь согласовывать, только тут вот не позволяй это строить, потому что это центр города, мы здесь должны строить красоту. Мы здесь должны для людей давать то, что люди, увидев глазом, начинают свои мозги развивать. Нормальная вещь, правда? Так вот делают во многих-премногих российских городах. Но, к сожалению, не в Сургуте. Поэтому история более чем понятная, показательная. Я не считаю это трагедией как таковой – это просто одно из многих сотен, если не тысяч, событий, создающих более чем полную картину. Картина эта писана черными красками.

Ничего невозможно предъявить в зачет за последние 25 лет сургутским властям в плане архитектурного прорыва, ничего, вот просто ничего. После одного из наших последних выпусков, что было построено за 20 лет, мне пришло уточнение: построено за 20 лет два объекта социокультурных в городе, на самом деле – это музыкальная школа и Дворец искусств «Нефтяник». Вот и все.

Д.Щ.: Позволь, я тебя немножко добью.

Т.С.: Попытайся.

Д.Щ.: Когда в думе обсуждался этот вопрос, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич, когда он описывал, почему, собственно говоря, нужно поменять назначение земли под этим самым «Югра Моллом», чтобы он стал легальным. Он сказал, что в перспективе там будут дополнительно два объекта здравоохранения, и поэтому на территории данного микрорайона «необходимо сформировать общественное пространство, включая объекты бытового обслуживания, общественного питания и торгового назначения» – вот. А ты ругаешься. Там общественное пространство люди делают.

Т.С.: Какая милая забота о гражданах. А что же тогда вы не строите объекты социокультурного назначения в «муравейниках», которые у нас растут невиданными темпами? У нас уже и «Самолет» строит «муравейники», у нас весь город в «муравейниках», целые микрорайоны строят на тысячи квартир, там ни школы, ни садика, ни поликлиники, ничего нет, даже зубного кабинета нет, а тут такая трогательная забота о будущих, я так понимаю, гражданах.

Д.Щ.: Ну что ж, уважаемые читатели, зрители, пишите, что думаете по этому поводу, в комментариях. Комментарии мы читаем, на них отвечаем, поэтому давайте дискутировать, если вы вдруг с чем-то не согласны. Пишите свое отношение к этой истории с «Югра Моллом» и к тому, что все это дело значит для города. У нас это далеко не первое видео. Я еще прикреплю, в описании посмотрите, несколько интервью, которые были посвящены в том числе «Югра Моллу» и тому, почему решение по его легализации в сущности для города очень-очень плохое. Мы будем завершать. Смотрите нас на YouTube, ставьте «лайки», подписывайтесь и читайте нас на siapress.ru. До свидания.

Т.С.: Все, друзья, спасибо. Всем пока.