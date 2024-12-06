Кто и зачем пользовался домами-цистернами в России

На прошлых выходных в нашем телеграм-канале мы опубликовали пост с фотографией промышленного резервуара для газа, который превратился в дом. Один из комментаторов указал, что это «обычный ЦУБ, он же бочка». Рассказываем историю создания «ЦУБ-ов» – в материале siapress.ru.

В 1974 году Советский Союз приступил к масштабной стройке Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Тысячи молодых советских людей отправились осваивать Крайний Север. Для них возводили временные деревянные домики, утепленные для экстремального климата. Однако снежные бури часто засыпали эти жилища до самой крыши, что нередко превращало утро строителей в борьбу за выход.

Чтобы решить эту проблему, советские конструкторы разработали инновационное временное жилье – «Цельнометаллический унифицированный блок» (ЦУБ-2М). Эти цилиндрические металлические конструкции, прозванные «ЦУБиками», стали настоящим спасением. Их легко перевозили, быстро устанавливали, а обтекаемая форма предотвращала скопление снега.

Помимо практичности, «ЦУБики» были хорошо утеплены, что обеспечивало комфортную температуру даже в самых суровых условиях. Внутри бочки длиной девять метров и диаметром три метра находилось все необходимое: спальные зоны, кухня с электроплитой, столовая, санузел с системой подогрева воды и входной тамбур, отгороженный от остального пространства, чтобы холод снаружи не проникал внутрь жилого помещения.

На БАМе «ЦУБики» становились частью целых улиц, соединенных между собой, а тепло поступало централизованно из одной котельной. Со временем такие конструкции начали использовать и в других удаленных районах с суровым климатом, например, на Чукотке и в Красноярском крае.

Несмотря на то, что «ЦУБики» задумывались как временное жилье, некоторые люди жили в них годами. Советские журналы 1970-х и 1980-х годов восторженно писали о «ЦУБиках» и шутили, что это «диогены XX века», живущие в бочках.

Журнал «Техника молодежи» (№9, 1980)

Однако в 1990-х годах необходимость в «ЦУБиках» отпала – их заменили полноценные дома. Производство прекратили, а многие металлические конструкции оказались на свалках. Несмотря на это, отдельные экземпляры сохранились и активно используются людьми.

Такой «ЦУБик» можно встретить в Сургуте

«Сегодня ЦУБы используют, как магазины и дачные домики. Как показывает практика, и сегодня ЦУБики можно использовать в качестве временного или дачного жилого сооружения. Конечно, для постоянного места проживания – это не лучший вариант, но вполне возможный», – сообщили в статье.

Фото: ТАСС

Отметим, что до сих пор ЦУБ есть на и Эльбрусе – в них останавливаются альпинисты.

В настоящее время увидеть ЦУБ можно в Музее истории БАМа в Тынде, где одна из бочек стала частью экспозиции. Также воссозданный ЦУБ представлен на выставке «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» в Государственном Историческом музее.

Информация взята с сайта rbth.ru.