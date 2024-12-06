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​Читатель СИА-ПРЕСС: надо строить подземные переходы на самых крупных перекрестках

Почему Сургуту нужны новые дорожные решения: взгляд читателя на пробки, развязки и умные светофоры

​Читатель СИА-ПРЕСС: надо строить подземные переходы на самых крупных перекрестках
Фото: администрация Сургута

В Сургуте слишком короткие «плечи». Если расшить один перекресток развязкой, на остальных четырех направлениях все станут наглухо.

Ну вот, Грибоедовская развязка выполняет свои функции? Нет, только на Нефтеюганку по прямой более-менее свободно проехать, чтобы встать в пробку на Островского.

Мой рецепт – в городе строить подземные переходы на самых крупных перекрестках, типа Ленина-Бахилова/Декабристов, Мира-Маяковского и т.д.

Нужно убирать пешеходов из дорожного движения по максимуму, например, строить надземные переходы на Ленина, в районе Авроры, да много где. Неужели технологии и бюджет до этого не доросли? И, развязка развязке, рознь.

Просто «бабочка» никого не спасет, а вот «бабочка с кольцом» спасет при условии, что далее по главной будет не светофор, а такая же «бабочка с кольцом», а светофор будет лишь там, где поток начинает иссякать.

Да у всех на глазах пример Тюмени, делайте так же. Я не скажу, что в Тюмени прям – ах! Но Тюмень двигается. Да как в Москве при Собянине 30-20 км/ч, но двигается, а не стоит. Тюменцы называют это пробками, а я, когда приезжаю из Сургута, смеюсь.

В Сургуте половинчатые, типа «кольцо» или «бабочка без кольца», ничего не решит, возможно, только усугубит ситуацию. Вот в Севастополе, такими половинчатыми решениями вогнали вообще всю систему в ступор. И ведь строили, и вроде хотели, как лучше… Кому интересно почитайте.

А кстати, где умные светофоры, которые нам завещал Филатов? Реклама от администрации такая была. Где они? Нет, я замечаю некие изменения в работе светофоров в разное время суток, и вроде, да, на пользу. Но это результат настройки оборудования по времени или действительно умные светофоры? Может сделаете материал на эту тему? Что вообще имел в виду Филатов под «умными светофорами», где они и каков их принцип действия?

Ранее в выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили строительство двух новых развязок на Нефтеюганском шоссе.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 119, комментариев: 0
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