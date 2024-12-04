Эксперты рассказали, как избежать аварий в гололед

Когда температура воздуха приближается к нулю, водителям стоит быть особенно внимательными из-за возможного гололеда. На скользкой дороге увеличивается риск заноса автомобиля, а тормозной путь становится длиннее.

Как подготовиться к поездке и вести себя за рулем, чтобы добраться до места назначения безопасно – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Проверьте состояние дороги

Если вы заметили, что дорога покрыта льдом, блестит или на асфальте лежит тонкий слой снега, сделайте тест: на пустом участке слегка нажмите на газ или тормоз.

Если колеса начинают пробуксовывать – дорога скользкая. В таком случае передвигайтесь медленно, чтобы у вас было больше времени среагировать на опасность и плавно затормозить.

Тормозите правильно

Избегайте резких и сильных торможений, так как это может привести к заносу. Лучше нажимать на педаль плавно и прерывисто. Такой способ торможения снижает вероятность ДТП.

Будьте осторожны на поворотах

Перед поворотом сбросьте скорость. Не тормозите во время поворота – это может спровоцировать занос. Управляйте рулем плавно и без резких движений. Если требуется остановиться, начинайте тормозить заранее.

Действия при заносе

Если заднюю часть автомобиля заносит вправо или влево, поверните руль в ту же сторону. При этом не нажимайте на тормоз – это только ухудшит ситуацию.

На заднеприводной машине плавно уберите ногу с педали газа. На переднеприводной – наоборот, слегка добавьте газ.

Если столкновение неизбежно

Сохраняйте спокойствие, не отпускайте руль и постарайтесь минимизировать ущерб. Лучше съехать в кювет, задеть забор или дерево, чем столкнуться с другим автомобилем.

– Если удар неизбежен – прикройте голову руками, держа локти ближе к телу.

– При скорости менее 60 км/ч упритесь руками в руль и плотно прижмитесь спиной к сиденью.

– Если скорость превышает 60 км/ч, а вы не пристегнуты – прижмитесь грудью к рулю.

– Пассажир на переднем сиденье должен закрыть голову руками и завалиться на бок, а на заднем – постараться лечь на пол.

Не забывайте пристегиваться – ремень безопасности может спасти жизнь.

После аварии

Оцените свое состояние и положение в автомобиле. Проверьте, нет ли возгорания или утечки топлива, особенно если машина перевернулась. Если двери заблокированы, выбирайтесь через окна, открыв их или разбив подходящим предметом. Отойдите подальше от машины – она может загореться.

Если в машине ребенок

При угрозе столкновения прикройте ребенка своим телом. После удара первым делом проверьте его состояние. Помогите ему выбраться из машины и отойдите на безопасное расстояние. Если эвакуация возможна только через окно, сначала вытащите ребенка, а потом выбирайтесь сами.