Россияне рассказали о своем отношении к высшему образованию

В современном мире отношение к высшему образованию постепенно меняется. Диплом уже не всегда воспринимается как единственный путь к успеху, а мотивы его получения становятся все более разнообразными. Как россияне оценивают значимость высшего образования – рассказали в опрос ВЦИОМ.

За последние 20 лет представления россиян о причинах получения высшего образования значительно изменились. Если раньше диплом был главным инструментом для успешного трудоустройства, то сейчас его роль становится шире. Высшее образование все чаще воспринимается как социальный лифт и инвестиция в человеческий капитал. Сегодня россияне называют основными причинами обучения:

– желание получить диплом для трудоустройства на хорошую работу (38%, что на 10 п.п. меньше, чем 20 лет назад);

– стремление получить специальные знания и стать профессионалом (26%, без изменений с 2004 года);

– желание построить карьеру (22%, снижение на 6 п.п. с 2004 года).

Особое внимание привлекает восприятие высшего образования как инструмента для повышения социального статуса. В 2024 году так считают 18% респондентов, что вдвое больше по сравнению с 2004 годом. Социальное давление («потому что так принято») как мотив стало менее значимым: в 2024 году его упоминают только 11% (в 2019 году – 18%). Еще реже отмечают такие причины, как возможность попасть в культурную среду (7%) или получить отсрочку от армии (5%).

Для основной целевой аудитории вузов – молодежи 18-23 лет – главной причиной получения высшего образования остается трудоустройство (46%) и карьерные амбиции (28%). Молодые люди видят в дипломе скорее инструмент, чем способ углубить знания в определенной области.

Высшее образование все чаще воспринимается россиянами как желательное, но необязательное условие успешного трудоустройства. Сегодня 60% опрошенных считают, что диплом помогает сделать карьеру и достичь жизненных целей. Одновременно 65% россиян уверены, что значимость диплома часто преувеличена, и успех возможен без него. Доля несогласных с этим мнением составляет 30%.

За последние пять лет представление о том, что отсутствие высшего образования приводит к низкооплачиваемой и непрестижной работе, постепенно теряет актуальность. Лишь 31% россиян придерживаются этой точки зрения – это минимальный показатель за весь период наблюдений. Для сравнения, до 2018 года доля таких респондентов составляла 41-46%.

С возрастом вера в значимость диплома возрастает. Для представителей советских поколений наиболее близко утверждение, что высшее образование способствует успешной карьере и помогает достичь жизненных целей (65-66%).

С 2021 года оценка доступности высшего образования улучшилась. 38% россиян считают его более доступным, чем в советское время. Тем не менее 52% опрошенных продолжают говорить о снижении доступности образования. Молодежь 18-23 лет более оптимистична: 59% зумеров уверены, что сегодня поступить в вуз легче, чем в раньше.