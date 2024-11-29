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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    628 0
  • Пожар уничтожил автозаправку в ХМАО

    Пожар уничтожил автозаправку в ХМАО

    Сегодня в 16:51
    40 0
  • В Югре завершили ремонт моста через реку Аган

    В Югре завершили ремонт моста через реку Аган

    Сегодня в 16:13
    102 0 
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​Запрет пропаганды чайлдфри и упрощение регистрации машино-мест: обзор изменений декабря

Рассказываем о законах, которые вступят в силу в декабре 2024 года

​Запрет пропаганды чайлдфри и упрощение регистрации машино-мест: обзор изменений декабря
Фото: ru.freepik.com

В декабре 2024 года в России вступает в силу ряд законов. Среди них − запрет на пропаганду чайлдфри, новые требования к операторам связи, а также повышение ответственности за подделку документов для организации незаконной миграции. О том, какие еще законы начнут действовать с декабря – рассказали в Госдуме.

23 ноября

Повышена ответственность за подделку документов для организации незаконной миграции

Штрафы для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции увеличены до 60 млн рублей. За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Орудия совершения подобных правонарушений подлежат конфискации.

Запрет усыновлять детей для граждан стран, где разрешена смена пола

Граждане иностранных государств, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России или стать для них опекунами. Мера призвана оградить детей от потенциальных опасностей и посягательства на возможное изменение пола.

1 декабря

Определение допустимого улова в рамках международной квоты

Правительство РФ сможет определять виды водных биоресурсов и объемы их добычи в районах действия международных договоров. Это станет возможным при отсутствии решений межгосударственных органов, принятие которых предусмотрено международными договорами. В условиях санкций это часто затягивалось.

Лицензирование деятельности операторов связи

Меняются лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет. В перечень таких требований включается соблюдение схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Несоблюдение требований повлечет аннулирование лицензии.

Освобождение участников СВО от взыскания исполнительского сбора

Участники специальной военной операции, имеющие долги, не будут платить исполнительский сбор, который составляет 7 % от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Вынесенные ранее постановления о его взыскании будут отменены. Спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря 2024 года.

4 декабря

Защита от пропаганды осознанного отказа от деторождения

Запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносятся дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), смены пола. Штрафы за нарушение составят до 5 млн рублей.

Упрощена процедура регистрации машино-мест

Владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия всех остальных собственников. Это существенно упрощает процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.

10 декабря

Запрет для посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов

Посредническим организациям запрещается участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень. Также Правительство определит точный размер платы за экзамен.

Кстати, с 1 декабря в России стартует эксперимент по сдаче биометрии иностранцами. Они будут сдавать свои данные в организованных на пропускных пунктах специальных точках, въезжая в Россию через столичные международные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковный Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области Маштаково. Первый этап эксперимента продлится до 30 июня 2026 года. Второй этап стартует с 30 июня 2025 года и продлится ровно год, передают RG.ru.

20 декабря

Право осужденных, находящихся в СИЗО, на свидания

За осужденными, привлекаемыми в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также свидетеля или потерпевшего, закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Правовые основы для развития промышленного дизайна

Закон вводит понятие «организация сектора промышленного дизайна», а также регулирует работы и инжиниринговые услуги в данной сфере. В целях их стимулирования сведения об организациях сектора промышленного дизайна и инжиниринговых организациях будут включены в специальный реестр.

30 декабря

Меры по противодействию отмыванию денег

При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 98, комментариев: 0
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