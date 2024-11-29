В рубрике «Доска почета» – пожарный, который нашел свое призвание еще в детстве

Продолжаем рубрику «Доска почета». Сегодня мы расскажем об Александре Ионове – помощнике начальника караула, старшем прапорщике внутренней службы 64-й пожарно-спасательной части.

С детства он жил в служебном жилье при пожарном депо, где его родители, оба работавшие в пожарной охране, привили ему любовь к этому делу. Отец, занимавший должность начальника караула, а мама – старшего диспетчера ЦППС, стали для него примерами преданности профессии.

«Я не приходил в эту профессию – она перешла мне по наследству, можно и так сказать. Я с детства вращался в этой атмосфере, плюс проживали мы в служебном жилье при пожарном депо, в котором первый и второй этаж занимала пожарная часть. А на третьем, четвертом и пятом этаже находилось служебное жилье, в одном из них мы и проживали. Все, кто жил рядом также были сотрудниками и работниками пожарных частей города Сургута», – вспоминает Александр.

Герой нашей рубрики еще в юношестве проводил время в пожарной части – наблюдал за техникой, участвовал в спортивных мероприятиях и даже принимал участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту: «В любое время, я мог спуститься вниз на первый этаж, в пожарную часть и находиться там. Меня все знали, так что у меня всегда был «зеленый» свет. Мне показывали пожарную технику, рассказывали разные истории, связанные с пожарами, а еще я участвовал в спортивных мероприятиях, в караулах, играл в футбол, волейбол, зимой в хоккей».

После окончания школы Александр сразу был определен в подразделение отца. Так он проработал до конца 1997 года и ушел в армию. После службы, в 1999 году, он продолжил службу в 64-й пожарно-спасательной части города, где и работает по сей день.

Работа пожарного, по словам Александра, требует не только физической подготовки, но и моральной устойчивости. Одним из самых запоминающихся случаев в его карьере стал пожар в инфекционном отделении Сургутской областной клинической больницы в марте 2022 года.

«Возгорание произошло в первом часу ночи, в одной из палат на первом этаже. На подъезде к месту вызова нас встречал медперсонал. Начальник караула, определил решающее направление и отдал команду нашему отделению, которое я возглавлял, произвести боевое развертывание и эвакуацию пациентов со второго этажа. Осложнялось это тем, что было задымление, а некоторые пациенты − лежачие. Выносили их на простынях, на матрасах, на одеялах – на всем, чем можно было. Некоторые пациенты были с капельницами в венах. Каждая секунда была на счету. Но все обошлось, и все остались живы. Это самое главное в нашей работе – человеческая жизнь!» – делится герой рубрики.

За этот героический поступок Александр и его коллеги были награждены медалями МЧС России «За спасение на пожаре».

Со стрессом Ионов справляется благодаря регулярным тренировкам: «Для того, чтобы уменьшить стресс, нужны регулярные практические учебные занятия, тренировки в теплодымокамере, прохождение психполосы и физическая подготовка. Они помогают отработать правильную реакцию и действия в случае чрезвычайных ситуаций».

Александру больше всего в своей профессии нравится адреналин и риск, с которым он сталкивается. Профессия пожарного требует полной отдачи и работы на грани своих возможностей. Каждый день – это новый вызов, где ему и его коллегам, к сожалению, приходится сталкиваться с людским горем и болью.

«Когда ты делаешь свою работу качественно, профессионально, грамотно –никакое другое чувство не может сравниться с чувством выполненной задачи, выполненного долга. Важную роль в этом процессе играет слаженная работа всего коллектива. В дежурном карауле каждый точно знает свои обязанности. Это позволяет действовать быстро и эффективно, что и помогает спасать человеческие жизни», – делится Ионов.

Типичный рабочий день пожарного начинается в 06:30 с подготовки снаряжения и проверки личного состава. Затем – развод караулов и занятия по пожарно-строевой подготовке. После обеда отработка планов боевых действий и уход за техникой. Вечером хозяйственные работы и отдых. Все задачи распределяются среди личного состава, и их выполнение не мешает оперативному реагированию на ЧС.

В свободное время Александр также не сидит на месте: занимается спортом и проводит время с друзьями, иногда отправляясь на рыбалку или охоту: «После тяжелых смен иду домой, принимаю горячую ванну, сплю три-четыре часа, потом иду на прогулку на свежий воздух. Могу сходить в парк, в тренажерный зал. Хобби у меня нет, но могу с товарищами съездить на рыбалку или охоту».

Герой рубрики уверен: если бы он мог вернуться в прошлое, то все равно выбрал бы эту профессию снова. Для него быть пожарным – это не просто профессия, а призвание. Это работа, где каждый день важен, каждый момент на счету, каждый спасенный человек – это победа.

Напоследок Александр выделил несколько критичных ошибок в обеспечении пожарной безопасности – недостаточное количество первичных средств пожаротушения, отсутствие условий для подъезда техники, захламление путей эвакуации и неисправность оборудования для тушения возгораний.