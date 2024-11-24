Сургутские гаражи: время перемен или вечная проблема

В этом выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают проблему гаражей в Сургуте. Что делать с огромными территориями, занятыми гаражами, и как найти баланс между развитием города и интересами владельцев? Рассматриваем возможные решения и перспективы.

Дмитрий Щеглов: Как вы относитесь к гаражным кооперативам на территории Сургута? Кажется, что это такой, достаточно мощный анахронизм. Если в каких-то 90-х годах гаражи выглядели абсолютно релевантными по отношению к тому, что происходило в городе, сейчас, конечно, город стал совершенно другим, время совершенно другое. Но сотни, если не тысячи, гаражей, этих самых железных коробочек или улиток, занимают довольно большие площади. И власти уже к этому относятся с каким-то интересом, хотят что-то там построить: то школу, то жилой кооператив. То какой-то бизнес этим делом интересуется.

В общем, гаражи – это тема, которую сургутским властям, судя по всему, придется разруливать в обозримой перспективе. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега, журналист Тарас Самборский. И это «О чем говорят», обсуждаем гаражи. Тарас, что думаешь по поводу гаражей? И вообще, каково твое отношение к тому, что вот такое явление находится в Сургуте, причем на довольно-таки больших площадях и местами даже в центре города?

Тарас Самборский: Ясно, что это явление некрасивое, что это одна из проблем, перекочевавшая в нашу городскую жизнь из эпохи Советского Союза, когда, помимо многих очень рациональных, здравых и правильных градостроительных решений, принимались и ошибочные: как те же балки, всякое временное деревянное жилье, и в том числе гаражи. Людям надо было обеспечить хранение автомобилей. И вот, понастроили в Сургуте разных видов гаражных кооперативов.

Гаражи – это уродство, они, конечно, страшно портят городское пространство, они криминальное место, они неэкологичное место, ну, вообще, кроме того, что людям хорошо хранить там свои машины, никаких плюсов я в гаражах не вижу. Но обращаю внимание, что коммунистические власти думали о гражданах. Они создавали им условия для хранения машин, которых было тогда в сотни раз меньше, чем сейчас. Если мы посмотрим, сколько гаражей и парковочных мест построено в постсоветскую эпоху под жилищными комплексами, то мы удивимся. Мы удивимся, что пропорции будут явно в пользу вот той эпохи, советской.

И то, как рыдают, вот эти вот слезы льют наши застройщики, говорят: «Строить гаражи, подземные паркинги невыгодно – это гигантская себестоимость, их никто не покупает. Это вот вообще-вообще-вообще». И они так построили полгорода, если не 70%. То есть у нас просто большинство строящихся жилых зданий не имеют подземных парковок. У нас большинство общественных зданий не имеют подземных парковок. Это градостроительное преступление, за которое надо наказывать, сажать в тюрьму. А у нас все бумаги подписываются, все проекты проходят.

Короче, гаражи есть разные. Вот есть… Ну, ракушек в Сургуте нет у нас, видимо, климат не благоприятствует. У нас есть гаражи железные, которые оформлены более-менее в какой-то организованный порядок: с какой-то властью, с правлением, взносами, с чисткой снега, мусора вывозом и так далее. И есть гаражи капитальные, которые вдоль реки Бардаковка идут от, я не знаю, от очистных сооружений на Заячьем до улицы Энергетиков практически.

Д.Щ.: Ну, бывают еще подземные, там как раз тоже возле «Ярославны» кооперативы.

Т.С.: Но это вот в те… Это какой-то такой стык 80-х и 90-х, я знаю эти гаражи. Но я, когда вижу вот эту черную дыру внутрь земли, мне даже как-то страшновато туда не то, что заезжать, заглядывать туда.

Д.Щ.: Я там бывал.

Т.С.: Не знаю. Эстетически все это ужас просто – вот все это ужас, это кошмар. Никто за многие годы не удосужился привести в элементарный хотя бы порядок эту территорию. ТО есть никто там нормально не асфальтирует проезды, никто не привел все гаражи в единообразный внешний вид: одинаковые ворота, одинаковая покраска, одинаковые, я не знаю, замки, а не вот эти вот наши ухищрения. Там надо засунуть полтуловища в эту гнутую трубу, доставать этот замок. Никто не контролирует самострой, а превратились эти все гаражные кооперативы просто в страшный Шанхай и самострой. Там мужики, которые живут просто, у них там квартиры настоящие, понимаете, там просто, там хоромы есть же. Поэтому это все понятно – это ужас. Это подлежит уничтожению, исчезновению с лица земли.

И тут власти демонстрируют в общем-то нормальный, здоровый интерес. Но в этом интересе есть и немножко нездоровый интерес. Потому что такое ощущение, что они уже начинают приглядываться к любому кусочку городской территории, которую можно уплотнительно застроить. То есть они хотят взять гаражи, куда-то их выкинуть, я не представляю, как будет решаться эта проблема, она может решаться, конечно, только экономическим образом, рыночным. Люди получают взамен одинаковую по качеству или по площади парковочную зону или гаражную зону.

Д.Щ.: Ну, может, просто деньги.

Т.С.: Я думаю, что вряд ли людям стоит рассчитывать на какие-то гаражи – это действительно нерационально. А вот нормальные парковки с какими-то кладовками вот в этих парковках – это обыденная практика во всем мире. То есть в любом жилищном комплексе, под которым есть парковочное пространство, размещаются также и пресловутые кладовки. Это очень удобно, это как раз один из элементов градостроительной политики, который надо как можно скорее внедрять в Сургуте, да и везде, во всей стране.

Значит, ты паркуешься, у тебя одно или два парковочных места. Ты, конечно, их выкупаешь, это надо понимать тоже, по рыночной цене. Ну, или тебе девелопер дает взамен, с каким-то участием муниципальной власти, дает тебе взамен твоего снесенного гаража парковочное место. Но на территории подземного паркинга у тебя есть еще 8-9 квадратных метров, обычно это по ширине самого парковочного места. Допустим, если мы берем за норму 4 метра, то есть вот там, за стеной, у тебя, за дверью есть еще комнатенка, где ты хранишь всякий хлам ненужный. Но кладовка – это хорошо, это лучше, чем хранить этот весь бардак на балконах.

Железные гаражи. Мне представляется здесь решение задачи проще: эта территория должна уходить под нормальное городское развитие. Определяем стоимость, стоимость размена, компенсационный механизм: либо деньги, либо перевод в собственность на какой-то осваиваемой здесь же территории. И человек просто переезжает на своей машине в новое, современное пространство для автомобилей. Это сложный механизм, брать надо на вооружение опыты, вероятно, уже российских многих городов, смотреть надо. Гаражи, которые вот эти капитальные, они есть еще там, в районе НГДУ, по-моему, есть такие же капитальные гаражи, как вдоль Бардаковки, где-то там, на Геологов, ну, неважно. В общем, есть километр гаражей, налево-направо, построенные по одному проекту.

Много лет назад, больше 20 лет назад, мой отец, Владимир Самборский, предлагал, занимаясь на тот момент общественной деятельностью, он предлагал всем городским администрациям, начиная от Александра Сидорова и в последствие всем-всем-всем. Сургутским мэрам, их заместителям по стройке, главным архитекторам – достаточно, с моей точки зрения, оригинальную и недорогостоящую идею, которая исключает вот этот тяжелейший процесс торга с владельцами. Ну, это просто вонь, мы понимаем. Это манифестации, это вот все это: транспаранты, это орущие мужики и женщины, у которых отнимают последнее. Всё мы это понимаем. Еще раз, я как-то сказал: если наши власти боятся организовать одностороннее движение в кварталах, организовать парковки платные, как они будут подступать к этим проблемам, для меня загадка.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Это очень тяжелая психологически и юридически задача. Что хотел сказать?

Д.Щ.: Да-да, я согласен, что это будет страшная заваруха.

Т.С.: Ну, допустим. Допустим, они как-то настроились, и поехали бульдозеры, все это сносят – хорошо. Ладно, Путин издал указ какой-то, они будут им прикрываться, это все сделают. Но, еще раз говорю, это очень тяжело. А вот чтобы избежать именно этого этапа, почти его избежать, минимизировать его до незначительных каких-то значений, предложение было у Владимира Самборского следующее: над этими гаражами развивать городскую территорию.

То есть город делает проект, использует муниципальную территорию, каковой является проезд, например. Это же муниципальная земля. Вот сам гараж, уже он там чей-то частный. И тут смотри, где-то гараж ведь есть в форме кооператива. Кооператив это не частная собственность, тут есть нюанс. Соответственно, кооператив может разрешить какие-то гаражи продырявить, для того чтобы поставить опоры. И над этими гаражами просто строится стилобат. Гаражи становятся минус первым, минус вторым, минус третьим уровнями под этим городом – вот тебе уже готовая парковка. И ты выводишь вертикальные опоры, ну и потом пошла стройка. Соответственно, хотите вы школу строить, или вы хотите просто променад построить над ними, красивый парк, я не знаю, что хотите.

Потому что, вот, течет Бардаковка, мне кажется, обидно терять такую природную причину сделать это место рекреационным. Ну течет река, почистите русло, уберите весь хлам, спрячьте гаражи и постройте что-то малоэтажное. Это могут быть галереи, это могут быть торговые галереи, те же картинные галереи, бесконечные бары, какие-то школочки маленькие, какие-то кружки. Это вот может быть такое. Не обязательно там колотить сорокаэтажные здания. Так вот, идея в том, чтобы поставить фундамент на территории этих гаражей, забурить сваи. Гаражи остаются, они превращаются в сухое, теплое помещение, значит, там навести порядок будет проще.

Параллельно весь самострой уничтожается, параллельно они, вероятнее всего, из формы кооператива переходят в какую-то другую форму, может быть, под управляющую компанию того, что будет над ними построено, а может быть, нет. Это как раз уже менее тяжелые юридические задачи, которые предстоит решать муниципальной власти, чем разводиться с тысячами владельцев собственности в центре города.

Вот такая идея. Почему ее нельзя взять на вооружение и толково реализовать, для меня загадка. Мне кажется, еще 20 лет назад можно было идти этим путем. Да, там это тонкий проект, это надо каждую колонну привязывать к точке. Где-то ты попадаешь в муниципальный кусок земли, где-то ты попадаешь в чью-то частную собственность. Но вот в этих случаях разводиться, ну, это десятки переговорных процессов, а не сотни и не тысячи. Вы понимаете, как упрощается задача. И это не сносить уже то, что там есть, а просто использовать. Вот такой вариант решения проблемы гаражей вполне возможен.

Но для меня кажется очень важным момент, что власть хочет на этой территории строить. Если опять пресловутое массовое жилье, то это кошмар. Ну хватит, давайте останавливаться. Подумайте о том, чтобы как минимум вот в такой центральной части Сургута, каковой является пойма Бардаковки, каковой является вся зона от пересечения… Господи, какая это улица у нас, которая к «Сити-Моллу» идет?

Д.Щ.: Никольская.

Т.С.: Вот-вот-вот. Она вот идет от Никольской до прямо пересечения Гагарина, Республики, Мелик-Карамова, там пошел выезд на Югорский тракт – вот это вот. Ну сделайте вы из этого что-то, что город сделает красивым. Муравейники город красивым не сделают. А вы сделайте там красивую вещь. И тогда получится очень изящный проект, очень толковый, очень такой, зачетный, в портфолио пойдет всем. И горожане будут только аплодировать нашей власти за то, что они вот так здорово обошлись и с владельцами гаражей, и с городской территорией.

Повторю, я сейчас сказал об идее надстройки тех или иных сооружений над капитальными, бетонными гаражами, которые расположены в центральных районах. Я не говорю о такой идее в случае гаражей, которые железные. Вот там же дальше едем по Набережному, где, ну, Нефтяник уже заезжаем, уже к «Лукойлу», тут вот этот гаражный кооператив. Я не понимаю, да. Наверное, эта территория должна чиститься просто. Потому что все, что вокруг католического храма, это тоже какой-то бордель натуральный. Это все надо бульдозерами чистить и делать там большую, красивую рекреационную территорию для граждан, а не для девелоперов. Вот такое видение на этот счет.

Д.Щ.: Ну что ж, уважаемые зрители, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, что делать с гаражами, как вы видите расшивку этого вопроса и стоит ли вообще им заниматься. Если заниматься, то как? И что строить на месте этих гаражей? Потому что вопрос этот совершенно непраздный, и он, возможно, даже важнее, чем то, что делать с гаражами. Смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь. Каждый день что-то у нас выходит интересное. И читайте нас на siapress.ru, там будет полная расшифровка этого разговора, ссылка будет в описании. Так что смотрите нас, читайте нас, и до новых встреч. До свидания.

Т.С.: До свидания. Всем пока, друзья.