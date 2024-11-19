Сургут и его жилищная проблема: одни многоэтажки и никаких частных домов

В Сургуте на 2025 год выделено всего 10 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), и это вызывает серьезные вопросы. В новом выпуске мы с Тарасом Самборским обсуждаем, как отсутствие качественного частного жилья влияет на будущее города и качество жизни его жителей. Почему массовое строительство многоэтажек не решает проблему? Какие предложения выдвигаются для изменения ситуации, и каковы шансы на их реализацию?

Дмитрий Щеглов: В Сургуте большая проблема с индивидуальным жилищным строительством. На 2025 год выделенотолько 10 участков, которые отойдут под ИЖС, об этом рассказал депутат Владимир Болотов. И теперь у нас есть вопрос: как же город живет и развивается, если в нем практически невозможно построить индивидуальные дома и жить так, как ты хочешь? Обсудим это с моим коллегой, журналистом Тарасом Самборским. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Твое отношение к этой ситуации? Мы с тобой много раз говорили о том, что в Сургуте требуется вообще-то разнообразное жилье. То есть не только огромные 40-этажные или 25-этажные дома массовых серий, таких, эконом-класса, но и среднеэтажное жилье, и частное жилье, и малоэтажное жилье. И вот выясняется, что с ИЖС у нас такая проблема. Что думаешь?

Т.С.: Сургуту совершенно не требуются огромные, многоэтажные жилищные комплексы – это просто научный факт. Надо понимать, что через 20 лет город и округ будут эти дома сносить. И регион, и город неминуемо переживут опыт тех городов и стран, в которых власти вынуждены были заниматься этой проблемой. Жилье стремительно маргинализирующееся и воспроизводящее, соответственно, очень некачественное население. Поэтому тезис о том, что многоэтажные жилищные комплексы с большим уплотнительным вот таким подходом к строительству квартир в каком-то виде должны остаться, я бы сформулировал по-другому. Город и регион должны как можно быстрее отказаться от политики строительства массового, многоэтажного, уплотнительного жилья эконом-класса, какие бы аргументы о решении жилищной проблемы данным способом строительства не выносились на площадку аргументации.

Итак, ИЖС. Соответственно, мы выходим из первого пункта. ИЖС, безусловно – это способ сохранения качественного населения на любой территории. Люди стремятся, в соответствии просто с социопсихологической моделью поведения их жизни, обзаводиться личным домом к определенному возрасту. Опять-таки, так устроен просто человек. Социальный мир современный так устроен: люди к определенному возрасту и по достижению определенных финансовых возможностей хотят построить или купить собственный дом. Это мощнейший социальный запрос граждан, который фантастическим образом в Сургуте на протяжение последних 20 лет упорно игнорируется.

Я напомню предысторию. В Сургуте никогда не было индивидуального жилищного строительства в том понимании, о котором мы сейчас говорим: частный дом, поселок, состоящий из частных домов. В то время, как более крупные города в начале 90-х годов, и даже в конце 80-х есть опыты, уже строили подобные поселки. Москва уж тем более, вся Москва, как только свободная экономика в России появилась после развала Советского Союза, полетела в строительство этих поселков. Ну, там много уродства архитектурного, конечно, но мы говорим о сути. Люди получили возможность строить собственный дом.

А Сургут удивительно на эту тему не реагировал. И только, скажем так, в середине 90-х годов, при администрации Александра Сидорова, какое-то движение в этом направлении пошло. Так возник поселок вдоль одного из одного рукавов реки Сайма, который в народе прозвали «долина нищих». Так возник поселок в районе магазина «Ярославна», улица Республики, где я живу. Так чуть позже, гораздо уже, правда, позже, возник поселок в НГДУ, в окружении улиц Киртбая, Нефтеюганки – вот то, о чем мы говорим, 37-й микрорайон. Вот, собственно, все. Больше город не занимался развитием данного архитектурного градостроительного направления. Город попал под гипноз крупных застройщиков и начал колотить многоэтажные микрорайоны.

И, если в конце 90-х годов, в самом начале 2000-х предполагалось, что в Сургуте индивидуальное жилищное строительство вполне имеет право на жизнь и будет развиваться, и шли разговоры о том, что городу нужны более качественные поселки: в природных зонах, у водоемов, в лесах – вот то, о чем Болотов, кстати, там упомянул в своем предложении, второй пункт его. И тогда Сергей Кандаков занимался вполне практично уже этой темой. Вот, кстати говоря, район, где построен сейчас ЗАГС, вот эти все задворки за Дворцом торжеств, небольшой участок, но к нему относится некоторая территория вдоль берега Саймы, немножко туда мы уходим, в сквер Старожилов, там есть пустыри. Вот там, по одному из 30-летней давности планов «Сургутгазстроя», предполагалось начать строительство первого поселка с частными домами.

Откатывая назад, из того времени казалось, что это неправильно: в центре города частные дома – это что-то не то, тут должно быть общественное здание. Теперь, видя, как город оброс гигантскими муравейниками, наверное, можно допустить определенную осмысленность такого подхода. Так вот, ИЖС. В предложении Владимира Болотова я в первом пункте читаю задачу проанализировать то, что называется дачными поселками, но тоже так, юридически это по-другому звучит как-то: садово-огороднические товарищества или как там.

Это очень сложная тема, на самом деле. Сургут очень дачный город, еще 10 лет назад у нас было 50 тысяч дачных участков, я не знаю, сколько сейчас, то есть он один из одачненных городов в России. И допускаю, что большая часть так называемых дачных поселков – это элементарный самострой: со строительным хаосом, с полной неразберихой с сетями, с дорогами. Я уж молчу о том, что процентов 70 построек вообще никак не учтены кадастровым учетом. Соответственно, как будет осуществляться вот этот контроль, мне пока непонятно. Я боюсь, как бы все не закончилось тем, что весь этот самострой тем или иным образом будет узаконен, статус вот этих огородных и садовых товариществ изменится, они будут называться «жилая зона»… Какая цифра для ИЖС идет?

Д.Щ.: Ж-1, скорее всего.

Т.С.: Ну, допустим. И вот весь этот самострой с этим хаосом сохранятся. Проблему можно решить, но это должна быть очень жесткая политика властей местных и региональных, просто жесткая. Потому что все, что незаконно, либо сносится, либо через какую-то простую, но временную, ограниченную по времени процедуру узаконивается. Все, что можно узаконить. Все, что создает опасность с точки зрения пожаров, с точки зрения спасения людей в чрезвычайных ситуациях, к сожалению, надо ликвидировать. Это очень болезненный процесс, очень. Люди будут вопить, люди будут устраивать манифестации, писать Путину. В общем, это все надо просто предусмотреть и понимать, каким образом власть способна преодолеть это естественное достаточно человеческое сопротивление. Видя, как много лет местная власть боится подступить к проблеме платных парковочных пространств, организации платных и регулируемых внутриквартальных проездов, я с трудом себе понимаю, какую надо иметь политическую волю для решения этой задачи.

Но проблема, безусловно, от этого не является неразрешимой. Следующее предложение Владимира Болотова совершенно разумно. Но оно и первое разумно, просто в первом я вижу огромное количество подводных камней и проблем, а со вторым интересно работать, потому что оно позволяет работать на чистом листе бумаги: смотреть на территорию города, возможно, смотреть на территорию агломерации и искать хорошие участки для создания новых поселков. Поселки надо создавать, безусловно, только через взаимоотношения с девелоперскими компаниями.

Вот здесь я сторонник более регулируемого процесса: нельзя отдавать участки индивидуальным застройщикам, то бишь гражданам. Условно говоря: «Вот тебе 10-20 соток, строй дом». Нет, мы получим Черный Мыс, мы получим, опять-таки, кашу-малашу. Люди будут вытворять все, что хотят. Это должны быть организованные поселки по генеральному плану: с нормально спроектированными общими зонами, проездами, дорогами, тротуарами, озеленениями, скверами внутренними, инженерными сетями, соответственно, транспортной доступностью – вот тогда это будет дело, тогда это будет правильная политика в сфере развития индивидуального жилищного строительства. Таких поселков можно организовать даже сейчас, по моему мнению, в городе несколько, и несколько тысяч домов могут появиться.

Просто, если бежать по карте, для меня очевидно, что поймы Оби, поймы Бардаковки для выполнения этой задачи более чем подходят. Да, там тоже надо наводить порядок. Та же Бардаковка, которая загажена самостроем, который на 90% подлежит просто сносу беспощадному, уничтожению того, что мы там видим: все эти шиномонтажки, все эти какие-то рынки, купцы – вот эта вся вот гадость должна просто подчищаться, там должны возникать рекреационные зоны, и появляться поселки малоэтажной застройки.

Мой старый товарищ Андрей Книжник – «Завод промстройдеталей» – он сейчас осваивает на территории своего предприятия, на проспекте Набережной, где вот там рынки всякие, «Дом, сад, огород» – это же все территория бывшего «Завода промстройдеталей». Там были деревообрабатывающие цеха, много чего было, в общем, там какая-то логистическая была контора еще с советских времен. И вот он там построил свой первый жилищный комплекс: такой высокий дом, красивый, симпатичный дом. Но когда-то у меня с ним, лет 20 назад, на эту тему был разговор. И я говорю: «Чего ты не используешь всю свою территорию под хороший такой мини-город, поселок бизнес-класса, может быть, премиум-класса? У тебя все это выходит на Бардаковку, здесь строится «Сити-Молл», ты имеешь подъездные пути, там справа, где заправка «Лукойла», по дороге на Заячий – вот тебе еще одни подъездные пути. Можно из этой Бардаковки сделать прекрасную рекреацию. И вокруг ты строишь несколько типов жилья: какие-то дома частные, двух- трехэтажные, уже таунхаусы, ну и что-нибудь такое, более массовое, но не очень высокое». Не знаю, пойдет ли сейчас он дальше в этом направлении, мне бы очень хотелось.

Вот я бы эту зону видел в таком качестве. И все, что идет дальше по Бардаковке, по Оби, где уже Обь выходит на город, как вот там мы, после будущего НТЦ, если он когда-нибудь возникнет в том или ином виде. В виде домиков-то он возникнет, мы это уже понимаем прекрасно, что, кстати…

Д.Щ.: В этом нет сомнений, да.

Т.С.: Вот это уже, кстати, неплохо, если это будут частные дома. Пожалуйста, постройте там приличные, по генплану, дома. Уж хоть так, чем вот эти вот всякие небоскребы. И дальше в сторону Черного Мыса. Черный Мыс, сам бог велел, вот эта вот на побережье Оби зона. Не та, которая вглубь уходит, в сторону грузового порта, там, где уже железная дорога, все эти склады – нет. А вот которая идет вдоль Оби, то, что фактически городская территория. Ну тоже можно посмотреть, тоже можно что-то спроектировать. Ну и, я не знаю, зона вот эта за ручьем, где «Россети», «Тюменьэнерго», ботанический сад – это же огромный кусок земли, и сейчас там стоят частные дома. Я бы на месте сургутских властей применил бы опыт Тюмени, Иркутска, Суздали, в Чувашии этот опыт очень хорошо отработан. Что там делают?

Хотите, вот вам пример Тбилиси. Вот недавно я гулял по Тбилиси и видел, как за счет государства старые кварталы отремонтированы. И вот эти вот традиционные тбилисские домики, вот эти, с дворами, с балкончиками внутренними, они за счет муниципалитета, за счет государства реконструированы, и там по-прежнему живут те же самые жильцы, которые там и жили. Вот по мне, так зона за ручьем, ну, условно, все, что вокруг «Россетей», возле университета, могла бы опробовать подобный опыт. Могла бы сделать из этого что-то вроде этнографической зоны: избушки деревянные восстановить, восстановить там деревянные тротуары – и вот еще несколько десятков домов вполне бы вышли на этот жилищный рынок. Большая зона от стадиона, вот от этой вот задней стороны Кедрового Лога, в направлении Белого Яра – вот это же направление, где будет развиваться наша агломерация. Почему бы нет?

Д.Щ.: Ну да, в сторону района.

Т.С.: Там много воды, там много водоёмов, там есть коммуникации, там можно решить проблему с инженерными сетями. Почему бы не сделать там хороший поселок или несколько поселков? Я уж молчу о том, что сам Белый Яр для этого очень приспособлен. В советские годы, кстати, там тоже строили частные дома, но все на самострое. А мы говорим о том, что власть должна контролировать этот процесс, она должна смотреть на те генеральные планы, которые им приносят девелоперы, подрядчики, и влиять на качество того, что можно было бы построить.

И, чуть забирая время нашего разговора, все это вообще-то называется «решение проблемы города временщиков». Сургут, к сожалению, как заколдован кем-то. Он является городом временщиков. Он таковым не был до открытия нефти в Западной Сибири. Был себе рабочий поселок с некоторыми производствами, с тем же рыбоконсервным комбинатом, который, кстати говоря, был тогда градообразующим предприятием фактически. У него было сельское хозяйство развито неплохо. Пошла нефть, Сургут резко разросся до стотысячника, потом до двухсоттысячника. И вот где-то к середине 80-х годов мы видели Сургут в пределах нынешней улицы Мира – вот такой вот город из пятиэтажных микрорайонов, и немножко понастроили девятиэтажек.

А потом он оказался на развилке. Он мог пойти тем путем, которым он, к сожалению величайшему, пошел в результате. И последние 20 лет активно он идет этим путем. А мог пойти другим путем. Мог пойти путем той же Тюмени и многих российских городов, которые, выполняя эти ужасные нормы по квадратным метрам, колотя вот эти микрорайоны высотные, все-таки уделяли внимание не только индивидуальному жилищному строительству, но и элементарно среде своей, сохраняли что-то старое, интересное, и таким образом инвестировали в сохранение качественного населения.

А Сургут выбрал из этих двух вариантов самый простой: думать о населении не будем, нас не интересует, какое население мы нагоняем на территорию, мы будем строить квадратные метры и прекрасно отчитываться по цепочке о выполнении этой важной государственной задачи. И город потерял важнейший аспект для своего будущего, для того, чтобы не быть городом временщиков: он потерял качественное население, которое, видя подобную политику, напрочь отказывается планировать свою жизнь в Сургуте. Был шанс, можно было все-таки в те годы, когда сидоровская администрация начинала и те же поселки строить, и университеты строить, и инвестировать в инженерные сети, так как никто не инвестировал. Но нам все-таки прислали московского наместника, он показал, что это все не надо, и кадровая политика в той же чиновничьей среде, в администрации должна быть другая.

То есть это такая, нерегулируемая, непонятная населению смена главных руководителей города, непонятная, в том числе строительная политика, полный отказ от инвестиций в гуманитарный капитал. Когда я говорю «полный», я немножко передергиваю, конечно, школы же строились. Но, опять, для кого строились эти школы? И почему сегодня в результате вот такой политики, прошло больше 20 лет, Сургут за глаза называют Сургутобадом – это очень интересный вопрос для следующего разговора. Строительство индивидуального жилищного сегмента может стать одним из лекарств от такого вымирания Сургута. Сургут с точки зрения качества населения вымирает. Это надо просто признать и бороться с этим, бить во все колокола, решать эту задачу как можно быстрее.

Д.Щ.: Ну да. Например, опять же, сейчас в меня, может быть, что-нибудь полетит, потому что я всегда обращаюсь к подобным вещам, но в Тюмени есть, вокруг города прямо обрастают поселки такие с частными домами. То есть это уже Тюменский район, то есть это уже не непосредственно Тюмень. Но я думаю, что все-таки это какая-то сознательная политика к тому, чтобы люди могли приехать, купить себе участочек, там что-то построить сами или по согласованию с девелопером. И там очень много северян, очень-очень много людей, которые из Сургута или, может быть, даже севернее, с Ямала приезжают, строят там жилье под Тюменью, поселяются там. Со временем туда, так или иначе как-то подтягиваются их дети, внуки, потому что все равно семьи друг к другу тяготеют. Ну и таким образом Тюмень очень разумно и грамотно подпылесошивает население с северов, которое ей подходит.

Т.С.: Это называется климатическая эмиграция, такая, внутренняя. Это очень удобно для северян. Но надо, справедливости ради, сказать, что не все северяне, переезжающие жить в Тюмень, прекращают свое взаимоотношение с Сургутом. Остаются дети или какие-то родственники, квартиры, которые они сдают в аренду, и вот этим надо пользоваться. Надо просто этот мостик развивать, и тех, кто мог бы остаться жить в Сургуте, оставлять, но для этого надо предоставлять условия. А если человеку северному, сургутскому некуда выйти, кроме «Пятерочки», «Магнита» и «Красного&Белого» – это вот весь его досуг сегодня, то, конечно, они поедут в Тюмень.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие комментаторы, дорогие читатели и зрители, пишите, что вы думаете по поводу индивидуального жилищного строительства и вообще жилищной политики в Сургуте и в Югре. Что бы вы предложили, как сделать лучше. Все будем читать и на все будем отвечать. Пишите, может быть, какие-то свои предложения и идеи для материалов, потому что, как вот у нас уже некоторые комментаторы предлагают нам темы, которые стоит отработать и поднять и у нас на сайте, и в нашем канале. Так что пользуйтесь такой возможностью. Мы будем завершать. Ставьте свои лайки также, чтобы наш контент развивался. Читайте siapress.ru. До новых встреч, до свидания.

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