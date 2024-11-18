​Арест Андрея Филатова: Что стоит за громким делом?

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают арест Андрея Филатова, бывшего главы Сургута, подозреваемого в коммерческом подкупе. Мы пытаемся разобраться, почему уголовное дело возникло именно сейчас, какие следы оставила его политическая карьера и что это может означать для других чиновников и предпринимателей. Какие уроки стоит извлечь из этой истории, и насколько серьезна ситуация для Андрея Филатова?

Дмитрий Щеглов: Бывший глава Сургута Андрей Филатов арестован по уголовному делу. Это второй глава Сургута из пяти, которые были в новейшей истории, который так или иначе попал под уголовное преследование. Первым был Дмитрий Попов – это был 2016 год. Но Дмитрия Попова начали, так сказать, прессовать по уголовному делу непосредственно, когда он был главой, и тот покинул свою должность, и в течение нескольких лет отбивался в суде, и в итоге отбился, и не попал ни под какую статью в конечном счете.

Но у Андрея Филатова перспективы выглядят, конечно, несколько хуже, потому что он уже арестован. Ему вменяется коммерческий подкуп, статья 204 УК РФ, причем совершенный группой лиц, причем совершенный в Нижневартовске, что довольно-таки странно выглядит. Тем не менее речь идет о том, чтобы заплатить или огромный штраф многомиллионный, или тюрьма от 7 до 12 лет, то есть дело довольно серьезное. Давай обсудим. Это Тарас Самборский – мой коллега, журналист. Сейчас мы у него узнаем, что он по этому поводу думает, тем более что он с Андреем Филатовым взаимодействовал еще по ходу, когда он был главой. Тарас, твое видение этого дела: что вообще происходит, как-то связано ли это все происходящее с работой Андрея Сергеевича в качестве главы города?

Тарас Самборский: Никто этого не знает, кроме Филатова и следователей. Вообще, все дело очень непонятное, непонятная статья, и, кажется, вот так вот громко подобная уголовная статья «коммерческий подкуп» использована в наших территориях впервые. Раньше мэров подводили…

Д.Щ.: Ну да. Обычно это превышение полномочий, какая-нибудь взятка, вот если касалось чиновников.

Т.С.: Да. И коррупция – чисто такие, чиновничьи статьи. А сейчас мы услышали нечто новое. Начнем разбираться, что это такое может быть. Мы понимаем: Филатова преследуют не за некие эпизоды, совершенные, выявленные в момент его руководства Сургутом или в период его работы в правительстве Югры, а в дочиновничью еще эпоху. Значит, дело длится достаточно долго: несколько лет, лет 5-6, наверное.

И из чего вытекает следующий вывод: если дело такое долгое, а Андрею Филатову позволили занимать должность главы Сургута, значит, не сидел ли кто-то с удочкой просто, не ждал, когда он выловит более крупную рыбеху. Ну а из этого, соответственно, мы делаем третий вывод: папочки есть на всех, и в нужный момент эти папочки просто достаются. Здесь очень интересно понять, что является нужным моментом.

Почему именно сейчас? Почему не после ухода Филатова с должности заместителя губернатора Югры или с должности советника того же губернатора? Почему не вот в этот вот период между заниманием государственной должности и муниципальной должности. Но мы это, видимо, будем узнавать из материалов следствия на суде, если будет суд открытый, или, может быть, нам Следственный комитет будет немножко больше давать пресс-релизов. Но вот эти первые три вывода для меня очевидны. Пасут, видимо, чиновников тщательно и долго, наблюдают за ними, папочки на них на всех есть, папочки в нужный момент достаются.

Четвертый вывод следующий: теперь я ищу просто причину, почему это действительно сейчас произошло. Я говорю абсолютно свои наблюдения, ничего не знаю, ни с кем не разговаривал. Неожиданная отставка Андрея Филатова с поста главы Сургута многим казалась такой же необычной и такой же непонятной, несвоевременной, как и вот это уголовное дело. И вообще, на языке чиновничьей среды это называется «спрыгнуть не вовремя». Вот у меня, когда ни с того ни с сего он сделал свое заявление об отставке, родилась ровно такая мысль: он спрыгнул. Он спрыгнул. И да, действительно, вот ты говоришь, что я с ним как-то контактировал, но это были такие, очень редкие контакты, но тем не менее. Вот буквально за месяц или, может быть, чуть больше до его отставки, я с ним разговаривал, он вполне производил впечатление такого, уверенного, настроенного на работу человека.

Мы обсуждали… Вот мы, кстати, обсуждали перспективу качества застройки квартала номер 6 – больная тема, потому что возле здания «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа». И я, когда узнал, что туда заходит «Брусника», от него, кстати, это я узнал, и я посчитал необходимым несколько вопросов задать, которые мне кажутся принципиальными. Будут ли там огромные какие-то свечки, которые я в эскизе увидел, в предэскизном проекте? Будет ли снесено, например, вот это вот здание ужасное, которое строит заборы посреди проезжей части, как-то произведен развод с этими предпринимателями странными? Что будет с КВД, с жилыми домами, то есть как будет преображаться территория? То есть разговор был, по моим ощущениям, о перспективных каких-то шагах и действиях. То есть он даже какие-то бумаги попросил у меня. Давно уже, лет десять, лежат красивые картинки, как бы то можно было построить, се можно было построить. Соответственно, отставка неожиданная, отставка на языке чиновников называется «спрыгнул». Вот если за…

Д.Щ.: Но тут надо напомнить, что после того, как стало известно об отставке Филатова, буквально через очень короткое время стало известно об отставке Натальи Комаровой и появлении в Югре нового губернатора Руслана Кухарука.

Т.С.: Да. Здесь такой момент: знал ли он, что уходит Комарова, и, соответственно, это были два синхронных действия, или не знал. По моей информации, этим я интересовался, и люди немножко, вернее, даже множко в эту ситуацию погруженные, сказали мне, что Филатов не знал о смене губернаторов, о предстоящем появлении Руслана Кухарука, хотя некий намек ему дали на этот счет.

Но он свою отставку мотивировал тем, что он страшно устал от всего: и неудача с автобусной реформой, и непонимание округом того, что он делает. Там ведь в автобусной реформе-то какая была проблема: громкая презентация обязательного успеха этой автобусной реформы в Сургуте и очевидная пробуксовка, особенно на последнем этапе, когда автобусы на югорские бюджетные деньги были закуплены для Нижневартовска, а не для Сургута. То есть ты тут говоришь: «У меня сейчас будет крутая совершенно транспортная сфера, мы все обновляем, мы это внедряем, то внедряем, мы тут консалтеров наняли, они нам поменяли маршрутную сеть. Вы не войте, дорогие земляки, – как говорить любил Филатов. Мы сейчас все устраним, мы все отработаем, вот у нас будет новый транспорт, новый подвижной состав». И раз – и он уходит просто в соседний город. Допускаю, что какие-то напряги по этой линии существовали, я допускаю.

Также можно допустить, что, может быть, дело, которое, вероятнее всего, велось или против него, или по этим эпизодам, где он был фигурантом в том или ином качестве, перешло в какую-то активную фазу, и он решил, что проще спрыгнуть. Но вот с этим вот спрыгиванием – это момент.

Если вернуться к Дмитрию Попову, я считаю, что он совершил очень серьезную политическую ошибку, уйдя в отставку после того, как против него возбудили уголовное дело. Если бы он сказал… А мы все знаем, и мы на тот момент, вспомним, общественность, которая была погружена в эти процессы, не верила ни на йоту в уголовное преступление Попова. Ну правда, это было абсолютно расхожая позиция практически у всех. Находились кто-то, я не знаю, бывший аппарат городской Думы, который воевал с Поповым, но мы это всерьез не рассматриваем. А все, кто лично знали Попова, все, кто знал, как устроена система документооборота, в которой он задействован, эти все конкурсы, тендеры, они говорили: «Он невиновен». Ну и на самом деле это выяснилось.

Тогда он должен был не поддаваться на уговоры, как мне сказали, того же Андрея Филатова, который тогда работал в округе, Алексея Шипилова, которые его убеждали: «Уходи в отставку. Уходи, это будет правильно для города, никакой тени на город». То есть это была достаточно травматическая ситуация. Не знаю, почему Попов тогда принял эту позицию. По мне, он должен был сказать: «Я абсолютно чист, я буду биться за свою репутацию и за репутацию возглавляемой мною администрации». Думаю, что в этом случае дело развалилось бы гораздо быстрее. И, возможно, Дмитрий Попов бы до сих пор руководил Сургутом, или, моя личная версия, он вполне мог бы пойти по карьерной лестнице вверх по любимому им направлению, депутатскому, и возглавить, например, Думу Югры. Вполне. Вполне реальный совершенно был вариант. Но как было, так было. Кстати, нефтеюганский мэр сказал: «Я ни в какую отставку не пойду, что хотите со мной делайте». Он такой мужик, что там, да, там интересно все.

Соответственно, мы можем лишь констатировать две неприятные вещи, может быть, даже три. Первое, возникновение уголовных дел против чиновников такого высокого уровня, как руководитель города, возникает ни с того ни с сего, и общественности непонятны ни мотивы, ни причинно-следственные связи. И мы только сидим, как в кинотеатре с попкорном, и ждем развития событий.

Второе, больше подобные действия, даже если они юридически безукоризненны и оправданы, если доказано будет, что Филатов совершил уголовное преступление, эти действия, с точки зрения наблюдателей, больше выполняют функцию какого-то такого, превентивного воспитательного эффекта. Вот вы должны все знать, что будет так, и так возможно. Нет никого, на кого не лежит папочка. Кто папочку эту взял, для чего?

Есть, кстати, вопрос к пиар-работе Следственного комитета, и вообще, всей правоохранительной системы серьезный. Вы нам рассказывайте, что вы сделали. Я просто потратил четыре дня на выяснение, что такое коммерческий подкуп. Правда, я разговаривал с серьезными людьми, с руководителями, с крупными предпринимателями, с руководителями крупных компаний. Они говорят: «Мы не понимаем. Мы не знаем, что это такое». Если читать так, как в законе написано, под это можно подвести любого руководителя любой коммерческой организации.

И это вывод номер три: не только чиновники должны сегодня беспокоиться о папочках, но и все более-менее заметные предприниматели, я не знаю, руководители даже не коммерческих компаний, а любых хозяйствующих субъектов. Потому что вот этот вот коммерческий подкуп – это широкая очень статья, и мне известно несколько руководителей в Сургуте, которые ощутили себя достаточно дискомфортно после новости об аресте по этой статье Андрея Филатова. Еще раз напомню: его арестовали не как совершившего преступление в бытность мэром или заместителем председателя правительства, заместителем губернатора, а в бытность предпринимателем.

Ну, и личное наблюдение: безусловно, из этого следует, что Андрей Филатов – это предприниматель, который какое-то время возглавлял город Сургут. Хорошо ли быть предпринимателю мэром – это отдельный разговор. Потому что есть очевидные плюсы: у предпринимателя мозги работают живее, он быстрее принимает решения, он не поддается на вот эти все чиновничьи разводы, он понимает, где ему врут. Но, если он воспринимает пост муниципальный или государственный как один из видов предпринимательской деятельности, тогда это очень печально. Тогда это очень плохо, и это вредит всем нам. Будем смотреть, что нам расскажет следствие, и с какой фактурой следствие выйдет на суд.

Д.Щ.: Да. Конечно же, будем смотреть за всей этой историей. Я думаю, что на несколько лет она должна растянуться, как правило, это происходит. Дорогие зрители…

Т.С.: Нет, я должен уточнить, Дима, если арест, то этот процесс быстрее. Это уже у следствия практически нет никаких сомнений в том, что в суд дело придет квалифицировано, и квалифицировано будет объявлен приговор. Но это, опять-таки, наблюдения тех, кто в этом вертится.

Д.Щ.: Да, посмотрим. Ну что ж, дорогие комментаторы, зрители, пишите, что вы думаете по поводу всей этой истории, что должны теперь думать сургутские и всякие прочие мэры и бизнесмены. Полную расшифровку этого разговора вы сможете прочитать на siapress.ru, ссылка будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас здесь много всякого интересного происходит, буквально каждый день какое-то новое, пусть маленькое, но видео. До новых встреч, друзья. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.