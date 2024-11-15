В рубрике «Доска почета» – лесничий, посвятивший более тридцати лет жизни своему делу

Продолжаем рубрику «Доска Почета». Сегодня мы расскажем о Юрии Савинове – старшем отдела – участковом лесничем Сургутского территориального отдела – лесничества, который посвятил своему делу более тридцати лет жизни.

В 1992 году Юрий Васильевич пришел работать в Сургутский лесхоз на самую младшую должность – лесника. Прежде чем стать старшим участковым, он прошел долгий путь: был и инспектором, и мастером леса, а затем, с повышением, стал инженером по охране и защите леса. Время, труд и верность делу укрепили его позиции, и в 2020 году он занял должность начальника Юганского лесничества, но вскоре, в 2021 году, ушел на пенсию. Однако надолго расстаться с лесом ему не удалось.

«В 2020 году меня назначили начальником Юганского лесничества, но в 2021 я ушел на пенсию. А потом пришлось вернуться, потому что молодежь не идет на эти должности, и я оказался самым молодым пенсионером среди старших участковых лесничих. Так что в 2022 году снова пришел в Сургутское лесничество. По сути, работаю все это время на одном месте, хотя должности и названия организаций менялись», – рассказывает он.

Любовь к лесу у Юрия Васильевича зародилась еще до службы в армии. Родом из Владимирской области, он с детства был связан с природой и работал в Гусевском леспромхозе. Какое-то время он даже работал крановщиком. А потом знакомые, трудившиеся в Сургуте, порекомендовали ему попробовать себя в лесничестве, и с тех пор это стало делом его жизни.

Я пришел, мне понравилось, так и остался.

Работа Савинова связана не только с управлением, но и с практическими задачами по охране леса и взаимодействию с различными предприятиями, арендующими участки под промышленные нужды. Раньше он составлял протоколы на нарушителей, занимался отводом лесосек для нужд местных жителей − на дрова или строительство − и даже сам тушил лесные пожары. Один из таких случаев он запомнил на всю жизнь.

«Помню, приехала пожарная машина из города с тремя кубами воды, но огонь уже успел разойтись, захватывая верхушки деревьев. Машина сбросила весь запас воды и сразу уехала на заправку, потому что этого было явно недостаточно, чтобы справиться с огнем. У меня же на тот момент была с собой помпа, а рядом оказался ручей. Я закинул рукав прямо в воду, включил помпу и продолжил тушить пожар. Помпа была мощная, с хорошей подачей воды, поэтому удалось быстро потушить огонь до того, как пожарная машина возвратилась с заправки», – вспоминает Юрий Савинов.

Сегодня в лесничестве стало больше бумажной работы, однако по-прежнему каждую неделю он выезжает в лес для осмотра арендованных лесных участков.

«В начале своей работы я вообще в кабинетах не сидел, работал в лесу, бегал с топором», – с улыбкой признается Юрий.

Ранее Юрий Васильевич организовывал работу школьных лесничеств на территории Сургутского района, в которых регулярно проводились выезды с детьми. Там их знакомили с природой и принципами охраны леса. Сегодня эта работа больше возложена на школы, однако привитие любви к природе всегда остается для Юрия важной частью профессии.

Как опытный лесничий, он видит, как изменилась ситуация с отходами на территориях. Сейчас, когда многие территории завалены мусором, Юрий Васильевич и его коллеги, используя помощь нефтяников и газовиков, ежегодно проводят уборку леса. Однако, по его словам, лесничество испытывает нехватку ресурсов для таких масштабных работ, и он надеется, что со временем этим вопросом займутся специализированные организации.

Несмотря на то, что работа занимает почти все его время, у Юрия Васильевича есть одно простое и любимое хобби – дача. В летний период он почти не отдыхает, так как работа требует постоянного присутствия, особенно в пожароопасный сезон. Но выходные он проводит на участке, копая грядки и ухаживая за растениями.

«Вы сами знаете, на даче работа бесконечная. Если еще что-то строить, то и подавно, но я уже все построил, теперь осталось только выращивать. По хозяйству – копать грядки, все это вручную делаю, культиватором не пользуюсь. Если время выдается, то могу съездить и на рыбалку», – делится Юрий.

Когда речь заходит о мечтах, Юрий с сожалением отмечает, что лесам Сургута, находящимся под огромной техногенной нагрузкой, все сложнее сохранять природную красоту и чистоту. Естественная зона города сокращается – промышленность занимает территорию, и людям все труднее найти место для отдыха.

«Хотелось бы сохранить лес. Лучше, чтобы он оставался в естественном виде. Лес сам растет, ему особый уход не нужен, если его оставить без вмешательства человека. Пожары у нас случаются, но небольшие, и дорожная сеть достаточно развита, оперативные службы приезжают и быстро тушат. Главное, чтобы лесу не мешали, особенно в плане техногенной нагрузки».

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