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​Тема сургутских кладбищ взволновала сургутян. Проект СИА-ПРЕСС об этом был одним из самых просматриваемых в месяце

В выпуске СИА-ПРЕСС обсуждают нехватку мест для захоронений в Сургуте и возможные решения

​Тема сургутских кладбищ взволновала сургутян. Проект СИА-ПРЕСС об этом был одним из самых просматриваемых в месяце
Фото: siapress.ru

Проект siapress.ru привлек большое внимание сургутян к вопросу о местных кладбищах — шортс на эту тему набрал более девяти тысяч просмотров, а обсуждение стало одним из самых популярных за месяц. В выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский затронули острую проблему нехватки мест для захоронений в России, несмотря на обширные территории страны.

Главные вопросы обсуждения касались того, почему может не хватать земли для кладбищ и какие альтернативные подходы предлагает опыт европейских стран. Ведущие размышляли над важностью популяризации кремации, обустройства платных участков и развития новых решений в похоронной культуре, которые могли бы облегчить проблему.

Так, основными тезисами обсуждения стали:

Нехватка кладбищ и инженерные сложности. Хотя Россия обладает обширными землями, организовать кладбище непросто. Это сложные инженерные сооружения с необходимостью продуманного содержания, особенно в таких крупных городах, как Сургут.

«Действительно странно: в России сложилось представление о том, что земли много, поэтому хоронить всегда найдется где. На самом деле, это очень не так. И ты правильно заметил: любое кладбище – это не просто выделенные несколько гектаров земли, где организуются могилы, это сложнейшее инженерное сооружение, инженерно-строительное сооружение, которое просто так вот под кладбище не сделаешь, в условиях современной особенно урбанизации», − высказался Тарас Самборский.

Ограниченность территории. Сургутское Чернореченское кладбище, существующее с 1983 года, разрослось до масштабов небольшого поселка, но дальнейшее расширение ограничено рекой, городскими коммуникациями и аэропортом. Ведутся обсуждения о новом кладбище, однако они идут по традиционному пути − выделение новой территории под захоронения, что в будущем может только усугубить проблему.

«И разговоры, к сожалению, носят очень линейный характер. Нам надо снова, я не знаю, тысячу гектар под новое кладбище – все. Вот давайте будем вырубать лес и будем этим заниматься», − с сожалением отмечает журналист.

Между тем, в Сургуте дефицита мест захоронений не наблюдают. Городской крематорий работает в штатном режиме и даже без очередей, а строительство кладбища «Чернореченское-2» идет в плановом режиме, рассказали корреспондентам в пресс-службе МКУ «Ритуал».

Европейский опыт. Ведущие упомянули европейские кладбища, которые остаются в пределах одной территории, несмотря на рост населения. Это возможно благодаря широкому внедрению кремации, что экономит место и снижает нагрузку на инфраструктуру. В Сургуте уже есть крематорий, но он требует улучшений, чтобы стать более привлекательным и удобным для горожан.

«Это современный способ, экологичный. Он очень экономит просто физически место на кладбищах, он экономит время несчастным близким, которые прощаются со своим дорогим человеком, он экономит ну просто все. Слушайте, все. Тут преимущества кремации даже обсуждать не надо», − подчеркнул Самборский.

Платные участки и право на захоронение. В странах Европы распространена практика платных участков, что регулирует загруженность кладбищ. Также популярна система временной аренды, после окончания которой место освобождается, если родственники не поддерживают могилу. Такой подход позволяет оптимизировать пространство и бюджет.

«Это память – все, вопросов нет. Но, еще раз говорю, через 5 лет половина могил перестает посещаться близкими людьми. Вот вам статистика. И не надо делать из кладбища аттракцион, когда туда люди, толпы идут, едят эти блины, пьют водку. Это все какое-то ужасное язычество, вот бы с чем бороться Русской Православной Церкви, да и всем остальным конфессиям в России, а не с кремацией», − обратил внимание журналист.

Щеглов и Самборский резюмировали, что Русская Православная Церковь и власти должны содействовать популяризации современных подходов в похоронной культуре, чтобы снизить нагрузку на бюджет и обеспечить удобство для близких покойных.

В завершение выпуска журналисты призвали сургутян к обсуждению, предлагая делиться своим мнением о будущем кладбищенской культуры в России.

Полную расшифровку «ОЧГ» можно прочитать на сайте siapress.ru.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 81, комментариев: 0
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