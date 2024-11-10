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Цены на одежду будут расти

Эксперт рассказал, с чем связан рост цен на одежду

Цены на одежду будут расти
Фото спикера

Свердловскстат опубликовал индексы цен региональных производителей по отдельным видам экономической деятельности. По данным управления, с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года самый большой рост стоимости на Среднем Урале был отмечен у производителей одежды (+ 135,4%). На втором месте – производство напитков (+ 127,2%), на третьем – полиграфия и копирование носителей информации (+ 126,9%). Насколько развита швейная отрасль на Среднем Урале и с чем связано увеличение стоимости изделий, рассказала старший преподаватель кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Надежда Сбродова.

Урал и Свердловская область исторически никогда не специализировались на производстве одежды. В частности, потому, что у нас нет сырья для производства тканей. Традиционно больше всего текстильных изделий производится в регионах Центральной России. В СССР в рамках плановой экономики на Среднем Урале создавались швейные фабрики, но в 90-ые с началом массового ввоза импортной одежды эта индустрия пришла в упадок.

Тенденция к росту производства одежды появилась с начала десятых годов XXI века. Еще более актуальным направлением это стало с 2022 года, когда из России ушли известные бренды, в том числе и из сегмента масс-маркета. На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано порядка полусотни малых и средних предприятий и где-то в районе тысячи микропредприятий по производству одежды. В основном они занимаются пошивом двух категорий товаров – это спецодежда, включая школьную форму, а также дизайнерская одежда. По данным исследования крупного медиахолдинга, доля одежды от отечественных производителей на российском рынке составляет 18%, 82% изделий привозные. По Свердловской области российская доля составляет 20%, региональная – от 5 до 10%.

Выделю шесть ключевых факторов, объясняющих, с чем связан такой стремительный рост цен за год. Во-первых, велики производственные издержки из-за климатических условий. Это, в свою очередь, влечет высокие цены на аренду и строительство. Вторая причина – сложная логистика. Хлопок, вискоза, шерсть производятся в других регионах и странах, фурнитура (пуговицы, кнопки) ввозится из-за рубежа. Следовательно, как только меняется курс рубля, меняются и цены на сырье. Третий фактор – повышение тарифов ЖКХ. Для производства одежды нужно много воды и света. Четвертый момент – высокая ключевая ставка влечет за собой повышение ставки по кредитам, и бизнес становится вести сложнее. Пятая причина – дефицит кадров. Производители сообщают о нехватке швей. Средний возраст специалистов – 45+. Заключительный, шестой фактор – падение спроса в люкс-сегменте и «серые поставки» одежды от ушедших иностранных брендов из Казахстана, Узбекистана. Предпосылок для отмены ни одного из факторов нет, поэтому тенденция роста цен продолжится.

Несмотря на уникальную ситуацию в рыночной экономике – самоликвидацию конкурентов с платежеспособного рынка, производителям одежды воспользоваться преимуществом новых реалий непросто. Для массового производства нужно оборудование, как правило оно зарубежное. Следовательно, высока стоимость его покупки и обслуживания. Предприниматели боятся брать кредиты в текущих нестабильных экономических условиях. На мой взгляд, швейные производства в России сейчас нуждаются в поддержке государства. Например, в виде покрытия части финансовых расходов или проведения политики протекционизма.

Россия и Свердловская область, в частности, имеют хорошую возможность удовлетворить спрос населения за счет своего же производства. Это создаст новые рабочие места и оставит вырученные от продажи одежды деньги в стране.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 153, комментариев: 0
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