Россиянам рассказали, что подорожает с 1 января 2025 года в стране

В 2025 году в России значительно вырастут цены на некоторые продукты питания, услуги, такие как ЖКХ и транспорт, а также на образование и досуг. О том, что конкретно и на сколько может подорожать в стране со следующего года ‒ рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев порталу «Прайм».

Продукты питания

В 2025 году из-за увеличения транспортных расходов подорожают продукты первой необходимости, такие как хлеб, молоко и мясо.

«Цены на продукты питания ‒ одна из самых волатильных категорий. В 2025 году мы, скорее всего, увидим очередное повышение. Из-за роста цен на сырье и логистику, а также возможных колебаний курса валют, продовольственные товары могут подорожать на 10-15%. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи», ‒ прогнозирует Артем Деев.

Между тем сейчас можно наблюдать, как в России работают принятые государством меры. Среди них: активная поддержка сельского хозяйства и создание конкуренции на внутреннем рынке. Такая тактика не дает ценам взлететь «до небес» и оставляет шансы на развитие предпринимательства, отмечает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

По его словам, в настоящий момент внутри страны начинают активно функционировать рыночные механизмы, сдерживая ускорение инфляции. Тем не менее, предполагается, что в 2025 году цены на продукты в России в среднем могут вырасти на 8-12% по сравнению с 2024 годом.

«В частности, согласно прогнозам, средняя стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15% выше нынешних значений. Мясные изделия также подвержены росту: говядина ‒ до 700-800 рублей за килограмм (рост на 12%), а свинина ‒ до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10%). Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20%. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а помидор ‒ до 150 рублей за килограмм», ‒ уточняет эксперт.

Одежда, обувь и другие товары

Многие аналитики в 2025 году ожидают роста цен на одежду, обувь и другие товары. Помимо сезонного фактора, дальнейшее удорожание может произойти на фоне осложнения экономической ситуации и новых мер ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России. В результате бюджетные бренды могут перейти, как минимум, в среднюю ценовую категорию, становясь менее доступными.

Скорее всего, стоимость товаров, привезенных из-за рубежа, тоже будет расти по тем же причинам и на те же величины, отмечают аналитики. Многим придется заново присматриваться к более дешевой категории товаров, учитывая семейный бюджет.

Услуги ЖКХ и транспорт

В 2025 году в секторе жилищно-коммунальных услуг ожидается очередная индексация тарифов – предусмотренная и регулируемая законом процедура. С одной стороны, это позволяет поддерживать финансовую устойчивость ЖКХ-предприятий и гарантировать их развитие. С другой ‒ счета на оплату этих услуг для россиян «съедают» все большую долю семейного бюджета.

Тем временем, холодная и горячая вода, тепло, газ и электроэнергия будут обходиться еще дороже. В среднем ‒ на 10-12%, согласно «Прогнозу социально-экономического развития» России на ближайшие три года.

Обычно индексация производится один раз в год – летом. Но в отдельных случаях чаще, в зависимости от экономической ситуации в стране. Стоимость проезда в общественном транспорте также будет проиндексирована. В большей степени это коснется крупных городов, уточняет Деев: «Мы видим тенденцию повышения транспортных тарифов на уровне муниципалитетов, и это логично в условиях роста расходов на обслуживание и обновление транспортных средств. Поэтому, по нашим прогнозам, тарифы на проезд в общественном транспорте могут вырасти на 7-10% в крупных городах. В небольших населенных пунктах – менее значительно».

Образование и досуг

Сфера развлечений, включая рестораны, кафе, театры и кино, также подорожает. Из-за растущих затрат владельцы заведений будут вынуждены увеличивать стоимость услуг. Так, цены на билеты и блюда, вероятно, поднимутся на 10-15%. Инфляция станет ключевым фактором роста трат и на образовательные учреждения, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Детские сады, школы и лицеи в городах федерального значения, особенно в Москве, ощутят на себе серьезное повышение цен. По нашим прогнозам, цены на услуги в этой сфере могут вырасти как минимум на 10%, учитывая не только инфляцию, но и рост затрат на содержание образовательных учреждений и заработную плату педагогов», – отмечает экономист.

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