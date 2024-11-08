Один из первых строителей НГДУ «Комсомольскнефть» в рубрике «Доска почета»

С самого основания НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» в его коллективе трудится Владимир Николаевич Гонтарук. И более того: он участвовал в строительстве управления, своими руками возводил первые здания и сооружения. Рассказываем о нем в рамках рубрики «Доска почета».

До кума на охоту

– Отпуск в 1986 году выпал на январь, – вспоминает мой собеседник. – Отдыхающие в это время направились греться в теплые края, а я из родного Изяслова (Украинской ССР) поехал на север – до кума на охоту.

Был в Сургуте Заячий остров (ныне улица), сначала он назывался «Гусиный остров», но с легкой руки поселенцев-нефтяников, которые полюбили здесь охоту на зайцев, остров переименовали. Он представлял собой пустырь, где временно в самодельных балках (первый раз увидел подобные условия) разместились работники СУ-18 (была такая строительная организация). Кум днем пропадал на работе. Чтобы не скучать, однажды я поехал помогать ему с краном в рабочий поселок Федоровский.

Так наш герой познакомился с бригадиром Богданом Филипповичем Ковалко, который оказался его земляком. Разговорились. Узнав про трудовой стаж Владимира Гонтарука (на тот момент был сварщиком-монтажником с почти 10-летним опытом), пригласил его в свою бригаду. Уже в марте Владимир Николаевич прибыл на первую рабочую вахту (15*15) электрогазосварщиком строительно-монтажного управления Главтюменьнефтегаз (в дальнейшем вошло в состав молодого предприятия – НГДУ «Комсомольскнефть»).

Согласно трудовой книжке Владимир Гонтарук наработал 45 лет трудового стажа.

На площадке, подготовленной для строительства нового нефтяного поселка Федоровский, Владимир Гонтарук в составе строительной бригады собирал самое первое УНИМО (деревянное 2-этажное общежитие блочного типа) для размещения трудящихся. Второе монтировали под административное помещение НГДУ «Комсомольскнефть», сдавал работу лично Александру Филипповичу Резяпову, первому руководителю управления (ныне заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» по капитальному строительству). В дальнейшем активное строительство под руководством Б.Ф.Ковалко продолжалось.

Через год Владимир Николаевич привез в Федоровский семью. Забавной была реакция супруги по прибытии: «Думала, в тайгу едем, а тут песчаная пустыня».

В то время начали действовать первые МЖК: рабочая молодежь объединялась и после основных смен возводила жилые дома для своих семей, обеспечивая жилплощадью необходимых нефтепромыслу тружеников. Так для семей строителей НГДУ «Комсомольскнефть» был возведен двухэтажный деревянный дом на улице Московской.

от «А» до «Я»

Нужно отметить, за несколько лет трудовая книжка Владимира Гонтарука пополнялась новыми записями: в виду разных реорганизаций предприятия, смены специальностей внутри управления, повышений квалификации и отметок о наградах. Последние 23 года Владимир Николаевич работает слесарем-ремонтником 5 разряда бригады по ремонту технологического оборудования и инженерных сетей цеха пароводоснабжения (ЦПВС) базы производственного обслуживания. Сначала принимал новенькую котельную на трубной базе, потом работал в поселковой, пока не потребовался опытный специалист на котельную №4, расположенную на территории цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) – опасного производственного объекта.

– Наша котельная раза в 3 больше тех, что на месторождениях, – рассказывает Владимир Николаевич. – 4 года, как ее перевели на автоматическое управление. Мы обеспечиваем отоплением несколько организационных единиц, не только нашего управления.

В бригаде посменно трудятся 4 слесаря, все опытные: производственные задачи требуют доскональных знаний – от «А» до «Я», поисковик в интернет-сети или подсказки голосового помощника «Алисы» здесь не помогут.Бригада обслуживает парогенераторы, систему пожаротушения, проведенную к печам, и концевую компрессорную станцию (УВСИНГ), для которой летом подогреваем газ (в холодный период это происходит от общей сети).

Сейчас завершается самый трудоемкий период: каждый слесарь знает: хочешь зимой работать без авралов, летом нужно напрячься и провести качественную подготовку технологического оборудования к отопительному сезону: проверить насосы и парогенераторы, вскрыть и перебрать все котлы, обойти наружные сети – выполнить промывку, опрессовку, проверить изоляцию и запорную арматуру (задвижки, фланцевые соединения), обновить покраску и так далее.

– Это время, когда один в поле не воин, так как существуют виды работ, непосильные для дежурного по смене, – поясняет В.Н. Гонтарук. – Например, двигатель весом 80 килограммов самому не сдвинуть. Поэтому созваниваемся и по-человечески договариваемся выйти на смену вместе. Такая взаимовыручка сказывается на результате: уже в июле наша котельная была готова к отопительному сезону на 95 %, ну и сбоев в работе котельного оборудования по нашей вине за все годы не случалось.

Коллектив у нас очень хороший. Хочется, чтобы оставался таким же крепким. От всей души желаю коллегам-«комсомольцам» здоровья. С остальным мы, трудовые люди, справимся!

С радостью в сердце

Владимир Николаевич не без гордости отмечает, что вырастил детей самостоятельными. Лишь иногда немного направлял их на жизненном пути. Например, когда сын по окончании тюменского колледжа собирался получить высшее образование в нефтяном вузе, посоветовал ему подать документы в строительный: всегда и везде эта профессия востребована. Сейчас Андрей Владимирович Гонтарук – заместитель начальника цеха по обслуживанию, ремонту зданий и сооружений НГДУ «Комсомольскнефть», его сестра Юлия Владимировна Армаш – экономист цеха по химизации технологических процессов №2 Управления «Сургутнефтепромхим».

– Снова почувствовал себя счастливым, когда первых внуков дождался, – морщинки лучиками разбегаются вокруг глаз мужчины. – Старшей из наших северянок Ярославе сейчас 19 лет, Даше и Злате – 12 и 10. Живу с радостью в сердце. Понимаю, ради чего продолжаю работать.