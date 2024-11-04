Глава Сургута поздравляет с Днем народного единства

Дорогие сургутяне, искренне поздравляю вас с Днем народного единства! Россия – огромная сильная страна с героической историей. Величие нашего государства создано по крупицам, благодаря сплочению и единству народов.

Именно так наше Отечество одерживало победы над врагами, разрухой, голодом и технологической отсталостью.

Вместе мы смогли обрести новые позиции России – страны лидера многополярного мира. Победим и теперь, вместе.

Для Сургута народное единение – залог рождения города, его становления и современного развития.

Уверен, сделаем наш город, регион, страну еще сильнее. Вместе.

Желаю всем нам здоровья, благополучия, энергии и оптимизма, единства в покорении новых целей.

С праздником!