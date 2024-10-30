16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,3261   EUR  105,4375  

Новости

Больше новостей
Китайские автомобили:
Комментировать
0
Ученые изобрели калькулятор, позволяющий определить с достоверностью 78 процентов сколько осталось жить. Вы бы воспользовались таким калькулятором?
Комментировать
0
Больше опросов

Внимание, стая! Как действовать при встрече с бездомными собаками // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали, как правильно вести себя при встрече с агрессивными собаками

Внимание, стая! Как действовать при встрече с бездомными собаками // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Ближе к зиме собаки часто собираются в стаи у теплотрасс и во дворах. Они прячутся от холода, а затем начинают охранять выбранную территорию. К своей территории собаки могут относить и места, где их подкармливают.

Специалисты Объясняем.рф рассказали, как правильно вести себя при встрече с бродячими собаками и что предпринять, если в вашем районе появилась агрессивная стая.

Как действовать при встрече с бездомной собакой?

Если вы заметили бездомную собаку, лучше всего просто пройти мимо. Часто такие животные не проявляют интереса к человеку.

Если собака подходит к вам и выпрашивает еду – не стоит ее кормить. Сначала она может вилять хвостом и вести себя дружелюбно, но впоследствии начнет защищать место, где ее подкармливают, и может проявить агрессию к другим людям.

Если в вашем районе живут бездомные собаки, не отпускайте ребенка на улицу одного.

Что делать с агрессивной собакой?

Если на улице собака внезапно начинает к вам приближаться, рычит и прижимает уши к голове – есть вероятность нападения.

В этом случае:

– не пытайтесь отогнать животное;

– не проявляйте агрессию;

– отступайте, не поворачиваясь спиной;

– не делайте резких движений и не убегайте;

– избегайте зрительного контакта с собакой.

Если животное все-таки пытается укусить, выставьте перед собой любой предмет, например, зонтик. Собаки обычно впиваются зубами в то, что находится ближе всего к ним.

Что делать, если я встретился со стаей?

Стая собак опаснее одиночных животных. Вопреки распространенному мнению, голод не усиливает агрессию собак. Однако уверенность животных возрастает, если ранее они уже нападали на людей.

Старайтесь избегать мест, где живет стая. Но, если встреча неизбежна:

– постарайтесь не смотреть на собак;

– медленно покидайте территорию, где встретили животных;

– если стая облаивает вас, не давайте себя окружить и сбить с ног. Встаньте спиной к дереву, стене или забору и ждите, пока собаки отойдут;

– если вас сбили с ног, максимально прикройте шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук в рукава или под туловище и не двигайтесь, пока собаки не успокоятся;

– убежать от стаи не получится, поэтому лучше звать на помощь прохожих;

– когда собаки отступят, медленно уходите, стараясь не допустить, чтобы они оказались у вас за спиной.

Если вы стали свидетелем нападения стаи на человека, попытайтесь отогнать животных: можно стучать палкой по земле, бросать камни, но не в самих собак, а рядом с ними.

Что делать, если меня укусили?

Если раны серьезные, сразу звоните в скорую по номеру 103.

Обратитесь в поликлинику даже в случае, если раны кажутся незначительными. В поврежденную кожу могла попасть инфекция, включая вирус бешенства, который смертельно опасен.

Если вас укусили вечером или ночью, идите в травмпункт – они работают круглосуточно.

Обязательно пройдите курс уколов против бешенства, который назначит врач.

Промойте рану водой с мылом или дезинфицирующим раствором, при необходимости зажмите ее и перевяжите.

Куда обращаться по поводу бродячих собак?

Для безопасности людей и самих животных важен отлов бездомных собак. Увидев таких, можно обратиться в муниципалитет или администрацию района – животных отловят и поместят в приют.

Региональные власти сами решают, как обращаться с бездомными собаками, и в некоторых случаях, если животное агрессивное, больное или страдает, могут принять решение об эвтаназии.

Как можно помочь бездомным животным?

Поддержать приюты можно разными способами:

– перевести деньги разово или подключить регулярное пожертвование;

– стать волонтером, помогая с уходом за животными;

– привезти в приют необходимые вещи;

Если есть желание и возможность, можно взять собаку домой. В приюте вам помогут подобрать питомца, подходящего под ваш образ жизни, познакомят с животными и расскажут об условиях содержания.

Ранее в siapress.ru писали, что мэрия Сургутского района заплатит 400 тысяч рублей ребенку, которого укусила бродячая собака.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:39, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте работают лучший врач и медсестра России 591
  2. В Сургуте трех вахтовиков сняли с поезда за пьяный дебош 490
  3. Почти половина жителей Югры сталкивалась с абьюзом со стороны начальства 472
  4. ​В «ЮТэйр» объяснили причины массовых задержек рейсов в городах ХМАО 423
  5. ​Тюменская область развивает сотрудничество с Китаем 420
  6. ​В Сургуте больше суток будет перекрыта дорога на проспекте Ленина 316
  7. ​В Сургуте неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшим 271
  8. ​В России таксисты жалуются на китайские автомобили 221
  9. Нужно не гоняться за граффитчиками с дубинкой, а позволить им преображать городские пространства 186
  10. ​В ГД не поддержали идею перевести женщин на удаленку для повышения рождаемости 174
  1. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3641
  2. Транспортную реформу в Сургуте признали провальной 1773
  3. Унылые заборы и разбитые машины: неухоженные уголки Сургута в объективе камеры // ФОТОРЕПОРТАЖ 1737
  4. ​Контраст между прошлым и настоящим 1617
  5. Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777» 1564
  6. «Этот месяц я запомню на всю жизнь. Самое насыщенное и интересное путешествие из всех, что у меня были» 1539
  7. ​В Нефтеюганском районе легковушка попала под самосвал 1401
  8. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 1379
  9. В Нижневартовске группа иностранцев напала на двух девушек возле ТЦ 1340
  10. ​В России предлагают запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» 1325
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 17283
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13654
  3. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4687
  4. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3641
  5. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3586
  6. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3559
  7. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 3123
  8. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 2930
  9. ​К вопросу о фасадах 2836
  10. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 2586

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика