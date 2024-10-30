Эксперты рассказали, как правильно вести себя при встрече с агрессивными собаками

Ближе к зиме собаки часто собираются в стаи у теплотрасс и во дворах. Они прячутся от холода, а затем начинают охранять выбранную территорию. К своей территории собаки могут относить и места, где их подкармливают.

Специалисты Объясняем.рф рассказали, как правильно вести себя при встрече с бродячими собаками и что предпринять, если в вашем районе появилась агрессивная стая.

Как действовать при встрече с бездомной собакой?

Если вы заметили бездомную собаку, лучше всего просто пройти мимо. Часто такие животные не проявляют интереса к человеку.

Если собака подходит к вам и выпрашивает еду – не стоит ее кормить. Сначала она может вилять хвостом и вести себя дружелюбно, но впоследствии начнет защищать место, где ее подкармливают, и может проявить агрессию к другим людям.

Если в вашем районе живут бездомные собаки, не отпускайте ребенка на улицу одного.

Что делать с агрессивной собакой?

Если на улице собака внезапно начинает к вам приближаться, рычит и прижимает уши к голове – есть вероятность нападения.

В этом случае:

– не пытайтесь отогнать животное;

– не проявляйте агрессию;

– отступайте, не поворачиваясь спиной;

– не делайте резких движений и не убегайте;

– избегайте зрительного контакта с собакой.

Если животное все-таки пытается укусить, выставьте перед собой любой предмет, например, зонтик. Собаки обычно впиваются зубами в то, что находится ближе всего к ним.

Что делать, если я встретился со стаей?

Стая собак опаснее одиночных животных. Вопреки распространенному мнению, голод не усиливает агрессию собак. Однако уверенность животных возрастает, если ранее они уже нападали на людей.

Старайтесь избегать мест, где живет стая. Но, если встреча неизбежна:

– постарайтесь не смотреть на собак;

– медленно покидайте территорию, где встретили животных;

– если стая облаивает вас, не давайте себя окружить и сбить с ног. Встаньте спиной к дереву, стене или забору и ждите, пока собаки отойдут;

– если вас сбили с ног, максимально прикройте шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук в рукава или под туловище и не двигайтесь, пока собаки не успокоятся;

– убежать от стаи не получится, поэтому лучше звать на помощь прохожих;

– когда собаки отступят, медленно уходите, стараясь не допустить, чтобы они оказались у вас за спиной.

Если вы стали свидетелем нападения стаи на человека, попытайтесь отогнать животных: можно стучать палкой по земле, бросать камни, но не в самих собак, а рядом с ними.

Что делать, если меня укусили?

Если раны серьезные, сразу звоните в скорую по номеру 103.

Обратитесь в поликлинику даже в случае, если раны кажутся незначительными. В поврежденную кожу могла попасть инфекция, включая вирус бешенства, который смертельно опасен.

Если вас укусили вечером или ночью, идите в травмпункт – они работают круглосуточно.

Обязательно пройдите курс уколов против бешенства, который назначит врач.

Промойте рану водой с мылом или дезинфицирующим раствором, при необходимости зажмите ее и перевяжите.

Куда обращаться по поводу бродячих собак?

Для безопасности людей и самих животных важен отлов бездомных собак. Увидев таких, можно обратиться в муниципалитет или администрацию района – животных отловят и поместят в приют.

Региональные власти сами решают, как обращаться с бездомными собаками, и в некоторых случаях, если животное агрессивное, больное или страдает, могут принять решение об эвтаназии.

Как можно помочь бездомным животным?

Поддержать приюты можно разными способами:

– перевести деньги разово или подключить регулярное пожертвование;

– стать волонтером, помогая с уходом за животными;

– привезти в приют необходимые вещи;

Если есть желание и возможность, можно взять собаку домой. В приюте вам помогут подобрать питомца, подходящего под ваш образ жизни, познакомят с животными и расскажут об условиях содержания.

Ранее в siapress.ru писали, что мэрия Сургутского района заплатит 400 тысяч рублей ребенку, которого укусила бродячая собака.