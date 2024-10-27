В День работников автомобильного транспорта рассказываем историю ветерана транспортной сферы ПАО «Сургутнефтегаз»

Сургутнефтегазу Рафил Аглуллович Мухамадиев отдал 42 года. Сегодня он трудится машинистом паровой передвижной депарафинизационной установки (ППДУ) 5 разряда автоколонны №2 управления технологического транспорта НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарность и почетную грамоту Министерства энергетики РФ, звания «Почетный нефтяник», ветерана труда Сургутнефтегаза и ветерана труда РФ.

С задорной улыбкой Рафил Аглуллович вспоминает юные годы, как в 1982 году перебрался из Казани на Север и устроился водителем в НГДУ «Федоровскнефть», как каждое его утро начиналось с дороги в автопарк легковых автомобилей, который располагался близ сургутского мясокомбината. И как с «рождением» НГДУ «Комсомольскнефть» (1987) часть штата и автопарка была переведена в новое управление. Как в этом коллективе пересел на бортовой ГАЗ-66 и участвовал в строительстве поселка Федоровского:

«С первых дней работал на огромной площадке, отведенной под новый муниципалитет Сургутского района. Там стоял единственный вагончик, и вокруг грохотала техника. Бригады начинали строить котельную, общежития, столовую... А я обеспечивал рабочих баллонами с кислородом и пропаном. После был у меня КрАЗ-255, который водители между собой называют «лапоть», на нем развозил топливо по кустам. А с 1987-го управляю машинами, оснащенными ППДУ: сначала КрАЗ-257, потом «Уралом-43-20», «Уралом-43206». Моя работа полностью зависит от назначения паропередвижной установки: вместе с операторами по добыче нефти и газа в холодное время года отогреваем замерзшие задвижки на запорной арматуре, а с приходом тепла готовим ее к летним ремонтам – снимаем те же задвижки, пропариваем и резервируем. Сопровождаю и бригады капитального ремонта скважин: во время работы скребков в скважине установка участвует в очистке замазученных труб, осуществляя их пропаривание. По заявкам мы выезжаем на территории цехов, месторождений НГДУ «Комсомольскнефть» и в город – то есть по маршруту вдоль всего нефтепровода. Со стареньким «Уралом» случалось попадать в экстремальные ситуации. Как-то в минус 57 градусов отправился на Конитлорское месторождение, за пару километров от пункта назначения машина заглохла. Далеко вокруг местность открытая и пустая. Попробовал сам что-то предпринять, починить, но руки на морозе моментально задеревенели. Еле добежал до ближайшего обогреваемого помещения.

Новый «Урал» получил лет 8 назад, он другой модификации: управление на автоматике; спираль, насос, тумблер нагреваются с помощью электроники; температура и наполнение баков отражаются на дисплее в кабине; пневматическое включение и переключение передач, гидравлика, сигнализация – все через запрограммированные кнопки.

Гаражи и ремонтные мастерские в управлении давно теплые, хорошо оборудованные. Нынешнему поколению намного легче стало работать: созданы условия, о которых мы, первопроходцы, и мечтать не могли. Покажи нам в прежние годы кусочек этой жизни – подумали бы, что сказка.

Мы, конечно, всякое видели, когда с первых кустов осваивали Сарымское, Савуйское, Конитлорское месторождения. Пробирались к ним по бездорожью, а добравшись оставались там на неделю – настолько непреодолимы были эти пути. Питьевую воду на объекты не доставляли. Часто ползали в грязи – чинили машины под открытым небом. В холода грелись у факелов. Всего и не опишешь. Случалось, и сердце по родине тосковало, но вроде так сложилось, что надо было нам здесь новую жизнь строить, вот и кожилились. Сейчас вспоминаю и думаю: что мы за люди такие, раз все это вынесли – из титана что ли? Наверное, судьбой выбраны обживать северный край – ведь ни сложностей не боялись, ни усталости, умели радоваться каждому дню и довольствоваться тем, что есть. А ведь красиво жили – как в кино! Тяжело, но красиво. Думаю, не зря я сюда приехал – доволен своей судьбой. Все трудности мы преодолели, все тропы для молодых протоптали, им остается работать в удовольствие и не забывать отцов-первопроходцев».