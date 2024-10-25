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​Контраст между прошлым и настоящим

В рубрике «Доска почета» − ветеран труда и основатель трудовой династии ПАО «Сургутнефтегаз»

​Контраст между прошлым и настоящим
Основатель династии Александр Шкарбан со старшей дочерью Илоной. Фото Сергея Балашова

Наш новый герой рубрики «Доска почета» Александр Шкарбан начал свой трудовой путь 45 лет назад: отслужив в армии, он вернулся на Родину и сел за «баранку» огромного панелевоза. Спустя четыре года решил внять совету земляка и отправиться на заработки в Западную Сибирь. Через иллюминатор самолета молодой человек смотрел на расстилающуюся внизу тайгу, подмигивающую многочисленными голубыми глазницами озер, и строил планы. В тех мечтах он не предполагал, что, спустя годы, станет уважаемым в коллективе ветераном труда и даже основателем трудовой династии ПАО «Сургутнефтегаз».

В августе 1982 года Александр Шкарбан, новоиспеченный водитель управления технологического транспорта (УТТ) НГДУ «Федоровскнефть», принял производственный трал. Поначалу его пугал «дикий край»: для бархатного летнего месяца в Сургутском районе было холодно, кругом простирались мрачные болота, нефтяные поселки базировались прямо на промысле – в тайге, без намека на малейшее благоустройство.

С коллегами в рабочем поселке Старая Федоровка, 1983 г.

По примеру коллег Александр построил себе балок (примитивное временное передвижное жилье – прим. автора), через год в этот «дворец» привез на санях молодую супругу. В 1984-м у четы Шкарбан родилась дочь Илона.
В ноябре того же года для семей, обслуживающих Федоровское месторождение, был образован новый поселок, который, как и промысловый объект, именовали в честь легендарного геологоразведчика.

«На отсыпку этой строительной площадки мне поручили доставить первый бульдозер, – рассказывает Александр Андреевич. – Долго я на трале искал место будущего муниципалитета: с картой плутал по лесу, добрался лишь до дожимной насосной станции №9 (ДНС-9), там и разгрузился. Прибыл назад, а меня разворачивают завершить доставку: оказывается, за ДНС нужно было свернуть на зимник (специально намороженная трасса для передвижения по тайге производственного транспорта – прим. автора) и продолжать путь. В итоге припарковал бульдозер на нужном пустыре, где сейчас посреди благоустроенной территории возвышается красивейшее современное административное здание НГДУ «Комсомольскнефть» – невероятный контраст между картинами того и нынешнего года! В 1985-ом снесли наш балок, взамен выдали крохотную однокомнатную квартиру в одном из первых домов капитального исполнения, возведенного по моспроекту (с небольшой жилой площадью). Это здание по улице Ленина, 2 за его длину (12 подъездов) в народе до сих пор называют «китайской стеной».

За свою практику в Сургутнефтегазе Александр Шкарбан управлял КАМАЗом, Tatra, Kenworth, ГАЗель, «ГАЗ Соболь» и Volkswagen, 2003 г.

А после случилась реорганизация, в результате которой было образовано НГДУ «Комсомольскнефть», в его составе автоматически оказалась часть водителей коллектива. Предприятие с первых дней достойно держит шефство над Федоровским, участвуя в строительстве и благоустройстве нефтяного поселка, обеспечивая людям трудовые места и комфортную жизнь.

Несколько лет Александр Шкарбан трудился в управлении водителем-наставником. Первые 11 лет водил КАМАЗ и относился к этому «железному коню», как к родному. В дальнейшем все также, по бездорожью, управлял Tatra, Kenworth, затем пересел на ГАЗель, больше 10 лет водил «ГАЗ Соболь» и 13-й год выполняет свои обязанности на Volkswagen: Александр Андреевич намотал на нем 500 тысяч пробега, получил звание ветерана труда Сургутнефтегаза, ветерана труда России и нагрудный знак «За безаварийную работу I степени», пополнил наградной комплект Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ.

Первые 11 лет Александр Андреевич водил КАМАЗ и относился к своему «железному коню», как к родному.

Супруга нашего героя Любовь Шкарбан с января 1984 года по октябрь 2003-го трудилась в отделе кадров УТТ «Федоровскнефть», затем воспитателем детского сада «Мишутка» (дошкольные учреждения до определенного момента функционировали в структуре Сургутнефтегаза). Сегодня Любовь Николаевна на заслуженном отдыхе.

«В 1991-м мы переехали в трехкомнатную квартиру федоровской новостройки, в этих уютных стенах появилась на свет вторая дочь Настя, продолжает рассказ Александр Шкарбан. – Обе девочки по окончании школы получали профессиональное образование по направлению от предприятия. Илона в 2006 году начинала трудовой путь в одном из комплексных цехов добычи нефти и газа НГДУ «Комсомольскнефть» простым оператором ЭВиЭМ (на тот момент я старался помочь ей разобраться в марках автомобилей, их назначении, что было необходимо в ее деятельности), сейчас она занимает должность заместителя начальника отдела кадров. Анастасия с 2014-го семь лет отдала управлению, стала победителем 1 этапа Научно-технической конференции молодых ученых и специалистов Сургутнефтегаза 2021 года, сегодня работает референтом I категории секретариата управления делами ПАО «Сургутнефтегаз». Обеих дочерей смогли обеспечить жильем. Старшая Илона подарила нам внучат Назария и Даниила – двух будущих нефтяников.
А наш поселочек давно стал комфортным и очень привлекательным. Свободное время мы проводим на любимой даче или с удовольствием гуляем по красивым улочкам и паркам. Жизнь удалась!»

Более 100 лет в общем отдала семья Шкарбан-Давлетовых на благо Сургутнефтегаза. Их родственники также трудятся в Сургутском УБР-1, НГДУ «Сургутнефть», ЦПТО и «СургутНИПИнефть».


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25 октября в 11:28, просмотров: 944, комментариев: 0
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