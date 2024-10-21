Новые лица в правительстве Югры: чего ждать от команды Кухарука?

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают изменения в правительстве Югры спустя полтора месяца после избрания нового губернатора Руслана Кухарука. Кто из старых кадров ушел, а кто пришел на их место? Какие новые вызовы стоят перед регионом, и что это значит для внутренней политики и муниципальных управлений? Узнайте о ключевых назначениях и кадровых перестановках в правительстве округа.

Дмитрий Щеглов: В Югре новое правительство. Руслан Кухарук, в начале сентября избранный губернатором, представил новую структуру и новый персональный состав исполнительной власти нашего региона. Там пришли новые тюменцы, ушли старые югорчане, и есть, о чем подумать, есть, что проанализировать. Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну поехали. Итак, из главных вещей, давай просто будем по ходу объяснять и по ходу комментировать происходящее. Из 14 замов, которые были у губернатора Югры, пока сохранились все 14, в смысле как должности, из них есть одна должность вакантная. Угадай, какая? Это должность первого заместителя губернатора по идеологии, внутренней политике и СМИ. Ее ранее занимал Алексей Шипилов, известный в округе человек, 9 лет он проработал в этой должности, он сургутянин, соответственно, он уже достаточно давно и достаточно плотно занимал эту должность. По слухам, покинул он ее самостоятельно, то есть Руслан Кухарук не планировал его просить идти на выход. Косвенно подтверждается это как раз тем, что эта должность осталась вакантной. То есть пока Руслан Кухарук не нашел никого, кто мог бы эту должность занять.

Ну и, как говорят эксперты-политологи, зам по идеологии – это штучный товар, его сложно найти, и их не так много по всей России, и искать их – то еще приключение. Давай с этого пункта. То есть Алексей Шипилов как будто бы сам покинул состав правительства, его Руслан Кухарук добро проводил, поблагодарил, наградил за безупречную службу медалькой, и теперь у нас в Югре нет заместителя по идеологии. Что ты по этому поводу думаешь?

Т.С.: На самом деле, действительно кресло важное. Если функционал сохранится такой же, как был у Шипилова, то бишь не только средства массовой информации и идеология, но и вся внутренняя политика, то мы понимаем, что в нынешних реалиях это, в общем-то, да, почти второй человек. Почти второй человек в регионе, который забирает на себя всю проблематику внутренней политики. А проблематика серьезная, потому что даже такие процессы, как выборы всех уровней, проходят под очень серьезным контролем администрации президента, и на регионы возлагаются большие нагрузки в этих вопросах.

Можно сказать: у нас же почти все выборы предопределены. Но так, да не так. Все-таки перед регионами стоит задача не допускать роста социальной напряженности так называемой, исключать конфликты социальных групп, показывать высокие рейтинги поддержки и одобрения действий местной или региональной, тем более, федеральной власти. В общем, набор задач, который стоит перед каждым управлением внутренней политики любого региона, он очень широкий.

Плюс, надо ведь не только работать с Москвой, а и еще выстраивать взаимоотношения с, если мы говорим о Югре, 22 муниципалитетами, и это тоже большое такое направление работы. Алексей Шипилов – да, он сургутянин, он такой, известный в городе человек, он выходец команды крупного предпринимателя нашего югорского, Алексея Андреева, который руководит крупнейшей дорожной компанией…

Д.Щ.: «Автобан».

Т.С.: Да, «Автобан». Который фактически главный по дорогам в нашем регионе. И в результате определенных каких-то личных коммуникаций между Натальей Комаровой и Андреевым Алексей получил в свое время эту должность. Я помню тот момент, Наталья Владимировна была в изнурительном поиске кандидатов на эту должность, и я даже определенным образом как-то так вот немножко в этом деле не то, чтобы участвовал, но мог принять участие, и я поэтому говорю. И это не тот случай, когда Комарова точно знала, кого она примет на эту работу, тяжелую и очень ответственную работу, после Владимира Гончарова. Нет, ошибаюсь, Владимир Гончаров – это был еще у Филипенко кадр. А у Комаровой был Петров.

Д.Щ.: Да, Илья Петров.

Т.С.: Илья Петров, который позднее ушел на московские хлеба и где-то даже возглавил совет директоров аэропорта Шереметьево, так, на минуточку. То есть, в общем-то, такие у него складывались карьерные перспективы. Короче говоря, это то, что касается идеологии. Кто будет сейчас у Руслана Кухарука – понятия не имею, и просто любопытно посмотреть на этого человека отважного.

Но надо понимать одну простую вещь: все-таки действительно влияние тюменской так называемой административной политической школы на процессы кадровые в Ханты-Мансийске ощущается, потому что никто же не скрывает, что Кухарук – это представитель тюменской управленческой команды, элиты, и он максимально использует доступные ему кадровые резервы, которые он будет перетягивать из тюменского региона, а может быть, даже из других регионов, но которые связаны с Тюменью вот этой самой пресловутой тюменской школой, в Ханты-Мансийск.

Кстати говоря, когда у нас был разговор с Натальей Владимировной Комаровой на тему того функционала, которым занимался Алексей Шипилов, она мне так и сказала: «У меня ведь нет на привязи команды, которая стоит на простое, и которой просто я оплачиваю простой, и в любой момент я могу эту команду за собой перетягивать с одного места на другое. Точно так же ищу в рынке», – сказала она мне тогда. Вот, судя по всему, у Кухарука несколько проще в этом вопросе ситуация благодаря как раз-таки тюменской управленческой команде, которая на Тюмени, на Тюменской области апробирует многие управленческие технологии, дальше их распространяет, хотите если, в каком-то смысле на Курган, в каком-то смысле на Екатеринбург, по многим муниципалитетам самой Тюменской области. И это поможет Кухаруку быстрее закрыть базовые кадровые задачи, которые стоят перед ним, и сформировать правительство. Поэтому я не думаю, что и по идеологическому сектору возникнут какие-то проблемы.

Тем более, что наличие такого мастодонта, мощнейшего абсолютно аппаратчика, как Сергей Сарычев, который был…

Д.Щ.: Ну так вот, Сарычева и Белявского вторых нет, они тоже по одной штуке присутствуют в Тюменской области.

Т.С.: Да, но Сарычев есть, как коуч-менеджер, как гуру, как преподаватель мастер-классов. Кстати говоря, тот же Алексей Шипилов много очень консультировался с Сарычевым в свое время, когда Сергей Сарычев был первым вице-губернатором Тюменской области и отвечал за внутреннюю политику. То есть вот эти все контакты, надо понимать, они на рабочем уровне осуществляются постоянно. Не было никаких проблем Хантам позвонить в Тюмень: «А что вот вы думаете об этом, о том-то?» При том, что определенную ревность это, конечно, у первых руководителей вызывало, но на уровне рабочего, человеческого, вот такого личностного контактирования это всегда делалось, и, в общем-то, давало какие-то свои результаты. Так что, я думаю, и по направлению внутренней политики не должно никаких проблем серьезных возникнуть у нынешнего губернатора Югры.

Д.Щ.: Да, продолжим еще по некоторым пунктам. Был у Натальи Комаровой очень доверенный человек, она занимала разные посты, была и советником губернатора, и заместителем губернатора, которая курировала культуру, спорт, молодежную политику, Елена Шумакова. Елена Шумакова покинула правительство автономного округа. Ее заменила, и это оказалась по факту самой высокопоставленной заменой, потому что Елена Майер – единственный директор департамента Тюменской области, перешедший в правительство Югры. И вот именно Елена Майер стала заместителем губернатора, который курирует культуру, образование, спорт и молодежную политику. Это тоже такой заметный момент.

Все остальные, кто перешел из Тюмени, их там тоже несколько человек, они уже были или заместитель директора департамента Тюменской области, или вице-мэр Тюмени. В итоге примерно сейчас штук пять заместителей из Тюмени, и остальные все заместители практически либо из Югры, либо из предыдущей команды.

Азат Ислаев, например, знаковый чиновник из правительства Комаровой, остался в должности. Вера Дюдина – тоже мастодонт из правительства, она даже была еще до Комаровой – осталась на должности. Всеволод Кольцов остался в должности, который курирует социальную политику. И Эдуард Исаков – это вот тот самый новый член правительства, новый заместитель губернатора, но он югорчанин, и он давно уже живет в Югре, и он раньше представлял, например, Совет Федерации. Вот такие примерно у нас есть передвижения в окружном правительстве.

Т.С.: Мы будем видеть передвижения дальше – это понятно. Сейчас формируется команда, для того чтобы приступить к управлению регионом здесь и сейчас. По ходу мы увидим дальше замены. Надо вспомнить, что при Наталье Комаровой ротация в правительстве ХМАО была просто безумной.

Д.Щ.: Да-да.

Т.С.: То есть наблюдатели не успевали запоминать фамилии, она достаточно беспощадно меняла своих помощников, заместителей и прочих игроков, и никаких сантиментов по этому поводу не испытывала. Правительство – это живой организм. Сейчас кто-то остался от прежней команды. Та же Вера Дюдина, она при Филипенко была уже заместителем по финансам, она очень мощный финансист, она действительно очень квалифицированно работает с бюджетом. Но это еще кадр, скажем так, собянинско-чемезовской команды, которая из Ханты-Мансийска в свое время переместилась в Тюмень, потом как-то распределилась по стране, не будем все эти послужные списки говорить. Но Дюдина сумела, ну, она не сумела, ей нечего уметь, она просто это делает мастерски, работа с бюджетом – это просто ее мастерство, и логично, что она продолжила работу. Тем более, что идейно связь ее с тюменской командой, она прослеживается, и тут никаких противоречий психологических не возникнет.

Шумакова – ну тут все понятно. Шумакова была всегда правой рукой у Натальи Комаровой. Наверное, у нового губернатора должна быть своя правая рука, левая рука, и здесь ему психологически привязанные к бывшему руководителю региона люди не совсем нужны. То есть это нормальная вещь при смене любой команды. Мы сейчас видим далеко не конечный вариант правительства, это надо понимать.

Д.Щ.: Ну да. Еще один нюанс, который стоит упомянуть. То, что мы говорили ранее, предполагая, что Руслан Кухарук в некоторой степени перенесет структурный характер, архитектуру правительства из Тюмени в округ. И там как раз был разговор о том, что главы муниципалитетов в Тюменской области заседают в правительстве с правом совещательного голоса, ну так, чтобы слышать, что происходит, и как-то что-то говорить по этому поводу. А теперь выяснилось, что в правительство Югры вошло только два мэра. Это мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Пока что других глав муниципалитетов Руслан Кухарук в правительство не включил.

Т.С.: А что значит? То есть они с правом совещательного голоса, как главы муниципалитетов?

Д.Щ.: Да. Возможно, считается, что это два самых эффективных, матерых главы, которые в настоящий момент имеются в активе у муниципальных команд округа. Но есть предположение, опять же, то есть наблюдатели предположили, что, возможно, в дальнейшем могут быть перемены в структуре управляющих команд муниципалитетов, и тогда уже постепенно, видимо, будут как-то их дополнительно включать отдельными решениями в состав правительства. А может быть, и нет. Может быть, там какой-то другой замысел, мы этого пока не знаем.

Т.С.: Возникает вопрос: почему Трубецкой, а не, например, Максим Слепов?

Д.Щ.: Ну да, почему Слепов не вошел, или глава Нижневартовска, или Нефтеюганска.

Т.С.: Мое предположение следующее: первое, либо муниципальные руководители в правительстве Югры будут ротироваться, как по принципу госсовета или…

Д.Щ.: Как в Совете безопасности или в Госсовете меняются постоянно люди, в зависимости от…

Т.С.: Есть какая-то норма, когда посидел полгода, меняешься и потом дальше. И я не знаю, как… Кто у нас председательствует в Совете безопасности ООН каждые полгода или год, каждая страна новая. Или в том же Евросоюзе каждые полгода новый формально председатель. Может быть такая система, и она, кстати, не лишена смысла. То есть каждые, я не знаю, полгода или год они проходят, они смотрят на работу правительства. Правительство, соответственно, смотрит на них. Может быть, они получают какие-то дополнительные поручения, задачи, выполняют их через уже инструментарий правительства. И таким образом, может быть, формируется кадровый резерв.

А вторая версия, я думаю, такая: Максим Слепов новый мэр Сургута, перед ним стоит колоссальный объем задач, колоссальный, вот просто. Мы уже примерно понимаем, какие претензии ко всем предыдущим командам управленческим по Сургуту были, какие задачи ставятся перед Слеповым. Плюс, безусловно, перед ним ставится и ряд политических задач, связанных, о чем мы говорили пару месяцев назад, связанных с развитием политической ситуации в стране. На этом фоне есть соседний же мощнейший муниципалитет, тоже с очень опытным руководителем, с руководителем, я имею в виду Андрея Трубецкого, у которого явно прослеживаются политические амбиции. Я предполагал, что он тоже мог бы быть претендентом на должность главы Сургута, он может быть претендентом на какую-то позицию в правительстве округа. Может быть, ему таким образом дают возможность свой на уровне муниципальном нереализованный потенциал реализовать.

Опять-таки, ничего страшного в этом я не вижу, если муниципальные руководители будут каким-то образом через правительство проходить, не как наблюдатели, как наблюдатели они каждое заседание там сидят. Правительство проходит в присутствии большинства муниципальных глав, и все они прекрасно слышат и знают, о чем говорят на правительстве, о чем говорят на каждом заседании Думы. А вот именно как в каком-то смысле работник правительства, с какими-то полномочиями и с какими-то задачами – это уже другая история, это поинтереснее будет. И я думаю, нормальная эта практика, конечно, надо было так делать.

Д.Щ.: Ну что ж, да. Давайте посмотрим, как это будет развиваться. Мы, конечно же, еще не раз об этом поговорим. А вы комментируйте, дорогие наши зрители и читатели, что вы думаете по поводу перемен в правительстве Югры. Читайте полностью расшифровку нашего разговора на siapress.ru. И ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, у нас много всякого интересного. Так что, мы с вами еще увидимся и поговорим про важные для Сургута и округа темы. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.