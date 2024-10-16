Югра теряет миллиарды на пособия: как остановить приток мигрантов?

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают возможное введение ценза оседлости в Югре для получения социальных пособий и услуг. Только за один год количество получателей пособий выросло на 40 тысяч семей, поэтому из окружного бюджета пришлось выделить лишние 5 млрд рублей на исполнение этих обязательств. Обсуждаем, как рост числа мигрантов влияет на бюджет Югры и возможные пути решения проблемы. Присоединяйтеськобсуждению!

Дмитрий Щеглов: В Югре все ближе маячит ценз оседлости для получения всяких социальных полезных услуг и пособий. Почему я так считаю? Потому что в Думе Югры совсем недавно разгорелась интересная дискуссия, о чем нам в интервью рассказал депутат Ринат Айсин (ссылка будет в описании). Давайте я вам опишу ситуацию в общих чертах.

В Югре пособия для семей с детьми получали год назад 100 тысяч семей. Спустя год, их количество выросло: было их немногим более 100 тысяч, а стало 150 тысяч семей. То есть из этого следует, что либо к нам приехало, условно говоря, 40 тысяч семей, которые стали получать эти самые пособия, или у нас такое количество людей стали резко бедными, что они стали претендовать на эти пособия, или что-то такое странное происходит.

Реалистично выглядит такая схема: какие-то люди приезжают, регистрируются в Югре для того, чтобы получить эти пособия, и потом, условно говоря, откатываются обратно в какой-нибудь свой регион. Но 50 тысяч семей, извините меня, это 150-200 тысяч человек. Югра точно за год не выросла по населению на такое количество людей. Вопрос этот стоит нашему бюджету окружному 5 миллиардов, то есть это еще плюс 5 миллиардов, для того чтобы оплатить все эти самые пособия в течение этого года. Деньги немалые, на них можно построить 5 хороших школ, таких, добротных, ну или еще много чего.

Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мой коллега Тарас Самборский на связи. И мы начинаем обсуждение этого вопроса. Поехали. Тарас, что думаешь по этому поводу? Как бы ты объяснил, может быть, эту вот коллизию, которую внезапно обнаружили наши окружные депутаты?

Тарас Самборский: Никакой коллизии нет. Люди не дураки, они едут туда, где им бесплатно раздают деньги. Что ненормального в этом поведении? И ты бы так сделал, и я бы так сделал, так сделал бы любой. Другое дело, что вот как назвать тех, кто ни за что ни про что налево-направо раздает деньги бюджетные? Вот просто первому встречному. идет человек по улице, прохожий, подходит к нему работник какого-нибудь государственного департамента и говорит: «На тебе денег, хочешь?» Ну, кто откажется? Вот примерно так выглядит в этом аспекте социальная политика Югры. На что она направлена, совершенно непонятно, потому что, кто едет? Едут, естественно, со всех регионов страны. Ну, я так понимаю, вот эти вот 150 тысяч получателей пособий, то бишь 150 тысяч…

Д.Щ.: Ну да, 50 тысяч семей, давай будем так. Сколько там народу в этих семьях мы не знаем, но явно больше трех, то есть от трех и более, потому что это семьи с детьми.

Т.С.: А плюс 50-процентный рост за год – кто это? Это те, кто могут легко поменять формальное место жительства, свою регистрацию. Это в первую очередь, конечно же, регионы России бедные: это кавказские республики, это регионы, где, скажем так, уровень дохода на душу населения ниже, чем у нас, и где не дают таких пособий. Где власти, видимо, умеют считать деньги, а не сорить ими налево-направо. Не знаю, какая доля здесь стран ближнего зарубежья в первую очередь, но у нас вообще вся миграция строится из двух потоков: внутренняя миграция – это миграция из бедных российских регионов (это Кавказ, это, я не знаю, Курган, вот это области такого порядка); и внешняя миграция – это Средняя Азия – вот и все. Что-то я не знаю, что у нас из Америки мигранты, откуда-нибудь из Японии, не видел, хотя вот японская одна семья родила у нас в роддоме. Они едут за чем? Получить деньги из нашего регионального бюджета. Нужны ли они Югре? Ну, что они взамен дают? Югра им дает деньги. Вот они просто купили билет на поезд или на машине приехали, им дали деньги и каждый месяц отстегивают, И в год 5 миллиардов. Не 5 миллиардов, на самом деле там есть еще всякие…

Д.Щ.: Ну да, больше. Это плюс 5 миллиардов к каким-то другим миллиардам.

Т.С.: Вот-вот-вот. Речь идет об огромных суммах, которые раздаются просто первому встречному. Что эти люди прекрасные в ответ предлагают Югре: какой-то труд, какие-то навыки? Что они дают, чтобы у Югры вырос региональный валовый продукт, из которого они, соответственно, будут платить вот эти вот миллиарды? Ничего. Как ты правильно заметил, скорее всего большинство этих получателей пособий здесь физически даже и не живут. Они зарегистрированы где-то и прекрасно продолжают на свои счета в своих регионах получать эти пособия, эти деньги. Вот и все. Нормальна эта ситуация? Абсолютна ненормальна, она неестественна, она какая-то противоестественная. И этот перекос социальной политики, он объясним. На самом деле, нагонять население Югры начал еще Александр Васильевич Филипенко. При нем пошел стремительный рост населения, а он пошел за счет граждан пенсионного возраста. При нем в Югру стали фактически вот этими социальными дотациями засасывать пожилых людей, которые составляли электоральную основу для всех выборов. Естественно, человек, который получает от власти те или иные деньги, бесплатно, вот просто ни за что, этот человек будет, а если это еще и пожилой человек с минимальным запросом требований к власти, этот человек будет очень лоялен, он будет голосовать всегда на всех выборах, как ей надо. Вот это вот с тех времен.

Потом это как-то там продолжилось, видоизменилось , и последние годы мы наблюдаем просто стремительный прирост миграционного населения из регионов бедных российских и из Средней Азии. Вот, что мы наблюдаем. Надо с этим бороться? Я считаю, что надо. Потому что этих денег никогда не будет хватать. Мы на примере Сургута много раз разбирали: проблема нехватки денег на строительство школ и детских дошкольных учреждений. Вот у нас власти любят отчитываться: «Мы построим столько-то новых садиков». А зачем вы их построите? Вы их построите не для того, чтобы существующему населению сделать жизнь лучше, чтобы в группе или в классе сидело не по 40 учеников, а по 15. Вы же не для этого строите новые школы.

Вы строите для того, чтобы новые люди приехали с кавказских республик, с бедных регионов Российской Федерации, из стран Средней Азии и сели на наше пособие, и вы для них строите эти новые бюджетные учреждения. Это бессмыслица абсолютная, потому что вы всегда будете догонять. Вы никогда не закроете ни одной проблемы, и вам не хватит денег. И мы поэтому видим тяжелую достаточно ситуацию в медицинских учреждениях сургутских. Мы заходим в коридор, видим, кто там сидит. Мы открываем любую дверь, в любой кабинет, видим, кто там осуществляет прием. И мы понимаем, что медицина тоже уже не справляется с этой нагрузкой. Потому что мы не попадаем к докторам. Либо, чтобы ты попал к какому-то доктору, ты уже идешь через платное отделение. И вот так вот на примере разных отраслей социальной сферы мы наблюдаем, как эта самая социальная сфера ухудшается по своему качеству, по своему смысловому содержанию.

А как надо поступать? Как это делают многие и регионы, и просто государства? Самая очевидная вещь: вводится ценз оседлости. Это социальная норма, которая отсекает вот этих всех халявщиков, получающих халявные социальные пособия. Если ты хочешь получать от государства государственную защиту в том или ином виде, ты обязан здесь, первое, быть официально трудоустроенным, если ты по возрасту должен трудиться, только официальная заработная плата, официальный доход, декларируемый, с обязательной подачей не только в налоговую инспекцию, но и, кто у нас заведует, Министерство Внутренних дел, вот этими всеми процессами, это УФМС, свои декларации с ежегодным или раз в два года подтверждением своих доходов.

Доходы не могут быть меньше определенного уровня. Не символического какого-то прожиточного минимума, а уровня, определяемого как средний доход на душу населения в данном регионе. В Югре он высокий, и поэтому надо как-то это подтверждать. Второе, это обязательная официальная регистрация жизни, с обязательным договором, если ты арендатор, или владения собственностью. А то же Министерство Внутренних Дел должно проверять, не прописано ли по этому адресу еще тысяча человек. Если прописано, там включаются свои механизмы, вплоть до уголовного преследования, потому что это незаконная предпринимательская деятельность.

И тогда, при соблюдении вот этих трех позиций, то есть, еще раз, ценз оседлости, и он не должен быть 3 года, безусловно, речь идет о 10 лет минимум. То есть 10 лет, как люди получают, я не знаю, гражданство другой страны. Живи тут, отчитывайся каждый год, и ты будешь через какое-то время гражданином со всеми причитающимися тебе государственными подарками. Официальное трудоустройство и официальное место жительства.

Есть, конечно, еще другие вещи для иностранцев: это сдача экзамена на русский язык, на обществоведение, или что там, география, история страны, общие какие-то параметры, для того чтобы дети… Дети, кстати, не должны сдавать экзамены, детей предполагается, что школа должна учить. Но ребенок, который воспитывается семьей, знающей русский язык, все-таки будет более подготовленным к походу в детский сад или в школу. Вот когда, кстати говоря, некоторые местные политики заявляют, что надо запретить не знающим русский язык поступать или учиться в школах, это, конечно, дискриминация. Слушайте, во всем мире, если ты не знаешь язык, ты идешь в школу, и тебя этому языку учат. Другой вопрос: готовность, твоя готовность, как негражданина России или незнающего русский язык, интегрироваться в местный социум. Тут огромная работа на местных властях. Но для того, чтобы эту огромную работу на местные власти сокращать, надо прекращать этот безумный поток мигрантов. Просто безумный, бессмысленный.

Они не нужны, они не производят ни регионального, ни местного валового продукта серьезного, понимаете. Наполнить местную экономику дворниками, кассирами, охранниками и водителями такси можно, не так сильно раздувая население региона за счет получателей вот этих пособий. Надо развивать свою экономику, надо работать с местным малым, микро и средним бизнесом, давать им налоговые льготы, мы об этом тоже много говорили, стартаперам, предпринимателям, которые выпускают продукцию местную, вот просто создают продукт из ничего.

Налог на имущество совершенно тупой, глупый в Югре. Вот понимаете, просто дерут миллионы, люди не могут направлять деньги на амортизацию своих производств, своих каких-то объектов недвижимости, каких-то, я не знаю, заводов, цехов. Надо работать с местной публикой для начала, а не раздавать эти миллиарды просто первым встречным. И, если деньги перенаправить на поддержку местного предпринимательского сообщества, то это сообщество будет создавать новые рабочие места. Оно само будет нанимать на официальную зарплату тех же мигрантов, если ему выгодно нанимать мигранта на зарплату, на официальную, а этот мигрант хочет тут закрепляться и жить, он будет показывать официальную зарплату, он будет показывать официальное место регистрации, он будет ждать свои 5-10-15 лет для прохождения ценза оседлости. Тогда он будет заинтересован жить в этом регионе. По-другому будет строиться совершенно вся экономическая и социальная модель региона. А сейчас это, я не знаю, это какой-то Евросоюз: приезжайте, кто хотите, берите наши деньги и делайте тут, что хотите – вот, как это выглядит.

Д.Щ.: Когда я обсуждал это дело в интервью с Михаилом Селюковым – это депутат Думы Югры, кстати говоря, ссылочка будет в описании, посмотрите, там очень много интересного про мигрантов. Так вот, он говорил о том, что ценз оседлости имеет смысл, и при этом можно каким-то комиссионным способом отключать ценз оседлости для конкретных специалистов. То есть, условно говоря, если приехал какой-то офигенный микробиолог, или очень важный врач, или кто-то еще такой серьезный, чтобы была какая-то комиссия, которая работает хорошо, прозрачно, и которая бы сказала: «Вот ты будешь сразу получать все, потому что ты нам нужен, ты наш ценный кадр, мы хотим, чтобы ты здесь жил и получал социальные блага, и давал свои знания, свои налоги, и свою жизнь, образование и все, что у тебя есть, на благо нашего региона». Ну вот, возможно, в этом есть смысл.

Т.С.: Ну да, но это называется «квоты». Я должен был четвертым пунктом назвать квоты. Конечно же, регион, каждый регион, формирует список квот на рабочие места, на которые он открывает окно для мигрантов из соседних… Ну, из мигрантов-иностранцев. Рынок труда в России, он не ограничивается региональным, поэтому в данном аспекте мы тут это не обсуждаем. Это квоты, естественно. И предприятия бросают заявки, кто этим занимается, Департамент социальной поддержки, или как это, или, может быть, это что-то с трудом связанное, трудовая инспекция, биржа труда какая-то государственная. И эти квоты проходят, регистрируются. И регион знает, что в год, я не знаю, 20 или 30 тысяч специалистов, которых нет здесь, их нельзя на местном рынке купить, могут здесь появиться. Квота – это не просто возможность через квоту и, тем более, за взятку проникнуть. Квота – это же целый инструментарий, под который точно так же прописываются: официальная заработная плата, доход, официальное место жительства и так далее – все вот эти вот вытекающие процессы.

То, о чем говорит Селюков, тоже это квота, но там немножко другое. Это специалист высокой квалификации, который нужен региону. Вот по этому пути, например, в свое время пошел ректор Сургутского университета Назин, который пригласил из Казахстана огромное количество, ну, и из других регионов, но Казахстан – другая страна, из Казахстана огромное количество профессорского состава и преподавательского. Вот был такой опыт. Но тогда не было законодательно вообще это никак регламентировано, это был его такой опыт. Он за короткий срок просто сформировал профессорско-преподавательский состав большого университета, чему мы все тогда удивлялись. Но квоты – да – это хорошая, очень важная вещь, это нужно делать.

Д.Щ.: Ну что ж, мы будем завершать наш разговор на сегодня. Комментируйте, высказывайте свои мнения, что вы думаете по поводу ценза оседлости: нужен ли он Югре, как вы оцениваете вообще всю эту ситуацию о том, насколько у нас выросло количество получателей государственной помощи в Югре. И читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, и, соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы наши новые видео не пропустить. У нас много всякого интересного. До новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.