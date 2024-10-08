Фасад для театра «Петрушка»: обсуждаем конкурс и будущее проекта

В этом выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают архитектурный конкурс на фасадное решение нового здания для театра «Петрушка» в Сургуте. Собственно, это не совсем конкурс, и едва ли он привлечет мощных представителей архитектурной индустрии, но само движение происходит в правильном направлении. Узнайтебольшеобудущемтеатраитекущемконкурсе!

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – мой коллега, журналист – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сейчас про вещь, которую можно назвать и долгожданной, и, возможно, даже в какой-то степени эпохальной. Тут уж точно, я думаю, ты ждал этого многие десятки лет, и вот, наконец-то что-то подобное произошло. В Сургуте объявлен архитектурный конкурс на строительство, точнее, не на строительство, а на проектирование фасада нового театра «Петрушка», то есть здания для театра «Петрушка». Тут, на самом деле, сразу два эпохальных события, потому что наконец-то речь идет как-то более предметно о здании для театра «Петрушка», который всегда был каким-то, несмотря на свое высочайшее творческое качество, был постоянно каким-то приживалой, на какие-то отдельные здания все его бросали куда-то, и он все никак не мог там как-то нормально уцепиться. Еще плюсом к тому, целый конкурс архитектурный на то, чтобы сделать какой-то хороший, интересный фасад. Там даже денежки заплатят тому, кто в нем победит – 350 тысяч рублей. Уж не знаю, насколько это много для такого архитектурного конкурса, мне почему-то кажется, что могло быть и больше.

Тем не менее, занимается этим у нас «Брусника». «Брусника» объявила этот самый конкурс, объявила его правила, что нужно, какие соблюсти базовые установки, представила конкурсное жюри. Там есть и главный архитектор непосредственно «Брусники», и архитектурные представители сообщества, и также, собственно, главный архитектор Сургута – Фокеев. Давайте обсудим, что у нас с этим будет дальше происходить. Как ты видишь эту ситуацию?

Т.С.: Я поправлю. Как я понял из опубликованной информации, это не конкурс на проектирование здания, потому что оно уже спроектировано явно, имеет объемы, и здесь оно будет…

Д.Щ.: На фасад, да, на фасад.

Т.С.: Это проектирование фасада. И даже не проектирование фасада, а предложение каких-то креативных идей для фасада – вот так вот. Соответственно, из того, что я увидел в этих вот форэскизах, размещенных на сайте «Брусники», я понимаю, что здание, в принципе, как объем, спроектировано, общие представления о его внешнем виде, о его архитектурной форме существуют. И для пиара, для такой игры с обществом, придумана вот эта вот затея: поучаствовать в некоем конкурсе на предложение идей для фасада – вот надо понимать. Я не очень понимаю, кто будет участником этого конкурса в ситуации, когда архитектурная школа Сургута разгромлена, и ее просто не существует. То есть какие-то…

Д.Щ.: Надо полагать, архитекторы где-то снаружи придут, какие-то умные люди.

Т.С.: Наверное, но архитекторов снаружи не интересует участие в конкурсе на предложение идей на часть фасада, мы понимаем, да. То есть задача очень узкая. Задача хороша для, я не знаю, каких-нибудь школьников старших классов, для каких-нибудь ремесленных училищ, которых в Сургуте нет, соответственно, которые занимаются архитектурой, для каких-то творческих бюро, но этого всего в Сургуте нет.

Сургут не может родить, например, сквер – вот этот вот сквер перед СИА-ПРЕСС Центром, на пересечении бульвара Свободы и Ленина улицы. Где когда-то по украденному нашему же эскизному предложению так называемый амфитеатр, который предполагался нормально, как архитектурное сооружение из бетона такого, ну, красивая вещь, как это делается во многих странах мира. Все это превратилось в набор каких-то черных палок из крашеного черного металла, обшитого деревяшками. Это все сгниет за два сезона, это все превратится просто в эти вот грустные зрелища, когда вы в каком-нибудь провинциальном городе видите вот эту ржавую карусель старую советскую. Вот это вот, нас все это ждет.

То есть, на самом деле, архитектурная мысль Сургута, к сожалению, большому сожалению, она в последние два десятилетия, если не три, весьма убога. Ничего она такого толкового не родила. И поэтому поучаствовать кому-то в идеях по фасаду – ну молодцы, здорово. Но это пиар-акция, не более того. Я там увидел прекрасное фасадное решение: перфорированный металл, очень популярная сейчас такая вещь в архитектуре городской. Я сбросил пару фоток, совсем недавно путешествовали, и я увидел одно здание, совершенно какое-то техническое, прямо чуть ли не какой-то коровник. Слушайте, да, и вот он обшит вот этим перфорированным металлом. Он может быть любым, с любым узором, с любой текстурой, любого цвета, но это хорошее решение. Ну, используйте. Ну, вы там, профессиональные архитекторы, порешайте это сами друг с другом, не создавайте видимость какого-то конкурса.

Давайте мы будем конкурс другой объявлять городской. Например, надо ли нам «Петрушку» такого большого объема? Это у меня мой профессиональный уже вопрос: зачем такое гигантское здание для детского театра? Это гигантское здание, это гигантомания. У вас можно эти деньги потратить на два подобных культурных объекта, а вы создаете такой большой объект. Но это я немножко вперед забежал.

Итак, из объявленного этого конкурса мы узнали пару новостей. На самом деле, первая новость, что фактически, априори подрядчиком по возведению театра «Петрушка» будет «Брусника» назначена. Я не видел, где, какие конкурсы на этот счет проходили. Вот это, кстати, тоже, если мы за публичность, за открытость, чего вы не объявили конкурс на проектирование и на строительство театра? Знаковый объект, надо было объявлять какой-то конкурс федеральный, мы бы увидели как раз битву очень качественных архитектурных школ, и, может быть, совсем бы другое нам здание было предложено. Ну ладно. То есть вот это первая новость.

Вторая новость: в конкурсной комиссии по фасаду от профессионального архитектурного Сургута представлен только один человек – это наш главный архитектор Алексей Фокеев. Мне кажется, маловато, потому что при всем при том, что архитектурной школы в Сургуте, к сожалению, профессиональной нет давно, есть одни ремесленники, которые проектируют муравейники и типовые школы, но, наверное, надо было поискать кого-то, кто мог бы рядом с Фокеевым вести какую-то дискуссию на этот счет, но больше никого нет. Ладно.

И третья новость, что из всех медийных площадок Сургута в этот конкурс привлечен только представитель группы Omedia – такая сегодня, самая любимая у местной власти группа. Это тоже немножко показательно. Все-таки городские медиа все занимаются судьбой «Петрушки», не только СИА-ПРЕСС, безусловно, все. И, если подобное приглашение сделано представителю медиа-сообщества, то почему только одному? То есть, какая там взаимосвязь? Это о субъективных каких-то вещах. И я думаю, что вот эти три показателя будут влиять, безусловно, определенным образом на вкусовое решение по этому фасаду. Если кому, еще раз повторю, важно, какой будет фасад. По мне, предложенный фасад «Брусникой» вполне себе рабочий, прекрасный, кстати, как и сам проект, кроме того, что он гигантский, а вот проект как-то так неплох.

Смотрим дальше. В комиссии конкурсной пребывает и Алена Блинова, то бишь директор театра «Петрушка». Моя претензия к данной персоналии очень простая: она прекрасный менеджер для театра, но все-таки, извините, друзья, я это тысячу раз повторял: этот менеджер за много-много-много лет не смог обеспечить своему театру крышу над головой. Множество вариантов предлагались разных: от использования кинотеатра «Аврора» до других, но Алена Блинова каждый раз настаивала на том, что должен быть какой-то суперпроект, другой проект, «Петрушка» достойна большего. И эта позиция привела к тому, что собственное помещение у брендового театра (а «Петрушка» – это бренд Сургута) до сих пор отсутствует.

Моя позиция заключается в том, что, безусловно, лучшего помещения, чем кинотеатр «Аврора» под использование, под это целевое назначение не существовало. Это было дешево для бюджета, это было очень оптимально, и это решало сразу несколько задач. Ну, хорошо. Посмотрим, как Алена Блинова, повторю, прекрасный руководитель театра детского, замечательно, но как менеджер, ну, к сожалению, ну не ее, так вот бывает, понимаете. Есть художественный руководитель, а есть директор; есть администратор, а есть творец – не всегда удается совмещать эти две позиции так четко, как многим или, скажем так, некоторым другим руководителям. Но, видимо, по формальным признакам, как руководителя «Петрушки», ее туда привлекли – хорошо.

Ладно, по проекту. Знаете, по большому счету, делайте уже хоть что-то с этой «Петрушкой». Вот уже, вот если у вас точно есть деньги в бюджете, постройте уже хоть что-то и закройте вы этот файл. Уже реально, как дурень с торбою, носимся мы с этой «Петрушкой» два или три десятилетия. Ну, прямо стыдно, ей-богу, вот просто стыдно, понимаете. Не может Сургут, у которого якобы большие амбиции на звание самого крупного творческого, культурного, интеллектуального центра Западной Сибири или, во всяком случае, тюменского севера, не может такой город с этой совершенно точечной, локальной проблемкой носиться три десятка лет. Это говорит о полном скудоумии нашем, понимаете. Это говорит о том, что мы не в состоянии решить даже такой простой задачи, как построить несчастный театр для несчастного театра кукол – вот и все.

Поэтому сам проект нормаль. Давайте обсуждать проект, а не его фасад. Давайте обсуждать концепцию, а не какую-то часть, не какой-то фрагмент. Расскажите, как будет выглядеть холл, как будет выглядеть зрительный зал, как будет выглядеть, я не знаю, буфет – это очень важная часть любого объекта культуры. Мне вот лично понравилось, что то, что я пока вижу в эскизе, там стилобатная часть расположена над то ли пешеходной частью какой-то, то ли тротуарной частью. Скорее всего, это такое место, куда можно на машине подъехать, выйти не под дождем-снегом, зайти в помещение, машина дальше отъезжает. Прекрасное решение, мы его предлагали использовать для городского культурного центра «Строитель», и вообще это нормальное решение.

Кстати говоря, когда мы проектировали СИА-ПРЕСС Центр и рядом рисовали, просто как объем возможного городского культурного центра, который перекидывается с улицы Боровая, от улицы Северная, между СИА-ПРЕСС Центром и «Газпромом», такое большое здание. Оно перекидывается, как огромное крыло, как, я не знаю, как этот вот бомбардировщик стелс, вот такой формы, на другой берег Саймы, и он, этот центр культурный является и мостом, и площадью, и каким-то огромным общественным помещением, открытым для пешеходов, а не только для тех, кто пришел на тот или иной концерт. То есть эта идея: через архитектуру соединять несколько территорий, она такая, достаточно интересная. Вот я это обнаружил в данном проекте. Если так и будет реализовано, честь и хвала.

Но, друзья, если у вас точно есть деньги в бюджете, а это все не очередное бла-бла-бла, возьмите уже, с «Брусникой» или не с «Брусникой», с кем хотите, постройте «Петрушку, и давайте мы перейдем к другим пунктам нашей городской повестки. Нам очень много чего надо в городе реализовывать. Хватит уже с «Петрушкой», уже правда, все уже от этой «Петрушки» устали. Давайте ее построим, и пусть она счастливо живет в своем новом доме. А у нас есть Дом пионеров, планетарий, зоопарк. Вот вместо которого, я так понимаю, «Петрушку» будут ставить, станции юннатов, видимо, на этом земельном участке. Ну и так далее. Собственно, театра в Сургуте нет приличного.

Д.Щ.: Ну да, есть такое дело. Ну что ж, да. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, дорогие зрители, что вы думаете по поводу «Петрушки», по поводу других проектов, которые хотелось бы реализовать в Сургуте. Читайте полностью расшифровку этого разговора у нас на siapress.ru, там же еще много других интересных вещей, так что заходите туда регулярно. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, разумеется, это очень важно. Через неделю вновь увидимся. До свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем. Всем пока.