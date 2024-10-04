В рубрике «Доска почета» командир отделения 118 пожарно-спасательной части города Сургута, который вдохновляется своей работой

Продолжаем рубрику «Доска Почета» – о талантливых людях Сургута. Сегодня мы расскажем об Иреке Ютинцеве – командире отделения 118 пожарно-спасательной части.

Свою карьеру в пожарной охране Ирек начал в еще 2001 году. Он пошел по стопам отца, который с 1993 года работает в этой же сфере. Еще в детстве наш герой после школы проводил свободное время в пожарной части. Позже, отслужив в армии, Ирек наконец-то решил связать свою судьбу с этой профессией.

В пожарную часть №118 он устроился под руководством Александра Пожидаева, где работает по настоящее время.

Рабочий день Ютинцева проходит согласно строгому распорядку: «После заступления на дежурную смену и принятия дежурства начальник караула ставит задачи на сутки согласно распорядку дня. С личным составом проводятся занятия по профессиональной подготовке, практические занятия, работы по улучшению административно-бытовых условий. Ну, и естественно реагируем на выезды по тревоге для тушения пожаров или проведения аварийно-спасательных работ».

Одним из самых запоминающихся для Ирека стал первый вызов – пожар в двухэтажном доме на улице Озерная: «Это было здание с низкой противопожарной устойчивостью, горела квартира на втором этаже. Дом деревянный, существовала реальная угроза распространения пожара. В результате боевых действий дом удалось отстоять, пожар не вышел за пределы одной квартиры, пострадавших не допущено».

Помимо службы, Ирек находит время и для своих увлечений. Он любит рыбалку, выезды на природу и моделирование. Также герой рубрики занимается коллекционированием пожарных машин: «Еще в детстве мама отвела меня на кружок моделирования в поселок Белый Яр Дом детского творчества. Увлечение моделированием развилось у меня с тех пор. Конечно, работа в пожарной охране откладывает свой отпечаток и на моих увлечениях, еще в начале трудовой деятельности попробовал смоделировать первый макет пожарного автомобиля «УРАЛ 5557». Результат меня впечатлил, и с тех пор мною созданы модели многих пожарных автомобилей, судов».

В коллекции Ютинцева есть все машины на пожарную тематику – от легковых до грузовых: «Гордостью считаю модель КАМАЗ АЦ-40(43253), которую я изготовил в качестве памятного подарка для нашего работника, уходящего на заслуженную пенсию».

Ирек умело совмещает свою работу и хобби, подчеркивая, что наблюдение за реальными пожарными автомобилями помогает ему создавать их точные модели. Он считает важным популяризировать профессию пожарного и вдохновлять молодежь, подчеркивая значимость этой работы и ответственность, которую она несет.

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