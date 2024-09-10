Психолог о том, как общественное мнение мешает выздоровлению зависимых

Говоря о стигматизации, в контексте психологии и наркологии мы подразумеваем присваивание и строгую ассоциации определенных свойств и качеств к непосредственно зависимому лицу (прим. – навешивание ярлыков).

И действительно в жизни подавляющего большинства людей есть определенное знание, которое мы получаем в социальных институтах начиная с младшего возраста: «Не будешь учиться, будешь как тот дядя», «Плохо себя будешь вести, будешь жить на улице».

Таким образом формируется определенная стигма в отношении некоторых людей. Проблема заключается в том, что с возрастом закрепленные установки никуда не уходят. Лицо, имеющее наркологическое расстройство, также не избегает этих установок, а даже сильнее их закрепляет, потому что нередко является жертвой или невольным участником взаимоотношений в системе с развитыми наркологическими патологиями.

Человек с зависимостью сам оправдывает свое состояние уже сложившимися понятиями, таким образом подчеркивая собственное бессилие и невозможность повлиять на ситуацию. Он самостоятельно вычленяет себя из общества. И более того, как уже описывалось, общество тоже изгоняет зависимого.

Так, стигматизированный постоянно может чувствовать себя неуверенным относительно того, как он будет воспринят окружающими. Например, знание о проблеме наркотической (алкогольной) зависимости может главенствовать в объяснении поступков индивида: «Не верю, что она заболела. Наверное, снова пила в выходные и поэтому не вышла на работу». Остальные причины признаются несуществующими и неважными, стигма предполагает, что поведение наркомана или алкоголика может быть обусловлено только его зависимостью.

Стигматизация приводит к следующим последствиям:

1. У зависимого развиваются психические расстройства. Среди них наиболее часто наблюдаются страх, тревога, депрессии, а также психологические девиации в виде утраты чувства собственной ценности.

2. Возникают опасения самого факта стигматизации. Как следствие – больной отказывается обращаться за необходимой им специализированной медицинской помощью.

3. Затрудняется проведение и снижается эффективность реабилитации.

4. Порождается и поддерживается миф о медицинской и социальной обреченности этой категории больных.

7. И, наконец, зависимых людей в обществе становится больше.

В итоге, складывается следующая ситуация: пациент с зависимостью проходит реабилитацию на базе клиник, вырабатывает мотивацию на дальнейшую трезвость, приобретает определенные психологические инструменты для изменения своей жизненной ситуации, формирует определенные установки. Но, выходя за пределы безопасной территории, вновь сталкивается со стигмой, что в свою очередь сокращает/усложняет сохранение трезвости в постреабилитационный период.

Зачастую зависимый снова возвращается в клинику после срыва. Проблема заключается в том, что чем чаще человек попадает в ситуацию повторного прохождения терапии, тем сильнее усугубляется его эмоциональное состояние и тем выраженный становится эффект стигматизации в целом.

И так можно выделить три основных пути развития болезни. Зависимый:

1. Сможет выйти на устойчивую, длительную ремиссию.

2. Продолжит попадать в учреждение раз за разом, понимая, что отделение или центр является безопасным местом, развивая в себе социальное иждивение и отказ от ответственности за свои поступки и жизнь в целом.

3. Продолжит употребление до фатального исхода.

Поэтому специалисты проводят работу и с родственниками зависимых. Однако в большинстве случаев стигма в отношении лиц с наркологическими расстройствами настолько закреплена, что близкие отказываются от консультаций.