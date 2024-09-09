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Политэлита Югры – о Руслане Кухаруке // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Политэлита ХМАО поздравила Руслана Кухарука со вступлением в должность губернатора

Политэлита Югры – о Руслане Кухаруке // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Центр социальных медиа, UGRA-TV, Слепов Максим, Югра. Официально

Вчера, 8 сентября, состоялась инаугурация нового губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Представители региональной власти, общественные деятели и коллеги поздравили его с вступлением в должность, выразив уверенность в успешном будущем округа под его руководством. В своих выступлениях они отметили важность единой работы на благо региона и подчеркнули ключевые задачи, стоящие перед новым главой.

Руслан Кухарук обозначил свой главный принцип – работать для людей. «Задачи стоят масштабные и серьезные. Уверен, их решение, преодоление вызовов и движение региона вперед возможно только работая в одной команде, работая для людей».

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что главный принцип работы управленца – это реагирование на запросы людей.

«Нужно реагировать на запросы людей это главное. Каждое действие должно быть направлено на улучшение. Любой человек, который сегодня живет на территории Югры, должен ощущать, что его жизнь меняется к лучшему. Если народ понимает, что власть работает ради тебя, это главный показатель».

Поздравления направил в адрес Кухарука первый губернатор Югры Александр Филипенко. Он отметил, что нефтяной регион обладает огромным потенциалом талантливых людей и ресурсов для дальнейшего роста.

«Уважаемый Руслан Николаевич, Югра сегодня – лидер по многим показателям социально-экономического развития, регион обладает огромным потенциалом талантливых людей и ресурсов для дальнейшего роста. Это территория заслуженных ветеранов и перспективной молодежи, за которыми – будущее. Успехов всем».

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что Сургут рассчитывает на помощь в сфере дорожного строительства.

«Нам предстоит выполнить огромный объем работ для соединения трассой старого и нового мостов. Это крайне важно, так как трасса входит в состав Северного широтного коридора, и без региональной поддержки нам не обойтись».

Председатель Думы Югры Борис Хохряков выразил уверенность в том, что под руководством нового губернатора Руслана Кухарука регион будет успешно развиваться.

«Путь масштабных проектов и свершений. Депутаты Думы автономного округа всегда готовы подставить плечо, всегда будут едины в решении вопросов на благо Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Я считаю, что под руководством Руслана Николаевича Югра будет развиваться, решаться вопросы социально-экономического развития, повышения качества жизни людей. Поэтому в добрый путь новому губернатору».

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с избранием на пост главы ХМАО.

«Поздравляю вас с избранием на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры. У Тюменской области и Югры общая судьба, общее прошлое, я уверен, что и общее будущее. Последние 20 лет мы реализуем большую программу «Сотрудничество». За эти годы было построено огромное количество объектов, реализовано большое количество мероприятий. Основной целью программы является улучшение качества жизни. Я знаю вас как человека, мы с вами много лет вместе работали, я прекрасно знаю вас как профессионала. Уверен, что в своей работе губернатора вы будете придерживаться принципов преемственности, сотрудничества, партнерства. Успехов вам».

Выступая на инаугурации нового губернатора ХМАО, его предшественница Наталья Комарова заявила, что ему ничего не надо делать на посту главы региона.

«По сути, вам, Руслан Николаевич, делать-то ничего не надо. Работаем вместе».

Депутат Думы Югры Николай Заболотнев отметил, что за все дни работы в округе Руслан Николаевич посетил все муниципалитеты и поселения, делая акцент на знакомстве с жителями и анализе ситуации.

«За свои 102 дня работы в автономном округе Руслан Николаевич, во-первых проехал все муниципалитеты, причем он менял постоянно маршрут и график. Он посетил и много поселений. Самое главное было не только знакомство с людьми, но и выводы от этого. Первые решения. Руслан Николаевич уже сказал, что у нас будет комплексная программа реновации коммунальных сетей. Будет целая большая программа по ремонту и строительству дорог. Будет программа по привлечению специалистов здравоохранения, сферы образования. И вот этих решений как раз ждут югорчане. Ждем все мы. И мы уверены, что Руслан Николаевич со всеми этими вызовами справится вместе с большой командой».


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Сегодня в 16:59, просмотров: 64, комментариев: 0
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