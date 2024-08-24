Восьмой выпуск урбанистических идей и фишек, которые бы пригодились Сургуту

Продолжаем публиковать обзоры разнообразных урбанистических ноу-хау и фишек, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Предыдущий выпуск читайте здесь.

Не сироты казанские

Столица Татарстана подтверждает свое реноме одного из ведущих городов страны. Вскоре там откроют большой детский парк площадью 34 тысячи квадратных метров.

Там будет огромная детская площадка под разные возраста, многофункциональный павильон с общепитом, зеленый лабиринт, фонтан, сцена, а также полянки для тихого семейного отдыха. Сразу несколько культурных и некоммерческих организаций будут на постоянной основе проводить в этом парке различные образовательные и развлекательные программы.

Транспортная реформа здорового человека

В Сургуте изменение маршрутной сети летом 2023 года стало травматическим опытом – как для пассажиров, так и для организаторов этих необходимых, в сущности, перемен. В частности, проблема была в слабой информационной составляющей. В городе Глазов (Удмуртия) эту к этой проблематике подошли с «открытым забралом» – власти максимально подробно анонсировали и рассказывали о предстоящих изменениях в маршрутной сети.

Еще до начала реформы власти разработали и распечатали буклеты, стенды и прочие визуальные решения, которые крайне доходчиво описывали, как именно изменится движение автобусов, как это все будет работать, в какие сроки и так далее. Буклеты распространяли на улицах, информационные стенды расставляли на остановках – в общем, постарались максимально убедительно и понятно донести до граждан суть предстоящей реформы.

Добавить зелени

Почему-то в современной российской традиции парковка – это обязательно сотни и тысячи квадратных метров голого асфальта или бетона, не вызывающих у нормального человека ничего, кроме тоски и ужаса.

Но ведь можно делать паркинги с вкраплением озеленения, благодаря чему пространство станет более живым, приятным с визуальной точки зрения, плюс поможет спасти драгоценные машинки от раскаляющего солнца в летний период.

Висячие сады

Зелень может украшать не только парковки, но и дома. Конкретно этот проект – из Парижа, где собираются строить ЖК с названием «Теплица». В вертикальных садах будут высажены 150 видов растений, из которых более двух третей – исключительно локальные виды, что благотворно повлияет на устойчивость экосистемы.

(Конкурс комментариев на тему «У нас климат не тот» объявляется открытым)

Дерево вашему дому

В Нарьян-Маре (население 24 тысячи человек, бюджет 1,4 млрд рублей) прошел архитектурный конкурс, в ходе которого организаторы хотели получить проект реконструкции улицы Смидовича. Победителем стало бюро из Санкт-Петербурга, которое представило новое видение этого пространства с учетом исторических особенностей и использованием деревоклееных и композитных конструкций.

Насчет «историчности» оценивать сложно, но сам по себе подход, при котором новые дома и общественные территории выполняются с использованием дерева в качестве основного (как минимум, облицовочного) материала – выглядит любопытно. Явно лучше сайдинга.

Бонус: кирпич это дисциплина

Совершенно неактуальная для Сургута, но по-прежнему важная для многих точек на карте мира тема – дисциплина водителей, которые обязаны пропускать пешеходов на переходах.

Для этого неведомые активисты придумали почти юмористическую фишку. Людям на переходе, где водители особо злостно никого не пропускают, предлагается взять со специальной стойки выполненный из пенопласта кирпич, визуально неотличимый от настоящего, и с этим аргументом в руках переходить дорогу. Говорят, помогает.