Чего ждать от создания градостроительного совета под руководством губернатора Югры

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают последние изменения в градостроительной политике Ханты-Мансийска под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Руслана Кухарука. Они рассматривают создание нового совещательного органа, включающего в себя представителей регионального правительства, глав муниципалитетов и архитектурного сообщества, а также его потенциальное влияние на архитектурную политику и качество городской среды в Сургуте и других городах Югры.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня опять на две темы. Темы будут от общего и более масштабного к частному. Начнем с большого. У нас в округе, как вы знаете, в Ханты-Мансийском, новый губернатор, но пока он в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, Руслан Кухарук. И он на минувшей неделе реализовал то решение, которое анонсировал, еще когда в первый раз приехал в Сургут с официальным визитом. Там он сказал, что будет создан некий орган, он будет как бы формально совещательным, и в него войдут представители округа. Он сам лично войдет в этот округ, войдут представители муниципалитета, и они будут обсуждать там, обсуждать и согласовывать решения, которые касаются больших градостроительных вопросов. И наконец-то этот орган создан. Давайте, я зачитаю, как об этом написал сам Руслан Кухарук у себя в телеграм-канале: «В его состав войдут представители регионального правительства, главы муниципалитетов и архитектурное сообщество региона. Коллегиально, но обязательно с учетом мнения жителей, будем решать задачи пространственного развития Югры, комплексного развития территорий».

Собственно говоря, давай обсудим. То есть все-таки анонс того, что округ будет более внимательно наблюдать за градостроительными решениями, которые происходят в муниципалитетах, оно реализовывается. То есть губернатор все-таки планирует держать в этом плане руку на пульсе. Что из этого может последовать, в частности, для Сургута?

Т.С.: Во-первых, это отличное решение, о котором эксперты, и журналисты, и мы с тобой много лет говорили. О том, что в условиях хаотизации архитектурной политики на муниципальных уровнях и стремлению этого процесса сильно в сторону коррупциогенности, было бы правильно для такого небольшого по населению региона, как Югра, в общем-то, и по территории тоже, все-таки это не Якутия, или не Красноярский край, осуществлять некоторые элементы региональной политики каким-то комплексным образом, в каком-то едином формате. Вот, в частности, архитектура на это очень здорово просится. Если социальная сфера, там все понятно, она унифицирована вдоль и поперек, причем с федерального уровня, то архитектура и градостроительство – это сфера, которая на сто процентов находится в руках муниципальных властей, даже не региональных. От региональных много что зависит, безусловно, потому что они дают деньги, но мы не про это.

Д.Щ.: Ну да, они деньги дают.

Т.С.: Ну, они могут чего-то захотеть построить, тут муниципалитеты берут под козырек, или не захотеть чего-то построить, там такая же ситуация, но в целом градостроительная сфера на сегодняшний день является, видимо, последней, ну, еще ЖКХ, последней на сто процентов контролируемой отраслью местной политики, экономики и бюджетирования у муниципалитетов. Соответственно, отсюда хаос в архитектуре, отсюда местечковость чудовищная, вот в Югре она проявляется ужасным образом, самым вульгарным, вот в Югре вообще нет архитектуры, можно сказать. А Сургут здесь задает тон как самая главная скрипка и самая большая скрипка в этом оркестре архитектурной какофонии. И отсюда, безусловно, страшная коррупция, страшная. Все, что касается земли, разрешений на строительство, согласования незаконного строительства – это бездонная бочка для коррупционеров.

Я не хочу обвинять каждый, я не знаю, Департамент архитектуры и градостроительства в том, что он занимается только этим – безусловно нет. Это делают конкретные люди. То есть в целом сама по себе структура эта работает, она в любом муниципалитете, и в Сургуте, в Нефтеюганске, в Нижневартовске, в каждом городе, она осуществляет свои функции. Без квалифицированной, качественной работы любого ДАиГ не развивались бы наши города – это понятно. Города в целом и общем, как среда обитания, развиваются. Но вот качество этого развития оставляет множество вопросов.

Первый вопрос: где, собственно, современная, красивая архитектура, отвечающая технологиям и направлениям почти середины XX века, где? Мы этого не видим. Мы не видим ни в одном городе Югры. Города все абсолютно однотипны. Единственным образом отличается от всего остального муниципального ландшафта у нас Когалым. И то, только потому, что в 80-е годы тогдашняя еще компания «Лукойл», ну, «Когалымнефтегаз», и тогдашние муниципальные власти, которым руководил, кстати говоря, Сергей Собянин в те годы, а у него в подчинении работала Вера Катеринич-Смалькова, она была много лет управляющей делами сургутской городской администрации, ну так вот, тогда корпоративное руководство Когалыма, это была, конечно, корпоративная территория абсолютно, в отличие от Сургута, приняли решение не делать некоторые вещи, которые, к сожалению, крупные города, такие, как Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск, в виде ошибок допустили.

То есть там сразу было во главу угла поставлено благоустройство территории, обеспечение инфраструктурой каждого жилого микрорайона, определенный подход к… Ну, это трудно назвать архитектурой, но, скажем так, к фасадным решениям жилых и общественных зданий. В общем, кто был в Когалыме, он подтвердит: городок очень приятный, опрятный и сохраняет это свойство все годы своего существования. К сожалению, повторю, и Сургут, и Нижневартовск, и Нефтеюганск – крупнейшие города Югры – в этом плане допустили множество ошибок и это привело к хаотизации архитектурной политики, которую потом с трудом надо было выправлять, и до сих пор этот процесс не закончен.

Итак, идея отличная. Я думаю, что у Руслана Кухарука, как у выходца так называемой тюменской управленческой школы, большой опыт и теоретический и, главное, практический по проведению комплексной средовой политики на уровне не только крупного муниципалитета столичного города, каковым является Тюмень. Все-таки площадка большая для отработки технологий и внедрения каких-то принципов. А поскольку Тюменская область славится достаточно таким, я бы назвал это авторитарным стилем управления по территории, но авторитаризм тут такой, умный. Здесь принятые решения принято исполнять, простите за тавтологию.

И если определенные принципиальные позиции в управленческой сфере согласовываются, скажем так, всем кругом управленческой команды, элитами региональными и муниципальными, ну, конкретно мне известно, я это даже рассказывал несколько раз, про несколько четких позиций, например: «Парни, мы не воруем на стройках, мы не запускаем сюда быдло-архитектуру, говно-архитектуру, нам нельзя занести бумаги, которые мы левым образом подписываем», – это вот была позиция Владимира Якушева в бытность его губернатором Тюменской области. И вот на этом уровне коррупциогенность была очень сильно снижена. Этому еще предшествовала политика Собянина определенная тоже. Да, весьма такая она была, авторитарная, но тем не менее, вектор был правильный.

Тюмень перестроена, города Тюменской области перестроены, инфраструктура перестроена, и, самое главное, все архитектурные средовые новации строились на ряде очень четких принципов, которые ту же Тюмень сильно изменили, почти, ну, я не могу сказать, что до неузнаваемости. Но в сравнение с Тюменью 90-х годов, кто помнит, когда, знаете, она, вот есть центр этот, был посреди убитых «деревяшек», проваленных тротуаров и дорог. Возникли вот эти тесные кирпичные монстры, прямо там вот, вокруг… Ну, весь вот этот кусок Орджоникидзе, весь этот центр. То есть тогда казалось, что это новые здания, новые дома, они были такие, престижные достаточно. А сейчас идешь и понимаешь, что, конечно же, центр Тюмени был засорен вот этой монструозной архитектурой. Так вот, много лет тюменские власти областные, ну, город тут работает с ними в очень тесном тандеме, соблюдали ряд совершенно нетривиальных принципов в средовой политике. Как то, определили регламенты высотности строительства жилья, нежилья, соцкультбыта, определили принципы плотности застроек, определили принципы по инфраструктурной начинке каждого нового объекта, который возводится в Тюмени, будь то, опять-таки, жилой или нежилой, и определили подход к тому, что называется архитектура.

У нас вот все последние годы архитектура не присутствует в архитектурной политике, как это не удивительно. Вот в Тюмени пытаются архитектуру, которая является не какой-то там наукой о строительстве зданий и сооружений, а это уже философия. Что такое современная архитектура, что такое архитектура современного города? Это философия, это среда, это внедрение приемов, которые облегчают жизнь городского обывателя. То есть это целая серьезная наука. И российские города успешно ее применяют. Вот Ижевск, у нас там проскользнула где-то новость. Посмотрите, архитектурная политика того же Ижевска, и вообще, многих тех городов, которые по ту сторону Уральских гор, она достойна как минимум комплиментов, если не восхищений.

Так вот, большая надежда на то, что Кухарук имеет этот опыт тюменский, который он, адаптируя, безусловно, под специфику Югры, может использовать здесь. А что нам надо здесь использовать? Опять-таки, первое, создание единых, общих, но принципиальных условий для архитектурной и строительной деятельности на территории региона. Вот эти принципы, которые я только что перечислил. А в целом это все основывается на очень простом понимании: мы не можем каждый свободный клочок земли застраивать непонятно чем только потому, что тот или иной субъект или предприниматель, тем или иным способом, ну, чаще иным способом, нечестным, вырвал кусок земли, провел документы, и теперь своей говно-архитектурой уродует наш город, нашу землю.

Свежий пример: вот кто знает СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, он будет дивлен, рядом с нами, просто посреди проезжей части наш сосед, так называемая политика профосмотров, это те же владельцы, которые владеют политикой профосмотров на улице Артема, просто посреди, вдоль по оси проезжей части воткнули забор. Только потому, что у них, оказывается, есть на это право. Само по себе их строение, которое они выкупили у бывшего владельца этого здания, в первой улице Ленина, не является ничем, кроме как строительным мусором, а теперь они хотят его развивать. Представляете, у нас будет расти комплекс такой. Вот ядро центра города, университет с его архитектурой, одно здание «Газпрома»…

Д.Щ.: Там сквер сейчас рядом появляется, кстати говоря.

Т.С.: Вот-вот-вот. Вот они прямо граничат с этим сквером, где власти по своему проекту делают архитектурную такую, в общем-то, нормальную композицию. Там будет амфитеатр для каких-то уличных свободных мероприятий. И вот тут, понимаете, человек, у которого в голове только одно – забор. Вот в то время, как Максим Слепов сейчас борется, наконец, с заборами в Сургуте с нелепыми, которые уничтожили визуальный фон города, которые являются на 70-80% тем же архитектурным шламом, когда чиновники бездумно, увидев какую-то норму в законе: «О, надо делать в таких-то условиях забор». Под это подбиваются бабки, естественно, за откаты заходят подрядные организации, и вот мы увидели весь Сургут в заборах. Вот это ровно та история. Поэтому то, что Слепов их сносит – это прекрасно, это надо только поддерживать.

Вот, на простом примере, как может быть. В центре города по воле одного лишь хозяйствующего субъекта возникнуть забор, возникнуть быдло-архитектура, возникнуть бог весть что? Рядом власти ломают голову и бьются за этот скверик несчастный уже лет пять, рядом они создают вот тот сквер на задворках ЗАГСа, ну, это не совсем задворки ЗАГСа, потому что, опять-таки, эти территории будут развиваться и приобретать все более современные, уютные очертания. И вот здесь вот абсолютно недоговороспособный предприниматель, который там какой-то суд проиграл с местной властью, и он теперь ей мстит за то, что он где-то проиграл суд, и вот он ей просто в лоб воткнул этот забор, устроил неудобство всем. И нам. А, извините, мы стараемся, чтобы здание СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа было красивым и одним из привлекательных мест для горожан, развиваем там вокруг среду. Дворец торжеств, этот будущий сквер, который осенью должен быть сдан в эксплуатацию. И вот просто он встал такой, как шлагбаум посреди переезда, и «я никого никуда не пущу». Я полагаю, а таких примеров, товарищи, их просто миллионы на всю Югру.

На самом деле, это вот и есть региональная наша югорская архитектура. Когда кто-то из шиномонтажки делает торговый центр, когда кто-то может напротив городской библиотеки в Сургуте взять, подделав документы, проведя их через коррумпированных чиновников, подписать все бумаги задним числом, разумеется, и построить, просто построить сарай из сайдинга, который не имеет права на существование, его надо снести. Я понимаю, что это работа очень тяжелая, что перед Кухаруком стоит просто действительно серьезная задача, и, может быть, подобная быдло-архитектура не в первом пункте его повестки дня.

Потому что ему надо решать проблему качественного жилья, его надо все равно ведь строить, правильно, оно же, задача никуда не уходит, надо как-то переходить теперь в новую политику от многоэтажек, видимо, к малоэтажкам и частному домостроению индивидуальному. Надо что-то делать с социальной инфраструктурой, потому что девелоперы привыкли обманывать власти в этом вопросе и не делают социальной инфраструктуры. А это относится, там только про несчастные садики и поликлиники говорим, школы, а к социальной инфраструктуре относятся, я не знаю, озеро, какой-то ручей облагороженный, скверик. Только по-настоящему сделанный сквер, по проекту, а не с помощью проложенных дорожек в существующем каком-то подлеске.

То есть работа предстоит гигантская. И вот это все надо освобождать от архитектурного хлама, от технологии протаскивания бумаг через коррумпированных чиновников, которые уродуют город. Мы же не знаем, кто это подписывает. А вот они построили вот это гадство, и оно будет стоять там десятилетия. И города нет, и не будет никогда. И люди, это видя, люди, спотыкаясь об эти вот заборы, которые назло там кому-то ставятся, они просто раз споткнутся, два споткнутся, потом возьмут и переедут в ту же Тюмень. Вот, как это бывает. Я надеюсь, что у Руслана Кухарука задача очень четкая, простая: сделать так, чтобы наши города, югорские города очень быстрыми темпами избавились от этой ужасной архитектурной политики, которая на сегодняшний день сформировалась, и стали преобразовываться в правильном направлении, как это делают, давно уже как это делают очень многие, не такие богатые города как наши югорские муниципалитеты.

Д.Щ.: Я еще напомню, кстати говоря, что отмазка по типу, что «а нам принесли документы, и там нет никаких ошибок», – она уже не должна работать, или скоро не должна будет работать. Потому что в прошлом году были внесены все поправки необходимые в федеральные законы, которые позволяют городу выставлять свои требования к архитектурным составляющим. Имеется в виду, к тому, как будет выглядеть конкретное здание, которое собираются строить. То есть это тоже будет один из инструментов, который надо использовать, и который в умелых руках, я надеюсь, что Руслан Кухарук поможет руки выпрямить тем, у кого недостаточно умелые, воздействовать более разумно на архитектурную политику отдельных городов.

Т.С.: Да, конечно. А я еще напомню напоследок, что в бытность существования, в эпоху существования градостроительных советов, в советскую эпоху и немножечко в постсоветскую эпоху, градостроительные советы существовали. К 2000-м годам это все исчезло, и вот с 2000-х годов начался просто архитектурный кошмар во многих муниципалитетах. Вот то, что мы наблюдаем. Потому что нет профессионального сообщества, которое хотя бы на таком уровне, достаточно кулуарном, но тем не менее, весьма профессиональном, могло бы рецензировать те или иные проекты. И многие проекты, плохие очень проекты, когда существовал градостроительный совет, не проходили. И, если бы он существовал до сих пор, мы бы многих, не многих, а большинство этих вот ужасных бородавок архитектурных, мы бы просто их не увидели. Потому что вот этот профессиональный шлюз, он выполнял свою функцию.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Смотрите нас на Youtube, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их читаем, отвечаем. И читайте полную расшифровку этого разговора на siapress.ru. Следующая тема на этой неделе у нас будет посвящена небольшому искусственному озеру, которое сформировалось в Сургуте, и что с ним делать.