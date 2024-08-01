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​Как выбрать безопасный квест? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали, как не пострадать из-за халатности организаторов квестов

​Как выбрать безопасный квест? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Трагедия в Махачкале, где погибли две девушки из-за пожара в квест-комнате, вновь подняла важный вопрос о безопасности таких развлечений. Причем несчастные случаи происходят регулярно, можно сказать, это давняя проблема. Посетители таких мест получают синяки и царапины, в худшем случае − уходят с серьезными травмами. Эксперты Объясняем.рф рассказали, на что обратить внимание при выборе квеста и что делать, если вы пострадали во время игры.

Изучите отзывы и цены

Обязательно посмотрите, что пишут о квесте в интернете, пообщайтесь с сотрудниками квест-комнаты по телефону и задайте все интересующие вас вопросы, например:

  • какой реквизит используют аниматоры, есть ли в помещении горючие жидкости;
  • есть ли камеры видеонаблюдения;
  • есть ли пожарные выходы на случай экстренной ситуации и где они расположены.

Изучите, сколько в среднем стоят квесты в вашем городе. Вас должны насторожить компании, которые организуют игры по цене значительно ниже рыночной.

Пожарная безопасность

Обязательно узнайте, есть ли в квест-комнатах:

  • противопожарная сигнализация;
  • планы эвакуации − они должны висеть на видном месте;
  • подсвеченные таблички «выход» над дверями;
  • специальные символы, обозначающие пожарные лестницы, пути эвакуации и места хранения огнетушителей, а также предупреждающие знаки там, где хранятся пожароопасные материалы.

Если по сценарию квеста вас должны запирать в комнате, спросите, как открыть дверь изнутри при экстренной ситуации.

Внимание к деталям

Посмотрите, какие возрастные ограничения действуют на квесте, как проходит оплата.

Вас должно насторожить, если организаторы действуют вне правового поля. Например:

  • если детям или подросткам разрешают участвовать без письменного согласия родителей;
  • если нет договора, а оплату принимают только наличными или переводом.

Слушайте инструкции

Будьте внимательны на инструктаже перед квестом. Вам должны подробно объяснить, что можно делать, а что − нельзя: например, бросать предметы, пытаться разбить реквизит или трогать актеров. Если нарушить правила, можно травмироваться.

Аниматор обычно ведет себя по сценарию, он намеренно не причинит вреда участнику.

Я выхожу!

Важно, чтобы участники в любой момент могли выйти из игры. Для этого организаторы могут предусмотреть:

  • аварийную кнопку;
  • стоп-слово;
  • специальный жест.

Если вас не предупредили, как досрочно закончить квест, обязательно уточните этот момент перед началом игры.

Что делать, если вы пострадали на квесте?

  • обратитесь за медицинской помощью;
  • зафиксируйте все травмы на камеру;
  • подайте письменную претензию организатору с требованием полной компенсации убытков (например, затрат на лечение) и морального вреда;
  • напишите обращение в Роспотребнадзор, чтобы квест проверили на безопасность;
  • если организатор отказывается возмещать ущерб, обратитесь в прокуратуру, подайте иск в суд.

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Сегодня в 12:55, просмотров: 103, комментариев: 0
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