Эксперты рассказали, как не пострадать из-за халатности организаторов квестов

Трагедия в Махачкале, где погибли две девушки из-за пожара в квест-комнате, вновь подняла важный вопрос о безопасности таких развлечений. Причем несчастные случаи происходят регулярно, можно сказать, это давняя проблема. Посетители таких мест получают синяки и царапины, в худшем случае − уходят с серьезными травмами. Эксперты Объясняем.рф рассказали, на что обратить внимание при выборе квеста и что делать, если вы пострадали во время игры.
Изучите отзывы и цены
Обязательно посмотрите, что пишут о квесте в интернете, пообщайтесь с сотрудниками квест-комнаты по телефону и задайте все интересующие вас вопросы, например:
- какой реквизит используют аниматоры, есть ли в помещении горючие жидкости;
- есть ли камеры видеонаблюдения;
- есть ли пожарные выходы на случай экстренной ситуации и где они расположены.
Изучите, сколько в среднем стоят квесты в вашем городе. Вас должны насторожить компании, которые организуют игры по цене значительно ниже рыночной.
Пожарная безопасность
Обязательно узнайте, есть ли в квест-комнатах:
- противопожарная сигнализация;
- планы эвакуации − они должны висеть на видном месте;
- подсвеченные таблички «выход» над дверями;
- специальные символы, обозначающие пожарные лестницы, пути эвакуации и места хранения огнетушителей, а также предупреждающие знаки там, где хранятся пожароопасные материалы.
Если по сценарию квеста вас должны запирать в комнате, спросите, как открыть дверь изнутри при экстренной ситуации.
Внимание к деталям
Посмотрите, какие возрастные ограничения действуют на квесте, как проходит оплата.
Вас должно насторожить, если организаторы действуют вне правового поля. Например:
- если детям или подросткам разрешают участвовать без письменного согласия родителей;
- если нет договора, а оплату принимают только наличными или переводом.
Слушайте инструкции
Будьте внимательны на инструктаже перед квестом. Вам должны подробно объяснить, что можно делать, а что − нельзя: например, бросать предметы, пытаться разбить реквизит или трогать актеров. Если нарушить правила, можно травмироваться.
Аниматор обычно ведет себя по сценарию, он намеренно не причинит вреда участнику.
Я выхожу!
Важно, чтобы участники в любой момент могли выйти из игры. Для этого организаторы могут предусмотреть:
- аварийную кнопку;
- стоп-слово;
- специальный жест.
Если вас не предупредили, как досрочно закончить квест, обязательно уточните этот момент перед началом игры.
Что делать, если вы пострадали на квесте?
- обратитесь за медицинской помощью;
- зафиксируйте все травмы на камеру;
- подайте письменную претензию организатору с требованием полной компенсации убытков (например, затрат на лечение) и морального вреда;
- напишите обращение в Роспотребнадзор, чтобы квест проверили на безопасность;
- если организатор отказывается возмещать ущерб, обратитесь в прокуратуру, подайте иск в суд.