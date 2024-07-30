В Сургуте нужно бороться с нелегальным строительством, а для уличной торговли сделать «блошинку»

В этом выпуске «О чем говорят» обсуждается проблема нелегальной торговли в Сургуте и возможные пути ее решения. Журналисты siapress.ru предлагают рассмотреть идею блошиных рынков как способ легализации уличных торговцев и оживления городского пространства.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первой части мы обсудили трагическую историю со смертью молодой девушки, которая каталась на каком-то некоем аттракционе на Черной речке, попала под баржу, из-за чего погибла, и как это все разворачивается, и к каким выводам мы все можем прийти, если мы хотим, чтобы больше подобных вещей у нас не происходило в нашем городе и вообще в принципе.

Сейчас поговорим про такую вечную тему, особенно для лета сургутского, хотя на самом деле она круглогодичная, это тема с нелегальной торговлей. Вот у нас прошел очередной рейд. Очередных бабушек и различных других людей, которые стоят на улице, вылавливали, которые стоят на улице и торгуют чем-то, то есть у кого-то могут быть ягоды, могут быть грибы, рыба, трусы, носки, все, что угодно. Вот этих вот самых людей у нас ловят с завидной периодичностью, штрафуют, вроде как пытаются сделать так, чтобы такого вида торговли у нас на улицах больше не было. Из этого, разумеется, ничего не получается. И такое вот колесо, такой круг проходит эта система: люди выходят, их штрафуют, они выходят заново, и все вроде как довольны, да. То есть и чиновники отчитываются о том, как они борются с нелегальной торговлей.

Как ты видишь эту ситуацию? Я понимаю, что мы ее обсуждаем примерно каждый раз, примерно каждое лето мы про нее вспоминаем, но вот сейчас у нас новый глава, возможно, как-то это все можно будет перекрутить и изменить, как-то этот порочный круг разорвать, и, может быть, направить энергию чиновников в более продуктивное русло и в более продуктивные форматы.

Тарас Самборский: С одной стороны, ничего красивого, конечно, в этих лотках, разбросанных по центральным улицам Сургута, нет. С другой стороны, действительно, проблема вечна, так же, как человеческая цивилизация, а человеческая цивилизация построена на торговле. Вот мы торгуем, люди торгуют все время своего существования. И, соответственно, можно лишь повторить в сотый раз очень простой ленинский принцип, здесь он прав, Владимир Ильич: если ты не можешь победить врага или явление, организуй. Соответственно, какая проблема поменять подход муниципалитета в отношении этих несчастных бабушек, дедушек, тетенек, которые занимаются даже не частным предпринимательством, они занимаются торговлей для легкого увеличения своего личного или семейного бюджета.

То есть мы понимаем, что не какой-то бизнес, не завуалированный бизнес, это не отмывание денег, это не какие-то мафиозные монстры выставили подставные фигуры на улицу Ленина, которые отмывают деньги. Нет, это в большинстве случаев реально частная предпринимательская, частная торговая даже, тут не о предпринимательстве речь идет, частная торговая инициатива простых совершенно людей. Значит, почему бы муниципалитету не прекратить гонять этих людей, а наоборот, сделать из данного процесса нечто интересное, привлекательное не только для торговцев, но и для остальных граждан?

Во всем мире, это тоже я в сотый раз повторяю, во всем мире организация подобной торговли называется блошиный рынок. Люди в самых богатых странах мира, не только в бедных или не только в развивающихся, они очень любят подобные форматы. Многие города на выходные дни просто закрывают центральные пространства для того, чтобы, центральные уличные пространства, для того, чтобы организовать там подобную торговлю. Наверное, кому-то не очень нравится торговля носками, трусами, чулками, но здесь вопрос корректировки и подхода организаторов процесса к формату. Хотя я думаю, когда будет полноценный рынок организован в Сургуте, все отрегулируется само собой. Потому что на него придут не только продавцы клюквы и носков, но и, я не знаю, нумизматы, какие-то коллекционеры.

Как вот это раньше было, вспомните, кстати говоря, кто помнит еще советские годы, в Сургуте и на нашем рынке в «Старом Сургуте», где сейчас культурный центр «Старый Сургут» расположен. Потом это немножечко переместилось под своды Дворца культуры «Энергетик», было в ДК «Нефтяник», но в общем, существовал формат в каком-то таком виде. И все коллекционеры знали, куда надо идти за пластинкой, за монетами, за календарями, за какими-то открытками и прочими вещами. Все это работало, и все это создавало дополнительную такую ауру живого города, когда купеческий инстинкт у любых граждан мог найти свое применение, и ничего в этом страшного нет.

Перекрывается Берлин, центральная улица, просто десять километров широченного проспекта перекрывается на субботу-воскресенье, и десятки тысяч людей торгуют чем ни попадя. Нью-Йорк… Да давайте так: Москва, Тюмень, Екатеринбург – все это совершенно рабочий формат. Когда же мы видим несчастных участковых с какими-то женщинами из контрольного управления, которые выписывают эти протоколы, вот эти вот нелепые диалоги. Все всё прекрасно понимают. Все понимают, что они участники театра абсурда. Но вот откуда-то спускается это требование: а надо это сделать, а давайте будем это делать.

И вот, штрафуют несчастных бабок, которые, знаете, как на южных курортах негры раскладывают какие-то нелепые совершенно поделки, какие-то дешевые очки, сумки, все это лежит на таком большом платке, и, завидя полицейского, они молниеносно, в доли секунды это все связывают в узел, через спину, и как будто они там просто прогуливаются. Вот мы наблюдаем точно такую же профанацию, и подобная картина как раз город не украшает.

Конкретное предложение: выбрать день, когда в Сургуте проводится блошиный рынок, например, давайте суббота. Менее загружен по транспорту, людям надо какой-то досуг проводить, соответственно, выбрать одно-два-три места, где это могло бы быть. Может быть, это плавающие зоны. Первая суббота месяца, такая улица, например, кусок улицы Ленина от памятника до «Авроры», почему нет? Где, собственно, и происходит сейчас в основном эта торговля. Возможно, это будет место на нашей так называемой центральной площади, потому что ей все равно какое-то содержательное применение было бы неплохо уже наконец найти. Может быть, какие-то другие места. То есть – есть места, куда можно загонять людей, и это нормально. Власть могла бы здесь немножко поучаствовать, каким образом? Ну, создать соответствующий информационный настрой, чтобы люди не боялись, чтобы выходили те, кто не только клюквой торгует и носками-трусами.

Пускай там будет антиквариат, пускай там будут какие-то, я не знаю, предметы домашнего обихода, которые вам не нужны. И вот у меня, кстати, есть несколько стопок самых моих любимых, я их все покупаю на антикварных рынках, вот они такие маленькие, «муха» называются. И просто нормально, это увлекательно. Несколько картин я в таких местах купил за какие-то совершенно копейки. Вот радио у меня всегда стоит на заднем фоне, вот, пожалуйста, тоже из тех же мест. Полно таких. Книг сколько я только понабрал на таких «блошаках».

Все это здорово, понимаете, но когда не пущено на самотек. Сегодняшняя же проблема сургутской так называемой нелегальной торговли – это именно то обстоятельство, что она пущена на самотек. Вот надо городу подумать, как организовать блошиные рынки, сделать из этого элемент брендирования города, и проблема устранится сама собой. Но это один аспект.

А второй аспект: как, на самом деле, те же чиновники замалчивают реальный масштаб реальной нелегальной торговли, которая выражается не вот в этих лоточниках, а в засилье незаконных строек, которые появляются на основании одного строительного разрешения, а за короткое время, при попустительстве чиновников, превращаются в совершенно уродующие городской облик, уродующие формат качественной торговли торговые центры. Ну, это история с шиномонтажкой-медицинским центром, это история с гаражом на улице Рабочей. Просто чудовищное совершенно, циклопических размеров, кошмарного внешнего вида сооружение, которое, естественно, превратилось в торговый центр. В общем, имя этим кошмарам – легион.

Это вот самая настоящая нелегальная торговля в городе. И вот эту нелегальную торговлю продуцируют чиновники. Они подписывают бумаги, они сквозь пальцы смотрят на нарушение всех мыслимых и немыслимых строительных норм и правил. Они задним числом согласовывают землеотводы, виды разрешенного строительства. Они вводят в эксплуатацию то, что вводить в эксплуатацию категорически нельзя. Потому что в 99% подобных строек не соблюдены элементарные правила пожарной безопасности и техники безопасности.

И, тем не менее, посмотрите, сколько бы каждая администрация Сургута, каждый мэр Сургута не декларировали борьбу с подобной нелегальной торговлей, они не говорят слово «нелегальная торговля», я предлагаю по отношению к подобному строительству вводить оборот «нелегальная торговля», тогда у нас понятийный аппарат наконец встанет на свое место, они все декларируют борьбу с подобными объектами, и кроме одного-двух показательных судов, которые еще и кончаются, как правило, ничем, ничего не происходит содержательного в этом направлении. А вот если бы город, как Москва, как Собянин, как Тюмень, кстати говоря, Кухарук, вот и мостики мы строим, все же ждут, что же у нас будет с приходом Кухарука, я предлагаю ждать вот этого: построили гараж, а у вас здесь ресторан и восемнадцать магазинов – сносим? Сносим. Вот вам предписание снести. Сносить не будете – арест имущества, значит. Конкурсная комиссия, и начинают изымать все ваши деньги для того, чтобы бюджет нашел средства на снос вашего говна.

Все. И вот эту политику надо провести. Значит, три реальных сноса в течение одного года, и… Просто реальных сноса, бульдозеры, четко выигрывается суд, так как чиновники умеют прекрасно выиграть любые нужные им суды, и вы увидите результат. Уже на уровне согласующих процедур в самом муниципалитете труднее будет проходить, гораздо труднее проходить бумагам вот этого всего архитектурного кошмара. И это, если еще наложится на второе отношение властей к данному вопросу, а именно: «Мы не строим быдло-архитектуру – все. Уйдите со своим сайдингом, уйдите со своим этим вот металлокаркасом, эти трубы… Швеллеров понаворовали на каких-то стройках, сварили, чего там смогли, обшили каким-то сайдингом, самыми дешевыми стеклопакетами законопатили оконные проемы, и вы считаете, что мы вам это будем подписывать в эксплуатацию, что ли? Идите, ребята, на хрен с этим с этим всем, этого тут больше не будет».

И тогда вот реально город Сургут будет бороться не с несчастными бабушками, которые хотят лишнюю тысячу к своей пенсии заработать. Ползали раком, кстати говоря, по лесу, собирали вам эту всю бруснику. А с настоящими вредителями, которые город уродуют, и которые делают жизнь в этом городе хуже. Это очень простая вещь. Итак, борьба с настоящей нелегальной торговлей в виде ужасных торговых центров, незаконных, безусловно, смыслово незаконных, и второе: организация настоящих блошиных рынков, которые делают экстерьер нашего городского пространства более живым.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Так и пожелаем и так и будем считать, что вот такие наши наказы избирателей практические для руководства сургутской администрации. Давайте будем тогда переходить к завершению. Смотрите нас на Youtube, читайте нас на siapress.ru, там будет полная расшифровка и первого выпуска, и второго сегодняшнего. И до новых встреч. Через неделю снова увидимся. Читайте нас, комментируйте. И до новых встреч, поговорим про что-нибудь интересное через неделю. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.