Медицинский психолог рассказала, что делать родителям с ребенок-квадробером

Ребята бегают на четвереньках, прыгают и даже исполняют акробатические трюки. Давайте подумаем, насколько это может быть опасно для психики детей. Для стороннего наблюдателя это увлечение кажется странным. Но оно насыщено акробатическими трюками и элементами паркура и дает нагрузку на все группы мышц тела. Значит ли это, что квадробика – спорт? Нет. Как спортивная дисциплина квадробика официально не признана. Но из-за наличия большой физической нагрузки ее определенно можно отнести к спортивным развлечениям.

Кто такие квадроберы?

Это те, кто занимается квадробикой, то есть преимущественно дети и подростки в возрасте 7-14 лет. Понятие «квадробика» произошло от двух слов: латинского quattuor – «четыре» и английского aerobics – «аэробика». Это неофициальный вид спорта, при котором человек ходит, бегает и выполняет трюки на четвереньках, имитируя движения животных. Для большего правдоподобия «спортсмены» надевают маски и хвосты лис, волков, кошек и других млекопитающих. Данное течение берет истоки возникновения из Японии, где один из спортсменов готовился к олимпиаде по легкой атлетике, повторяя движения животных для улучшения собственных результатов.

Часто понятие квадробики путается с похожим популярным молодежным течением «фурии», «терианцы», где люди только имитируют поведение и повадки животных, настолько вживаясь в роль, что начинают думать, будто это их настоящее состояние. Подростки и дети, под влиянием субкультуры «квадроберов» и «фурий» стали все чаще проявлять физическую агрессию по отношению к взрослым и сверстникам, нанося вред здоровью.

Что делать родителям ребенка-квадробера?

В случае, если Ваш ребенок не увлечен разносторонней активностью (спортивные и творческие секции, домашние увлечения и хобби), если посещение школы, внешкольные занятия игнорируемы ребенком, а занятие «квадроберством» стало единственным увлечением, каждому родителю необходимо:

− Обратить внимание на психоэмоциональное состояние ребенка (узнать о проблемах и трудностях), т.к. уход в такого рода игру может быть попыткой ухода от реальности в мир фантазий без тревоги, стресса и психотравмирующих ситуаций.

− Узнать об интересах и увлечениях, желаниях и мечтах ребенка и, возможно, предложить альтернативные занятия, актуальные для возрастной категории вашего ребенка.

− Поддерживать и мотивировать позитивные начинания и увлечения ребенка, нехватка похвалы и теплых слов от мамы и папы тоже влияет на вовлеченность ребенка в ту или иную игру. Стоит чаще поддерживать его, делать комплименты и хвалить за хорошие поступки.

− Поддерживать дружескую связь со своим ребенком.

Если связь родителей с ребенком не утеряна, то он, как правило, с удовольствием хотел бы провести время со своими мамой и папой, отдохнуть вместе, поиграть, потому что это заложено на уровне базовых инстинктов. Если такой возможности нет, то ребенок уходит проводить время с другими ребятами.

Важно понимать риски, которые могут привести к реальным негативным последствиям (девиантному и даже делинквентному поведению): сбиваясь в группы, подростки начинают вести себя бесконтрольно и даже агрессивно, пугать прохожих, ассоциируя себя с животными.

Определить грань между простой игрой и нарушениями в психике: когда ребенок начнет серьезно кусаться и издавать звуки животных вне игры, то это первый звоночек, что с ним что-то не в порядке. Прежде всего, это может быть и следствием того, что какие-то потребности ребенка не удовлетворены – по этой причине он с головой уходит в игру.