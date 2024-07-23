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​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как в Сургуте избавляются от незаконных торговых палаток

​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

В Сургуте около улицы Мира, 47 расположился ларек с фруктами и овощами. Причем так, что ящики с продукцией заполонили часть дороги − проехать двум машинам здесь затруднительно. А самое главное, что предприниматели поставили палатку с широким ассортиментом полезных лакомств на территории муниципального пользования незаконно, позабыв о документах и маркировке. Так, в минувшую пятницу, 22 июля, предприимчивых бизнесменов решили выгнать, а ларек демонтировать.

Один из торговцев не ожидал встречи с чиновниками и полицейскими, поэтому спокойно продолжал свою деятельность, пока не услышал «приговор». Сначала он пытался договориться с сотрудником администрации Сургута, а после и вовсе отказался подписывать протоколы.

«Это не уникальный случай. 80 процентов граждан, которые ведут несанкционированную торговлю, отказываются от подписания протоколов о возбуждении административных дел и изъятии товара. Однако это им не помогает. Рядом всегда есть понятые, которые могут подтвердить произошедшее», − пояснил начальник отдела административного контроля контрольного управления Администрации города Сургута Рифат Галиуллин.

Во время рейда прохожий хотел приобрести помидоры в ларьке и очень расстроился, что его демонтируют. Все-таки палатка с овощами и фруктами была рядом с домом. Однако он не единственный, кто предпочитает брать фрукты и овощи в таких торговых точках, несмотря на отсутствие документации.

Предпринимателей за незаконную торговлю ждет штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Также в ходе рейда полиция изъяла немаркированную продукцию, которая будет направлена в Роспотребнадзор для привлечения виновных к административной ответственности.

«Сотрудниками контрольного управления будет возбуждено административное дело по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», − добавил глава отдела. − На текущий момент контрольным управлением возбуждено таких 123 административных дела. В прошлом году 283 за весь год. За 2023 год мы демонтировали 100 нестационарных торговых объектов. На текущий момент ориентировочно около 20».

Власти борются в том числе и с заезжими предпринимателями, которые пытаются торговать без разрешения. Бизнесмены не ограничиваются фруктами и овощами. Иногда они, например, решают продавать носки.

«У нас нередко бывают заезжие предприниматели. Это ведь не только фрукты и овощи. Например, носки. Наверное, полгода назад приезжали люди из Башкирии. Раскладывали вещи и продавали по одной цене. Но мы и с ними справились, больше не приезжают. На муниципальных земельных участках точек незаконной торговли с каждым годом становится меньше, как раз-таки из-за рейдовых мероприятий и демонтажа подобных конструкций», − отметил чиновник.

Гражданам, занимающимся предпринимательством, рекомендовали легализовать свою деятельность − арендовать помещения в торговых центрах, переходить на Центральный рынок или согласовывать ларек с администрацией, в частности, законно утвердить расположение и внешний вид объекта.

«Если гражданин взял на себя ответственность − заняться предпринимательством, он должен либо арендовать помещение, либо идти на Центральный рынок. Мы же не говорим о бабушках и дедушках, которые продают в ограниченном количестве морковку, например, или огурцы с огорода. На текущий момент это другая тема: это лица, которые несанкционированно захватывают участки», − подметил Рифат Галиуллин.

Граждане могут сообщать о незаконной торговле через портал «Госуслуги», а также напрямую в администрацию Сургута или полицию. Все обращения будут проверены, специалисты выедут на место для выяснения обстоятельств.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 94, комментариев: 0
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