Юбилей отмечает сургутский общественник и предприниматель Владимир Самборский

Сегодня известный сургутский общественник и предприниматель Владимир Самборский празднует свой 75-летний юбилей.

Владимир Самборский относится к плеяде молодых специалистов, которые в конце 60-х годов прошлого века по комсомольским путевкам приехали на тюменский Север поднимать новые города. Среди них, например, такие известные сургутяне, как Леонид Рокецкий и Николай Сторожук. Сам Владимир Самборский участвовал в строительстве первой Сургутской ГРЭС под руководством легендарного Иосифа Каролинского.



1996 год

Многие годы трудовой биографии Владимира Самборского посвящены сургутской энергетике и Сургутнефтегазу.

С переходом страны на рыночные рельсы Самборский окунулся в предпринимательство. Вместе с такими известными сургутянами, как А. Цивес, Е. Фокин (брат знаменитого режиссера Владимира Фокина, снявшего среди прочего сериал «ТАСС уполномочен заявить»), А. Тепман, П. Воробьев, П. Морозов и другие, активно участвовал в создании одной из первых в стране частнопредпринимательских бирж — Сургутской торгово-сырьевой. С этого момента Владимир Самборский посвятил себя предпринимательской, благотворительной и общественной деятельности, став одним из заметных общественных экспертов в вопросах муниципального устройства.

В частности, Владимир Самборский активно выступает за более «человеческую» градостроительную архитектуру, требуя снижения высотности жилых зданий, изменения других норм, улучшающих качество жизни людей. Он систематически критикует многие решения местных властей в области средовой политики. Неоднократно привлекался губернатором Югры в качестве общественного эксперта в сфере муниципальной градостроительной политики.

Усилиями Владимира Самборского организована помощь многим общественным организациям, помогающим детям-инвалидам.

На свои средства Владимир Самборский установил в Сургуте два монумента — памятник Тарасу Шевченко и памятник Учительнице перед Сургутским государственным педагогическим университетом, прототипом которого стала его мама Татьяна Ивановна, преподавательница русского языка и литературы (к слову, она в разные годы работала вместе с мамой другого известного сургутянина, Дмитрия Макущенко, и отцом лидера партии Яблоко Григория Явлинского).

В 2005 году участвовал в выборах мэра Сургута — единственных по-настоящему конкурентных выборах градоначальника за всю постсоветскую историю города. Действующий мэр Сургута Александр Сидоров, руководивший городом 15 лет, выиграл те выборы в тяжелой борьбе во втором туре (тоже исторический нонсенс) с минимальным перевесом.

Владимир Самборский сохраняет активность, участвует в сургутских публичных дискуссиях по важным аспектам городской политики.