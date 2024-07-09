Рассказываем о прошлом и настоящем сургутского бизнеса

Купеческий Сургут мы можем представить, только рассматривая фотографии и читая жизнеописание того времени. За пределами округа он известен, как старейший город Западной Сибири. Несмотря на то, что основную часть его составляли служилые люди, они успешно совмещали службу с торговлей. Об истоках бизнеса в Сургуте корреспонденту siapress.ru рассказали в ходе пресс-тура «Сургут купеческий, Сургут предпринимательский».

«В последней четверти 18 века торговля стала основным занятием для сургутян. В середине 19 века уже появились первые купеческие династии», — говорит экскурсовод Сургута Анастасия Бондаренко.

Так как Сургут очень удобно расположен по своей территории, рядом много лесов, рек и озер, есть транспортные пути через Обь — большая часть сургутских казаков стала заниматься торговой деятельностью: кто-то торговал в розницу, кто-то был посредником.

Так, например, Галактион Клепиков занимался посреднической торговлей ― между приезжими купцами и коренным населением. Ближе к 1890-м годам Клепиков сам постепенно начинает ездить на ярмарки в Тюмень, Тобольск и другие ближние города. В 1899 году он торговал бакалеей, мануфактурой, рыбой и пушниной, а в 1913 году — галантереей, чугуном, сталью и железом.

Также у нас были свои ярмарки. Это сургутская ярмарка, как она еще называлась Рождественская или Никольская, потом Ларьянская, Юганская ярмарка, постоянно Обдорская. Как раз вот этим всем он занимался, и уже к концу 19 века он заработал себе хороший капитал», — рассказала экскурсовод Сургутского краеведческого музея Мария Симон.

Еще одним настоящим купцом в то время в Сургуте был Константин Силин. Он входил во вторую гильдию. К концу 19 века его капитал составлял 30 000 рублей. Силин открывал свои магазины в разных населенных пунктах и нанимал в каждый продавцов. Всего магазинов на его имени насчитывается около пяти. В 1913 году Константин Силин уехал на постоянное место жительства в Тобольск и оттуда курировал всю торговлю.

После этого корреспондент siapress.ru посетил корпоративный музей одного из градообразующих предприятий города ООО «Газпром трансгаз Сургут». В 1932 году академик Иван Губкин выступил с предположением о том, что в нашем округе есть большие запасы газа и нефти. Пока исследовали геологию, масштабных ресурсов не нашли. К тому моменту началась Великая Отечественная война и пришлось отложить ранее поставленные задачи.

Через некоторое время под руководством Александра Быстрицкого была заложена скважина, которая дала первый фонтан голубого топлива в поселке Березово. Она и положила начало эре нефте- и газодобычи в Западной Сибири.

«В начале 70-х годов города Златоуст и Челябинск стали активно прирастать производством. Туда шел газ со средней Азии, но увеличить поставки просто не было никаких возможностей. Тогда руководство страны и министерство газовой отрасли стали искать пути решения данной проблемы. Руководству Тюменской области предложили построить трубопровод «Вынгапур-Сургут-Челябинск». Это был идеальный вариант, потому что Вынгапуровское месторождение находилось у столичного потребителя и располагалось всего лишь в полутора тысячах километрах. Плюс к тому мы решали проблему газификации всех близлежащих городов, сел, деревень», ― поделилась заведующая корпоративным музеем ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ольга Слепова.

Трубопровод соединил крупнейшее газовое месторождение с центром страны. Поэтому было решено организовать предприятие, которое на тот момент называлось «Сургут трансгаз».

На сегодняшний день «Газпром грансгаз Сургут» ― это крупнейшее градообразующее предприятие, в котором работают порядка девяти тысяч человек и насчитывается 26 филиалов.

Другим масштабным вкладом в развитии города стало изготовление металлоконструкций промышленного и строительного назначения. Сегодня одним из таких предприятий является ООО «СварСиб». Клиенты завода ― компании ТЭК, предприятия города и региона.

В цеху по заготовке производят различные детали, а для их изготовления используют российский материал.

«Здесь на участке профилей изготавливаются детали. Гибочный станок гнет с усилием сто тонн, лазерный станок трехкиловатный, который режет до 20 миллиметров толщину. Здесь гильотина, она режет прямолинейные резы, делает толщиной до 12 миллиметров листового металлопроката», ― рассказали специалисты.

После изготовления детали переносят в цех сборки и сварки. Там разные элементы соединяются в одну деталь.

Производственная мощность завода составляет около двухсот тонн металлоконструкций в месяц. Компания планирует увеличивать количество выпускаемой продукции за счет расширения площадей. На территории завода в одиннадцать тысяч квадратных метров будут возводить новые цеха.

«Нацелены на то, чтобы здесь появился уже какой-то современный завод. Пусть он будет небольшой, но с максимальной автоматизацией, роботизации. К этому мы и стремимся, это наша основная цель. Создать рабочие места, качественные и безопасные. Сейчас мы находимся на участке покраски и упаковки. Это у нас молярная камера 14 метров в длину, здесь красятся металлоконструкции, можно наблюдать, как они оттуда выходят, там создается своя экосистема, в зависимости от краски. Своя температура, потоки воздуха», ― прокомментировал директор ООО «СварСиб» Айрат Шигапов.

Компания два года получает поддержку от администрации города как субъект предпринимательства, за счет средств субсидии предприниматель частично компенсировал траты за коммунальные платежи, оборудование.

В 2024 году в Сургуте анонсирована новая мера поддержки ― субсидия для инновационных компаний. Администрация уже в августе начнет консультации предпринимателей и сбор заявок на получение поддержки. Сумма субсидии ― один миллион рублей.

«Инновационные компании в Сургуте представлены производителями оборудования, комплектующих (узлов), транспортных средств, то самое импортозамещение. В Сургуте также есть производство коллагена, определенные инновационные решения в области медицины, образования, разработчики программных продуктов. Многие предприниматели Сургута делают это успешно, что подтверждается заключениями и резедентством в технопарке высоких технологий, Сколково, участием и победами в региональных и федерельных конкурсах. Мы надеемся, что новая мера поддержки – субсидия для инновационных компаний будет способствовать росту интенсивности инновационной деятельности в городе и обеспечит поддержку талантливых перспективных проектов», ― пояснила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации Сургута Екатерина Борисова.

В настоящий момент Сургут является крупным промышленным центром. Сфера промпроизводства занимает 80% от валовых продуктов в городе. Предприниматели сектора малого бизнеса также показывают положительную динамику. Их оборот за 2023 год суммарно равен 230 миллиардам рублей.

Отметим, что власти Сургута поддерживают бизнесменов различными субсидиями. Для их получения нужно обратиться в мэрию города, подробная информация размещена на Инвестиционном портале Сургута.