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​Льготная ипотека ≠ доступное жилье

Как введение и отмена льготной ипотеки повлияла на доступность жилья для россиян

​Льготная ипотека ≠ доступное жилье
Фото siapress.ru

Решила ли льготная ипотека проблему доступности жилья? Результат весьма творческий, смотрите сами. На графике простой индикатор, сколько можно купить квадратных метров, если целый год откладывать половину среднестатистического дохода.

И, как мы видим, доступность жилья снижалась все 4 года действия льготной программы. Причем снижение доступности происходило именно на первичном рынке, где и действовала господдержка.

А как могло получиться иначе? Программа была временная, зачем застройщикам расширять штат сотрудников, покупать оборудование, увеличивать масштабы компании, если через несколько лет этот спрос свернулся? Горизонт таких инвестиций явно не 4 года.

Поэтому стимулирование спроса загрузило те мощности, что были. А дальше весь эффект ушел в рост цен, который сильно опередил динамику доходов населения.

Сейчас же граждане остались и с дорогим жильем, и с высокими рыночными ставками. Придется потерпеть, пока ставка процента не вернется к норме, а доходы не догонят цены на жилье. Но процесс может растянуться на годик-другой.

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Сегодня в 17:30, просмотров: 65, комментариев: 0
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