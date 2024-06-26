Экскурсия «Сургутский кремль» − о важности сохранения истории города

Сургут – это город людей с большим сердцем. Трудолюбивых, ответственных за себя и за других, упрямо борющихся со стихией, закаленных, стойких и человечных. Так есть сейчас, и так было всегда. Об этом и рассказывают на экскурсии «Сургутский кремль», на которой побывал корреспондент siapress.ru.

«Ну какой Сургут – город?»

Непросто представить, что более четырехсот лет назад здесь, на этой земле, среди этих улиц так же, жили и вели свой быт сургутские семьи. А все потому, что на долю города за все время выпало много испытаний, в том числе неоднократные пожары в 1712 и 1840 годах, уничтожившие не только деревянные строения, но и документы.

На данный момент на территории Сургута сохранился всего один объект культурного наследия – это дом купца Галактиона Степановича Клепикова. Однако в рамках экскурсии «Сургутский Кремль» мы можем мысленно воссоздать картину того, как выглядел город прошлого, опираясь на сохранившиеся фотографии и документы XIX века, археологические находки и труды работников Сургутского краеведческого музея.

Глядя на план Сургута 1893 года, первым делом возникает вопрос: «Как такое маленькое поселение могло считаться городом?». Всего 226 домов и не более 1 200 жителей, а его площадь составила бы 5-10% от современного Сургута.

Город находился как бы на полуострове, окруженный реками Сайма и Бардаковка, где набирали питьевую воду и сплавлялись на лодках − каюках. Такие лодочки были практически у каждого горожанина, как сейчас у нас личный транспорт. Поэтому водоем был усеян небольшими деревянными каюками. Они являлись основным способом передвижения того времени вдоль города и за его пределами, но в основном, все же, жители ходили по Сургуту пешком.

«Однажды в Сургут прибыл путешественник, высадившись на малой городской пристани, он начал выкрикивать: «Подайте мне извозчика! Извозчика подайте!» и был очень удивлен тому, что на его возгласы никто не отреагировал. Неподалеку рыбачили два мужика, путешественник обратился к ним: «Мужики, как мне выбраться отсюда в город? Где у вас тут извозчики?». На что ему ответили: «Да что вы, бог с вами, никаких извозчиков у нас отродясь здесь не было. Город-то наш можно обойти за полчаса пешком. Давайте мы вам поможем». И вот как раз его дорожные сундуки на постоялый двор и были доставлены, но путешественник сильно негодовал и писал: «Ну какой Сургут – город? Это же обыкновенная захудалая деревенька, если здесь нет даже элементарного − извозчика!» − рассказала заведующая структурным подразделением сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова» Наталья Овчинникова.

Несмотря на скромную площадь, Сургут имел статус города, что доказывает несколько фактов. Во-первых, наказ царя Федора Иоанновича о строительстве «Града Сургута». Во-вторых, соблюдение определенных требований. Согласно документам, XIX в., статус города подтверждало наличие социальных учреждений таких как: больница, школы, полицейское управление, тюрьма и т. д.

Наша задача − хранить память о Сургуте

Пешеходная экскурсия начинается с «Дома Г.С. Клепикова» − объекта культурного наследия. Этот дом уникален: дом стоит на своем историческом месте. 70% резьбы сохранено. В конце XIX в. дом стоял пересечении двух улиц: улицы Купеческой (ныне улица Просвещения) и Казачей (ныне улица Просвещения). Часть улицы Казачей сохранилась и по сей день. Убедиться в этом помогает изображение улицы Казачей на Арт-объекте «Стена времени» − расположенного на стенах гаражей Городского Военкомата.

Все та же прямая широкая дорога, все тот же красивый резной дом с левой стороны. Напротив дома Клепикова по ул. Купеческой располагался дом купца Тетюцкого, в котором впоследствии до 1990 года располагалась музыкальная школа. Дом Клепикова после революции занимала Сургутская школа, в народе ее называли «Красной» из-за цвета крыши.

Проходя далее, на пути встречается улица Никольская, названная в честь Николая Чудотворца. В районе улицы Богородицкой располагалась Пожарная каланча, которая была расположена на возвышенности, для хорошего обозрения.

Отношение сургутян к противопожарной безопасности было крайне серьезным: дома располагались не ближе нескольких метров друг к другу, строение двухэтажных сооружений было запрещено, обеспечивалось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. За санитарным состоянием города следило городское самоуправление, постоянно выпуская «Приговоры уполномоченных» относительно городской жизни.

Например, в зимний период, очищая придомовую территорию от снега, горожане обязательно убирали и участки вокруг дома, чтобы было удобно передвигаться. Недалеко от Пожарной каланчи, располагались городские качели. Функцию этих качелей можно было бы сравнить с современным колесом обозрения. Это была высокая деревянная конструкция с перекрещенными толстыми рейками, к которым привязывались толстые веревки, конструкция крутилась по оси. Обычно кататься на качелях приходила молодежь, чтобы с высоты разглядеть весь город.

Следующая улица – Набережная. Эта была самая красивая улица, к тому же, единственная, на которой было искусственное освещение в виде ламп, горящих от рыбьего жира, либо от керосина. На праздники зимой на спусках с реки Бардаковка устраивали веселые «покатушки». Для этого горку с двух сторон выделяли соснами, а потом заливали водой. Таким образом горка приобретала эстетический вид. На Старый Новый год молодые люди затевали шалости: крали сани для лошадей и катались на них с этих горок, а потом бросали, где придется. Конечно, владельцы были недовольны такому исходу событий и даже обращались в Полицейское управление, но найти виновников оказывалось не так просто.

На этой же улице стоит знаменитый памятник, в честь которого и была названа экскурсия – Сургутский кремль. Предположительно здесь в 1594 году был срублен первый деревянный острог. Первое каменное сооружение − Свято-Троицкий собор − был открыт в 1781 году. Построить его было очень непростой задачей, строительный материал завозился и хранился в специально построенных бараках на берегу реки Бардаковки.

В 1921 году после крестьянско-эсеровского мятежа улицы Сургута были переименованы. С тех пор прошло много времени, но знания о родном городе не теряются, а, наоборот, пополняются с каждым годом. Сколько бы раз ни менялись названия зданий и переулков, сколько бы ни было реконструкций и перестановок, история Сургута останется неизменимой. Наша задача – хранить ее, несмотря ни на что.

Напоминаем, ранее Сургутский краеведческий музей к 430-летию города презентовал пешеходную экскурсию «Сургутский Кремль».