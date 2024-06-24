Как выглядит Сургут, если присмотреться

Жители Сургута каждый день наблюдают места скопления мусора в городе. Кем и когда он брошен, ответа нет. Но вопрос один, кто должен следить за чистотой города и вовремя принимать меры по уборке территории? Корреспондент siapress.ru собрал грязные места Сургута.

На фото объекта по адресу Губкина, 1, видно, что здание выглядит опрятно и крепко, установлены пластиковые окна и кондиционеры. Однако ступени у входной двери поломаны, а где-то и вовсе отсутствуют.

«Внешне выглядит как еще советских времен заброшка, но в одном из окон горел свет, а в картах было написано, что это учреждение вроде как работает... Это, по-моему, взрослая поликлиника или что-то такое», — поделился горожанин.

Гуляя возле остановки «УТТ-1», корреспондент заметил выброшенные вдоль тротуара бычки от сигарет.

Также недалеко от остановки, в тени деревьев, запрятались стеклянные бутылки, жестяные банки и прочий мусор.

Глядя на мост на пути к скверу «Старожилов», лучше не опускать взгляд на реку — вода настолько зеленая, что сливается с растительностью, растущей вдоль нее. Помимо этого, из воды торчит арматура, а сама поверхность реки покрыта тиной.

Еще один пруд в сквере 32 микрорайона страдает от отсутствия чистоты. По словам жителей Сургута, в воде плавает мусор и торчат разные «железки».

«Там еще и утка с утятами живут, кругом мусор и железки в воде. Воды осталось очень мало», — прокомментировал горожанин.

Накануне, 22 июня, у одного из городских кладбищ заметили переполненный мусорный бак. Мусор пролежал больше недели, сообщают в телеграм-канале «СургутИнформ-ТВ».

«Неделю назад была свалка на кладбище. Сейчас стало еще хуже. Завтра День Святой Троицы», — говорится в сообщении.

Кроме бутылок, окурков, железок и прочего мелкого мусора, в Сургуте были замечены свалки из шин.

Так, например, жители дома по улице Энергетиков не понимают, почему на мусорки выкидывают старые покрышки. На их вопросы в ЖЭУ нет ответов.

Еще одна похожая свалка образовалась в парке Игоря Киртбая, в поселке Лунном. Раньше этот парк был назван в честь «Отличника энергетика СССР». Сейчас территория объекта завалена шинами и другим крупным мусором.