Зрители второй части «Головоломки» встретились с новыми эмоциями

Мультфильм «Головоломка 2» вышел 12 июня в кинотеатрах России и на онлайн-сервисах. Слоган очередного визуального шедевра от «Pixar» звучит как: «Найди место для новых эмоций».

Напоминаем, что в первой части в центре сюжета мы наблюдали историю 11-летней девочки Райли, которой на тот момент управляли всего пять эмоций: Радость. Печаль, Брезгливость, Страх и Гнев. Однако она взрослеет, и во второй части в ее голове неожиданно появляются более сложные эмоции.

Знакомьтесь: Зависть, Стыд, Хандра и Тревожность. Радость, как и остальные главные эмоции никак не хотели принимать новых помощников, но ничего не поделаешь! Придется подвинуться и дать пульт дикой Тревожности, желающей сделать из Райли нового человека, и никто не подозревает, чем это может обернуться.

Главная героиня мультфильма теперь подросток, ее эмоции и чувства становятся непривычными. Она грубит родителям, ссорится с подругами, «фукает» на себя в зеркале. Новые эмоции в ее голове бушуют, а Радость уходит на второй план.

Рисовка мультфильма практически не изменилась. Безусловно, кадры стали более качественными, задний план более детализирован. Создатели «Головоломки 2» сделали мультфильм динамичнее и ярче.

Стоит отметить и новых персонажей. У Райли есть две замечательные подруги, а также друзья с популярной и сильной хоккейной команды. Огромный плюс в том, что это не картонные второстепенные герои. У каждого из них есть свой характер, за которым не менее интересно наблюдать.

Несмотря на яркую и детскую рисовку, задумка второй части «Головоломки» глубже, чем многие привыкли думать. В этом мультфильме наглядно показали паническую атаку, когда Райли полностью завладела Тревожность. Является ли эта эмоция полностью отрицательной? Абсолютно нет, и создатели мультфильма не оставили этот вопрос без ответа.

Тревожность помогает нам во многом, например, в осознании будущего. Мы говорим: «Мне тревожно, вдруг у меня ничего сейчас не получится? Чтобы в будущем я гордился собой, я буду стараться дальше». Или же: «Я боюсь, что не сдам зачет, поэтому начну готовиться сейчас».

Тревожность может сподвигнуть нас на поступки, которые мы либо забываем, либо делать и вовсе не хотим. Однако, всему нужна мера.

Возникает вопрос: почему же сиквел «Головоломки» вышел спустя долгих девять лет? Это неожиданно, но ответом на этот вопрос являются сами зрители. Дело в том, что большинство из них на момент выхода первой части и сами были детьми. Режиссерам нужно было интересно объяснить то, чего дети никогда не видели.

А сейчас эти же дети выросли, и как символично, уже подростки 15-18 лет идут на «Головоломку 2» в кино, в то время как в их детстве первая история запечатлелась ярким пятном в их воспоминаниях. Нынешние зрители проходят через то, что приходится пройти Райли. Они боятся, сомневаются, тревожатся и заблуждаются, временами забывая о радости.

«Головоломку 2» точно нужно посмотреть тем, кто хочет понять свои чувства и перестать бояться своих эмоций, давая им место в своей голове.